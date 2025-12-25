Svatý Štěpán a biblický progresivismus
25. 12. 2025 / Boris Cvek
Pozoruhodné je, že po staletí za viníky byli vydáváni židé nebo Pilát, ne klérus. Sám Ježíš byl samozřejmě žid, apoštolové byli židé, pastýři asi taky, Maria byla židovka atd. Problém byl někde jinde, ale z politických důvodů bylo samozřejmě lepší to svést na židy a odvést pozornost od kléru. Nebo Jidáš. Dante ho má na dně pekla. Nejhorší z nejhorších. Přitom svého činu, na rozdíl od kněží, tak litoval, že se oběsil. Kněží ještě dokonce poté, co Ježíš vstal z mrtvých, uplácejí vojáky, aby lhali, že mrtvola byla z hrobu odnesena. Co si to to evangelium dovoluje takto líčit kněží!
Ale zpět ke Štěpánovi. Tahle Štěpánova řeč asi taky církevní představitele nemohla moc nadchnout stejně jako členy židovské rady (Skutky apoštolů 7): „Avšak Nejvyšší nepřebývá v chrámech, vystavěných lidskýma rukama, jak praví prorok: ‚Mým trůnem je nebe a země podnoží mých nohou! Jaký chrám mi můžete vystavět, praví Hospodin, a je vůbec místo, kde bych mohl spočinout? Což to všechno nestvořila má ruka?‘ Jste tvrdošíjní a máte pohanské srdce i uši! Nepřestáváte odporovat Duchu svatému, jako to dělali vaši otcové. Byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod Spravedlivého, a toho vy jste nyní zradili a zavraždili. Přijali jste Boží zákon z rukou andělů, ale sami jste jej nezachovali!“ Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby. Ale on, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží, a řekl: „Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží.“ Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši; všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali.“
Členové rady. To je ta podstatná identifikace. Nehnalo je židovství, víra, hnala je jejich pozice. Jak by mohli členové rady, vysoký klérus, tohle strpět! A v dějinách křesťanství vidíme to samé. Bez ohledu na konfesi, etnikum, národnost. To nehraje žádnou roli. Křičeli a zacpávali si uši, tak je to děsilo. Výmluvné je, že ani ti, kdo se rozhodli, že Ježíš musí být umučen, nespoléhali na to, že to za ně udělá dav, naopak se báli, že by se lid mohl vzbouřit proti pokusu o Ježíšovo zatčení (Marek 14,1-2). V Janovi (12) dokonce čteme: „Proto se velekněží uradili, že zabijí i Lazara; neboť mnozí židé kvůli němu odcházeli a věřili v Ježíše. Druhého dne se dovědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. (…) Zástup, který s ním byl, když vyvolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých, vydával o tom svědectví. Proto ho také přišlo uvítat množství lidu, neboť slyšeli, že učinil toto znamení. Farizeové si řekli: „Vidíte, že nic nezmůžete! Celý svět se dal za ním.““
Víme, jak to dopadlo, s Ježíšem i Štěpánem. Snad lze považovat za zázrak, že ty příběhy přežily až dodnes, že je hlásal a hlásá v kostelích klérus a že byť jejich skutečnost byla různě maskovaná např. pomocí antijudaistické propagandy (už jeden z nejvýznamnějších koncilů katolické církve z roku 1215 nařizuje židům nosit žluté označení, aby bylo jasné, že jsou židé, tedy nevěřící v Krista), která výrazně přispěla k holokaustu, ty texty mají za ta staletí v zásadě netknutý, jasný, progresivistický až revoluční základ. Co se církvím ovšem jakž takž podařilo, je odradit mnoho progresivistů od toho, aby v Bibli vůbec něco jako progresivismus hledali. Přitom dokonce nejeden ateista by asi s velkým překvapením, ne-li hrůzou, zjistil, že Bůh velkou část jeho ateistických argumentů proti církevním představám o Bohu (ateisté rádi zaměňují Boha a jeho církevní prezentaci, mají to pak lehčí) sdílí, ba že jeho rozhořčení proti Bohu vychází dost možná z Božího působení v něm.
