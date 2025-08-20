Japonský ministr obrany navštívil Turecko kvůli jednání o obranné spolupráci a dronech
Gen Nakatani je prvním japonským ministrem obrany, který podnikl takovou oficiální cestu do Turecka, členské země NATO, která má zájem rozšířit ekonomické a další vazby mimo Evropu a Střední východ. Turecko a Japonsko jsou spojenci USA.
Nakatani a turecký ministr obrany Yasar Guler diskutovali o způsobech, jak rozšířit spolupráci v oblasti obranného vybavení a technologií a vyměnili si názory na regionální vývoj, uvedl diplomatický zdroj v Ankaře.
Jejich cílem je také posílit kontakty mezi tureckými ozbrojenými silami a japonskými silami sebeobrany na úrovni jednotek, dodal zdroj. Nakatani má také ve středu navštívit Istanbul.
Turecká a japonská ministerstva obrany na žádosti o komentář okamžitě neodpověděla.
Během návštěvy si Nakatani prohlédl turecké obranné společnosti a zařízení, včetně Turkish Aerospace Industries (TUSAS), námořních loděnic a výrobce dronů Baykar, uvedl zdroj z průmyslu.
Tureckem podporované firmy dodaly drony několika zemím, včetně Ukrajiny, zatímco Japonsko se připravuje na rozšíření používání bezpilotních vzdušných prostředků ve svých pozemních, leteckých a námořních silách.
Japonsko zvažuje turecké bezpilotní letouny mezi potenciálními možnostmi v rámci tohoto úsilí, uvedl diplomatický zdroj.
Turecko i Japonsko odsoudily ruskou invazi na Ukrajinu v roce 2022, ačkoli Ankara udržuje srdečné vztahy s Moskvou a nepřipojila se k západním ekonomickým sankcím proti ní.
Nakataniho návštěva Turecka je součástí regionálního turné od 17. do 22. srpna, které zahrnuje také zastávky v Džibutsku a Jordánsku.
