Japonský ministr obrany navštívil Turecko kvůli jednání o obranné spolupráci a dronech

20. 8. 2025

Japonský ministr obrany v úterý v Turecku jednal o spolupráci v obranném průmyslu, včetně možných dodávek bezpilotních letounů turecké výroby, protože Tokio rozšiřuje roli bezpilotních systémů ve svých ozbrojených silách, uvedl diplomatický zdroj.

Gen Nakatani je prvním japonským ministrem obrany, který podnikl takovou oficiální cestu do Turecka, členské země NATO, která má zájem rozšířit ekonomické a další vazby mimo Evropu a Střední východ. Turecko a Japonsko jsou spojenci USA.

Nakatani a turecký ministr obrany Yasar Guler diskutovali o způsobech, jak rozšířit spolupráci v oblasti obranného vybavení a technologií a vyměnili si názory na regionální vývoj, uvedl diplomatický zdroj v Ankaře.

Jejich cílem je také posílit kontakty mezi tureckými ozbrojenými silami a japonskými silami sebeobrany na úrovni jednotek, dodal zdroj. Nakatani má také ve středu navštívit Istanbul.

Turecká a japonská ministerstva obrany na žádosti o komentář okamžitě neodpověděla.

Během návštěvy si Nakatani prohlédl turecké obranné společnosti a zařízení, včetně Turkish Aerospace Industries (TUSAS), námořních loděnic a výrobce dronů Baykar, uvedl zdroj z průmyslu.

Tureckem podporované firmy dodaly drony několika zemím, včetně Ukrajiny, zatímco Japonsko se připravuje na rozšíření používání bezpilotních vzdušných prostředků ve svých pozemních, leteckých a námořních silách.

Japonsko zvažuje turecké bezpilotní letouny mezi potenciálními možnostmi v rámci tohoto úsilí, uvedl diplomatický zdroj.

Turecko i Japonsko odsoudily ruskou invazi na Ukrajinu v roce 2022, ačkoli Ankara udržuje srdečné vztahy s Moskvou a nepřipojila se k západním ekonomickým sankcím proti ní.

Nakataniho návštěva Turecka je součástí regionálního turné od 17. do 22. srpna, které zahrnuje také zastávky v Džibutsku a Jordánsku.

