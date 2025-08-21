Ve "flagrantním útoku" uvalily USA sankce na činitele Mezinárodního trestního soudu
Trumpova administrativa zintenzivnila své úsilí o oslabení Mezinárodního trestního soudu, což ICC odsoudil jako „flagrantní útok na nezávislost nestranné soudní instituce“.
Americké ministerstvo zahraničí ve středu oznámilo nové sankce proti čtyřem úředníkům ICC, včetně dvou soudců a dvou žalobců, s tím, že se podíleli na snahách o stíhání Američanů a Izraelců. V důsledku sankcí jsou zmrazena veškerá aktiva, která cílené osoby drží v jurisdikci USA.
Sankce okamžitě odsoudily jak ICC, tak OSN, zatímco Izrael tento krok oznámený ministrem zahraničí Marcem Rubiem uvítal.
Jedná se pouze o nejnovější z řady kroků, které Trumpova administrativa podnikla proti haagskému soudu, prvnímu mezinárodnímu tribunálu pro válečné zločiny na světě. USA, které nejsou členem soudu, již uložily sankce proti bývalému hlavnímu žalobci ICC Karimovi Khanovi, který v květnu odstoupil z funkce v souvislosti s vyšetřováním obvinění z údajného sexuálního obtěžování, a čtyřem dalším soudcům tribunálu.
Nové sankce se týkají soudců ICC Kimberly Prost z Kanady a Nicolase Guillou z Francie a žalobců Nazhat Shameem Khan z Fidži a Mame Mandiaye Niang ze Senegalu.
„Tito lidé jsou cizí státní příslušníci, kteří se přímo podíleli na snahách Mezinárodního trestního soudu vyšetřovat, zatýkat, zadržovat nebo stíhat občany Spojených států nebo Izraele bez souhlasu těchto zemí,“ uvedl Rubio.
Dodal, že americká administrativa bude i nadále „přijímat veškerá opatření, která považuje za nezbytná k ochraně svých vojáků, suverenity a spojenců před nelegitimními a neopodstatněnými kroky ICC“.
V samostatném prohlášení ministerstvo zahraničí uvedlo, že Prostová byla sankcionována za rozhodnutí povolit vyšetřování ICC vůči personálu v Afghánistánu, které bylo později zrušeno. Guillou byl sankcionován za rozhodnutí, kterým povolil ICC vydání zatykačů na Benjamina Netanjahua a bývalého izraelského ministra obrany Yoava Gallanta v souvislosti s izraelskou válkou v Gaze.
Francie, jejíž prezident Emmanuel Macron byl o dva dny dříve ve Washingtonu, vyjádřila nad tímto krokem „zděšení“.
Sankce jsou „v rozporu se zásadou nezávislosti soudnictví“, uvedl mluvčí ministerstva zahraničí v Paříži.
Khan a Niang byli potrestáni za pokračování vyšetřování Karima Khana ohledně izraelských akcí v Gaze, včetně potvrzení zatykačů ICC na Netanjahua a Gallanta, uvádí se v prohlášení.
V reakci na to ICC vydalo prohlášení, v němž sankce označilo za „flagrantní útok na nezávislost nestranné soudní instituce“ a „urážku smluvních států soudu, mezinárodního řádu založeného na pravidlech a především milionů nevinných obětí po celém světě“.
Mluvčí OSN Stéphane Dujarric uvedl, že ICC má plnou podporu světové organizace při výkonu své práce. OSN je „velmi znepokojena“ tím, že USA nadále útočí na mezinárodní soud, uvedl.
„Pevně věříme, že ICC je klíčovým pilířem mezinárodní trestní justice a respektujeme její práci,“ uvedl Dujarric. „Toto rozhodnutí vážně brání fungování úřadu prokurátora ve všech případech, které jsou v současné době před soudem.“
Netanjahu krok USA uvítal.
„Jedná se o rázné opatření proti lživé pomlouvačné kampani proti Státu Izrael a IDF,“ uvedl v prohlášení.
Středeční krok navazuje na řadu opatření Trumpovy administrativy proti ICC, která sahají až do jeho prvního funkčního období. Během Trumpova prvního funkčního období USA uvalily na ICC sankce, které však byly na začátku roku 2021 zrušeny administrativou Joea Bidena.
Danya Chaikel, zástupkyně Mezinárodní federace pro lidská práva u ICC, uvedla, že eskalace sankcí USA představuje „pokračující útok na právní stát a zjevnou snahu zastrašit ty, kteří usilují o potrestání zločinů proti lidskosti“.
