Trumpova administrativa prověří všech 55 milionů cizinců s vízy do USA
22. 8. 2025
Americké ministerstvo zahraničí plánuje prověřit držitele legálních víz, zda se nedopustili „překročení povolené délky pobytu, trestné činnosti, ohrožení veřejné bezpečnosti ... nebo poskytování podpory teroristické organizaci“
Trumpova administrativa plánuje prověřit všech 55 milionů cizinců, kteří v současné době mají víza pro cestu do Spojených států, což představuje významné rozšíření stávajících snah o potlačení údajného zneužívání legálního imigračního systému.
V e-mailovém prohlášení ministerstvo zahraničí uvedlo, že „kontinuální prověřování“ umožní úřadu zrušit víza v případě zjištění známek potenciální nezpůsobilosti, včetně „věcí, jako jsou jakékoli náznaky překročení povolené délky pobytu, trestné činnosti, ohrožení veřejné bezpečnosti, zapojení do jakékoli formy teroristické činnosti nebo poskytování podpory teroristické organizaci“.
„V rámci prověřování kontrolujeme všechny dostupné informace, včetně záznamů orgánů činných v trestním řízení nebo imigračních úřadů a jakýchkoli dalších informací, které se objeví po vydání víza,“ uvádí se v prohlášení.
Trumpova administrativa dohlíží na drastické zpřísnění imigrační politiky. Zpočátku se opatření zaměřovala na nelegální migraci do Spojených států, ale postupně se rozšířila i na legální migraci, například na osoby, které do země cestují na turistická, pracovní nebo studentská víza.
Ministerstvo zahraničí vydalo během fiskálního roku 2024 téměř 11 milionů dočasných víz, která nezahrnují trvalý pobyt ani „zelené karty“. Drtivá většina těchto víz, 77 procent, byla vydána pro obchodní nebo turistické účely, zatímco přibližně 7 procent bylo vydáno studentům nebo hostujícím akademikům a jejich rodinám.
Úředníci poznamenali, že v praxi bude proces přezkoumávání osob, které již vízum mají – v některých případech možná již několik let – pravděpodobně časově náročný a logisticky složitý. Ministerstvo zahraničí také zavedlo nová opatření, včetně kontroly účtů na sociálních sítích z hlediska nepřátelství vůči Spojeným státům a "antisemitismu".
„Shromažďujeme více informací než kdykoli předtím,“ uvedl vysoký úředník ministerstva zahraničí, který pod podmínkou anonymity informoval média. Úředník připustil, že prověřování sociálních médií pravděpodobně prodlouží proces přezkoumávání.
„Čas není mou prioritou, ale bezpečnost Američanů ano,“ uvedl vysoký úředník.
Tato zpráva znepokojila některé odborníky na imigraci, kteří uvedli, že držitelé víz již podléhají přísnějšímu prověřování, pokud se objeví nové informace, včetně interakcí s americkými orgány činnými v trestním řízení, jako jsou zatčení nebo odsouzení.
David J. Bier, ředitel pro imigrační politiku v Cato Institute, libertariánském think tanku se sídlem ve Washingtonu, řekl, že to zní, jako by administrativa chtěla „aktivně provádět kontroly příspěvků na sociálních médiích a rušit víza na základě projevů, nikoli chování“.
„Pochybuji, že je to proveditelné u všech, ale mám podezření, že tyto kontroly budou prováděny diskriminačním způsobem zaměřeným na imigranty s určitým zázemím a v určitých vízových kategoriích nebo na konkrétní osoby, u nichž chtějí najít záminku k odebrání víz,“ dodal Bier.
Americké imigrační úřady, které spadají pod ministerstvo vnitřní bezpečnosti a jsou odpovědné za vydávání víz, uvedly v tomto týdnu v oznámení, že aktualizují své pokyny tak, aby zahrnovaly prověřování žadatelů o víza, zda nemají vazby na „protiamerické nebo teroristické“ skupiny nebo skupiny, které „podporují nebo propagují antisemitský terorismus“.
Zahraniční studenti se stali terčem pozornosti vlády, která na začátku tohoto týdne oznámila, že zrušila více než 6 000 studentských víz za překročení délky pobytu a porušení zákona, z toho přibližně 200 až 300 za to, co označila jako „terorismus“.
Administrativa se také snaží zrušit víza a deportovat osoby, které se zúčastnily protestů proti válce v Gaze na univerzitních kampusech, přičemž v některých případech tvrdí, že se tyto osoby dopustily antisemitského chování nebo projevily podporu teroristickým skupinám, jako jsou Hamás a Hizballáh.
Vysoký úředník ministerstva zahraničí odmítl uvést, kolik ze zrušených studentských víz souviselo s aktivitami na univerzitních protestech.
„V Spojených státech jsou tisíce lidí s vízy, kteří využili své svobody projevu a nejsou to lidé, kterým jsme víza zrušili,“ uvedl vysoký úředník.
Ve svém prohlášení ministerstvo zahraničí uvedlo, že v rámci „závazku prezidenta Donalda Trumpa chránit národní bezpečnost a veřejný pořádek USA“ zrušilo více než dvakrát tolik víz než ve stejném období loňského roku a přibližně čtyřikrát tolik studentských víz.
Ministr zahraničí Marco Rubio ve čtvrtek rovněž oznámil, že pozastaví vydávání víz řidičům nákladních vozidel poté, co došlo k smrtelné nehodě, při které se údajně pokusil nákladní vůz s návěsem neoprávněně otočit na dálnici na Floridě. Řidič nákladního vozu je podle úředníků indickým státním příslušníkem, který se v zemi nachází nelegálně.
