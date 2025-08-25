Alijev poté, co ruští propagandisté pohrozili zahájením "nové speciální vojenské operace", nařídil Ázerbájdžánu, aby se připravil na válku
"Musíme být připraveni na válku kdykoliv, protože průběh procesů ve světě je takový, že je nemožné předvídat, co se stane zítra. Zárukou naší bezpečnosti jsme my sami, stát, lid a naše ozbrojené síly. Proto kdokoli se rozhodne udeřit na Ázerbájdžán, bude toho litovat," řekl Alijev na setkání s obyvateli města Kalbajar.
Poznamenal, že republika již posílila armádu v Kaspickém moři a dalších směrech a také zvýšila počty speciálních sil. Kromě toho Ázerbájdžán dostává "nejmodernější drony, nové dělostřelecké systémy" a čeká na dodávku nových bojových letadel a ty stávající jsou "zcela modernizovány", připomněl Alijev. "Neradíme nikomu, aby přemýšlel o nepřátelských akcích proti nám... Máme poměrně silné spojence a naše postavení v mezinárodních organizacích je vždy uznáváno jako spravedlivé... Na rozdíl od některých jiných zemí jsme nezabrali ani jedno cizí území, neprovedli etnické čistky, nezničili jsme jediné město nebo vesnici," řekl Alijev. Dodal, že Ázerbájdžán nechce válku a je pro mír, ale musí zůstat ostražitý.
Ruské úřady již dříve prostřednictvím propagandistů pohrozily Ázerbájdžánu "speciální vojenskou operací", která by mohla začít po skončení války na Ukrajině. Moderátor Vladimir Solovjov upozornil na riziko základen NATO v oblasti Kaspického moře a naznačil spolupráci kavkazské republiky s Tureckem, které je členem Severoatlantické aliance. "Je to tak nebezpečné, že pokud se na to díváme z geopolitického hlediska, může to vést k takovým důsledkům, že to nemusí být poslední SVO naší generace," řekl.
Ruská státní propaganda prudce zvýšila míru bojechtivé rétoriky proti Ázerbájdžánu uprostřed zpráv, že republika může zrušit moratorium na dodávky zbraní na Ukrajinu. Objevily se poté, co Rusko zasáhlo zařízení státní ropné a plynárenské společnosti SOCAR v Oděské oblasti, v důsledku čehož byli vážně zraněni čtyři lidé. Vlastenci z Ázerbájdžánu také vyhrožovali válkou kvůli Alijevově radě Ukrajině, aby se "nikdy nevzdávala" a "nesouhlasila s okupací".
Zdroj v ázerbájdžánštině: ZDE
