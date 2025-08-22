BBC: Je to oficiální: V Gaze byl vyhlášen hladomor
Publicistický pořad rozhlasu BBC Radio 4 v pátek 22. srpna 2025 ve 13 hodin věnoval 26 prvních minut opravdu šokujícím informacím o oficiálně definovaném hladomoru v Gaze:
Moderátor: Dobrý den a vítejte v pořadu World at One, jsem Simon Jack. V Gaze a jejím okolí byl oficiálně potvrzen hladomor.
„Jet to hladomor, kterou někteří izraelští představitelé otevřeně propagují jako válečnou zbraň. Je to hladomor, za který neseme odpovědnost všichni. Hladomor v Gaze je hladomor celého světa.“
"It is a famine. The Gaza Famine." - United Nations Geneva
It is a famine that we could have prevented, if we had been allowed. Yet food stacks up at borders because of systematic obstruction by Israel.
Everyone owns this. The #GazaFamine is the world's famine." - UN Relief Chief
- @UNReliefChief pic.twitter.com/zvfplQPQqU
Šéf humanitární pomoci OSN odsoudil roli Izraele a vyzval k akci. Uslyšíme zprávy od humanitární organizace přímo z místa a promluvíme si s představitelem izraelské vlády.
Významná zpráva podporovaná Organizací spojených národů potvrdila, že v Gaze nyní panuje hladomor. Orgán, který určuje globální potravinovou nejistotu, IPC, zjistil, že více než půl milionu lidí v tomto území čelí hladu, bídě a smrti. Varoval, že se katastrofální podmínky budou pravděpodobně dále zhoršovat, ale Izrael závěry zprávy odmítl s tím, že jsou založeny na lžích Hamásu. Naše diplomatická korespondentka Caroline Hawleyová.
IPC poprvé potvrdil hladomor mimo Afriku. Podle něj se vyskytuje v Gaze a jejím okolí. Za současné situace se předpokládá, že do konce příštího měsíce bude hladomor postihovat také jižní oblasti Khan Yunis a Deir el-Bala. OSN a další agentury opakovaně varovaly před hladomorem a zoufale vyzývaly k povolení dodávek mnohem většího množství pomoci. Koordinátor OSN pro mimořádné situace Tom Fletcher obvinil Izrael ze systematického maření pomoci. Prohlášení o hladomoru, kterému se dalo zabránit, označil za moment kolektivní hanby, který bude pronásledovat nás všechny. Izraelské ministerstvo zahraničí reagovalo prohlášením, že tato zpráva skončí v koši politických dokumentů. Generální tajemník OSN Antonio Guterres však hladomor označil za morální obvinění a selhání lidstva.
Palestinská média informují, že při izraelském leteckém útoku na školu v Gaze, kde našly útočiště vysídlené rodiny, bylo zabito nejméně 12 lidí. BBC ověřila záběry z okolí školy, které ukazují těla ležící u silnice a zdravotníky, kteří na plastových plachtách odnášejí zraněné do sanitek.
Je to oficiální. Podle nové zprávy Integrované klasifikace potravinové bezpečnosti (IPC) panuje v Gaze hladomor. Jedná se o orgán, který určuje globální potravinovou nejistotu. V celé Gaze čelí hladu, bídě a smrti více než půl milionu lidí. V příštím roce hrozí smrt 132 000 dětí do 5 let. Jedná se o první hladomor, který IPC oficiálně potvrdila na Blízkém východě. Podle zprávy vedlo zintenzivnění nepřátelských akcí, časté vysídlování a blokády humanitární pomoci k bezprecedentní katastrofě v Gaze. Tom Fletcher, náměstek generálního tajemníka pro humanitární záležitosti a koordinátor nouzové pomoci, dnes ráno na tiskové konferenci reagoval na zprávu těmito silnými slovy:
„Dobré ráno všem. Přečtěte si prosím zprávu IPC. Od začátku do konce. Přečtěte si ji se smutkem a hněvem. Ne jako slova a čísla, ale jako jména a životy. Není pochyb o tom, že se jedná o fakty dokázané svědectví. Je to hladomor, hladomor v Gaze. Je to hladomor, kterému jsme mohli zabránit, kdyby nám to bylo umožněno. Přesto se na hranicích hromadí potraviny kvůli systematickým překážkám ze strany Izraele. Je to hladomor, který se odehrává jen pár set metrů od potravin, v úrodné zemi. Je to hladomor, který nejprve zasáhne nejzranitelnější, každého z nich., který má jméno, každý z nich má svůj příběh, hladomor, který lidem bere důstojnost, než jim vezme život, který nutí rodiče vybírat, které z dětí nakrmí, který nutí lidi riskovat život, aby sehnali jídlo.
Je to hladomor, před kterým jsme opakovaně varovali, ale mezinárodní média nemají povoleno o něm informovat, aby o něm podaly svědectví. Je to hladomor v roce 2025, hladomor 21. století, sledovaný drony a nejmodernější vojenskou technologií v historii. Je to hladomor, který někteří izraelští představitelé otevřeně propagují jako válečnou zbraň. Je to hladomor, který máme všichni na svědomí.
Je to hladomor v Gaze, který je hladomorem celého světa. Je to hladomor, který se ptá: Co jste vy udělali? Hladomor, který nás všechny bude pronásledovat. Je to hladomor, který lze předvídat a kterému lze zabránit. Hladomor způsobený krutostí, ospravedlněný pomstou, umožněný lhostejností a udržovaný spoluvinou.
Je to hladomor, který musí podnítit svět k naléhavějšímu jednání, který musí svět zahanbit, aby se choval lépe. Je to hladomor, který proto také klade otázku: Co uděláte teď? Moje prosba, moje žádost, moje výzva premiérovi Netanjahuovi a všem, kteří ho mohou ovlivnit: dost! Přestaňte střílet. Otevřete všechny hraniční přechody na severu i na jihu. Nechte nás dovézt potraviny a další zásoby bez překážek a v potřebném množství. Ukončete odvetné akce. Pro mnoho lidí je už příliš pozdě, ale ne pro všechny v Gaze. Dost! V zájmu lidskosti nás pusťte dovnitř. Děkuji."
To byl Tom Fletcher, šéf humanitární pomoci OSN. Naše korespondentka Yolande Nell se k nám připojila z Jeruzaléma. Yolande, slovo „hladomor“ má poměrně technický význam a používá se jen zřídka. Vysvětlete nám, co se píše ve zprávě.
Reportérka: Abychom definovali hladomor, podívali jsme se na IPC. Ten hraje klíčovou roli při identifikaci podmínek hladomoru, na základě čehož jsou informovány vlády, agentury OSN a nevládní organizace. Způsob, jakým se analyzují data, je poměrně technický, ale v zásadě se jedná o tři klíčové ukazatele. 20 % domácností musí čelit extrémnímu nedostatku potravin, 30 % dětí trpí akutní podvýživou a každý den by měly zemřít dvě osoby z 10 000 obyvatel v důsledku hladovění nebo nějaké kombinace podvýživy a nemoci. Na základě těchto kritérií integrovaná klasifikace fází potravinové bezpečnosti uvádí, že 514 000 lidí, což je téměř čtvrtina palestinského obyvatelstva v celé Gaze, trpí hladomorem, a předpokládá se, že do konce září tento počet vzroste na 641 000. Nezapomeňte, že populace čítá něco přes 2 miliony lidí. V současné době je hladomor vyhlášen v oblasti města Gaza, ale podle prognóz se do konce příštího měsíce rozšíří i do centrálních a jižních oblastí. Důležité je, že údaje, z nichž vychází, jsou aktuální k 15. srpnu, tedy k polovině tohoto měsíce. Nezohledňují tedy nejnovější vývoj na místě. Víme, že Izrael v uplynulém měsíci některé omezení uvolnil. Začal zavádět nová opatření, což znamená, že do Gazy se dostává více pomoci a obecně více potravin.
A v některých výrocích Toma Fletchera je vina jednoznačně přičítána Izraeli. Budeme hovořit s izraelskou zástupkyní. Jaká je oficiální reakce Izraele?
Oficiální reakce Izraele je, že v Gaze není hladomor. To uvedlo izraelské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení. Zprávu označilo za zaujatou, zpochybnilo způsob sběru dat a uvedlo, že jsou nepravdivá a že se jedná o částečné údaje poskytnuté převážně hnutím Hamás. Nezohledňují nedávný příliv potravin. Izraelské ministerstvo zahraničí konkrétně tvrdí, že IPC změnilo svou metodiku, ale odborníci BBC sdělili, že to není pravda.
Dobře, Yolande, děkuji. To byla Yolande, teď v Jeruzalémě. Tato zpráva přichází v době, kdy Izrael varuje obyvatele města Gaza, aby evakuovali a přesunuli se na jih. Izraelské obranné síly ve svém prohlášení uvedly, že v současné době dochází k úpravám nemocniční infrastruktury na jihu, aby bylo možné přijmout nemocné a zraněné. Tým BBC Arabic dnes hovořil s obyvateli města Gaza. Jejich vyjádření zazněla v reportáži našich producentů.
„Můžeme říci, že téměř 70 % z nás bude pravděpodobně vysídleno. Stejně jako při předchozích vysídleních jsme byli přibližně více než 13krát přesunuti z jednoho místa na druhé. Očekáváme tedy, že tentokrát bude vysídlení těžší a závažnější než dříve, protože tentokrát to pro nás bude nemožné, protože v Gaze už není kam jít. Obsadil téměř celý pásmo Gazy, takže po tomhle už nemáme kam jít.“
„Tento problém je pro obyvatele pásma Gazy velkou zátěží, zejména proto, že je extrémně nákladný. Dnes mluvíme o dopravě, která je vzhledem k nedostatku paliva extrémně drahá. Jen na přesun z jedné oblasti do druhé potřebujete obrovské sumy peněz. Navíc je vyčerpávající a nákladné začít nový život v oblastech, kde možná nebudou žádné služby.“
„Nejtěžší věc v historii je, když vám zavolá izraelský důstojník nebo vám z nebe spadne leták s výzvou, abyste opustili oblast, ve které se nacházíte, a přesunuli se na jih pásma Gazy. Je to jako když duše opouští tělo.“
Hlasy z Gazy, uvnitř Gazy, přečtené naším producentem. Dnes ráno jsem mluvil s Tess Ingram, mluvčí UNICEF v Gaze, která mi řekla, že situace na místě je nejhorší, jakou kdy zažila.
„Mluvíme o možné eskalaci vojenského konfliktu v oblasti, která byla právě klasifikována jako oblast postižená hladomorem. Lidé tam jsou naprosto vyčerpaní. Nemají možnost se přesunout, zejména rodiny s podvyživenými dětmi nebo dětmi na jednotkách intenzivní péče v nemocnicích, lidé, kteří již nejsou schopni se o sebe postarat. Pokud budou nuceni se přesunout, nemají kam jít. V současné době se nacházím v Al Mawasi, oblasti, kam jsou lidé nasměrováni, a ta je již přeplněná a nemá dostatečné kapacity, aby uspokojila současné potřeby, natož příliv lidí přicházejících z oblasti, která byla právě klasifikována jako oblast hladomoru. Potřebujeme mnohem více potravin, vody, lékařské péče a výživové péče, abychom mohli uspokojit potřeby těchto lidí. A musí být poskytnuty všude, kde se lidé nacházejí, ať už se rozhodnou opustit město Gaza, nebo zůstat.“
Někteří izraelští komentátoři tvrdí, že jídlo je k dispozici, že existují fotografie jídla, které se v Gaze prodává. Je to pravda?
„Jídlo je k dispozici, ale není ho moc. Jedná se především o zásoby, které lidé dostali v humanitárních balíčcích, pytlíky s cukrem nebo plechovky s fazolemi, a ceny jsou přemrštěné, několikrát vyšší než dříve. Většina lidí si to proto nemůže dovolit. Po téměř dvou letech války je v Gaze také obrovský problém s hotovostí. Lidé tak mají neuvěřitelně obtížný přístup k potravinám. Navíc obyvatelstvo nemůže přežít pouze z malého množství jídla. Musíme také zajistit výživu pro podvyživené děti a zásobování vodou. Rodiny potřebují kromě základní distribuce potravin ještě mnoho dalších služeb.“
Zpráva IPC obsahuje velmi ponuré statistiky. Hovoří se v ní o tom, že do června příštího roku hrozí smrt 132 000 dětí do pěti let věku v důsledku akutní podvýživy. A samozřejmě, kde jsou zranění, tam podvýživa zotavení ještě více ztěžuje. Odpovídá to tomu, co jste viděla a co vidíte?
„Posledních 48 hodin jsem strávila v nutričních centrech ve střední části pásma Gazy, kde jsem se setkávala s rodinami, které hledají pomoc s podvýživou, těhotnými ženami a dětmi. To, co jsem viděla, mě šokovalo. Je to nejhorší, co jsem zažila během čtyř misí v Gaze od začátku konfliktu. Potkala jsem malou holčičku jménem Noor, která se narodila zdravá s váhou 4 kg a nyní, ve věku 14 měsíců, váží pouhých 5 kg. V tomto věku by měla vážit dvakrát tolik. Trpí těžkou akutní podvýživou, stejně jako její dvouletý bratr a matka, která mi se slzami v očích řekla, že se bojí, že její dcera zemře. To je bohužel v těchto klinikách běžný příběh. Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom tuto situaci vyřešili. Nebo jak uvádí zpráva IPC, uvidíme desítky tisíc dalších dětí v situaci, kdy budou potřebovat život zachraňující léčbu akutní podvýživy, jinak jim hrozí smrt.“
To byla mluvčí UNICEF v Gaze, Tess Ingram. Je to poprvé, co byl hladomor oficiálně klasifikován na Blízkém východě. Dosud byly IPC identifikovány čtyři hladomory. Je to první případ za 21 let, kdy tyto informace zaznamenali mimo Afriku. OSN tvrdí, že hladomoru bylo možné zabránit, kdyby to bylo umožněno. Mluvil jsem s obchodní vyslankyní izraelské vlády Fleur Hassan Nahum. Položil jsem jí otázku ohledně reakce OSN na tuto zprávu, že hladomor je přímým důsledkem opatření izraelské vlády a že mu bylo možné zcela zabránit.
"Za prvé, vše, co řekli, je nepravda. Tvrdí, že na Blízkém východě nikdy nebyl hladomor. Někdo by měl jet do Jemenu a podívat se, co se tam a v Súdánu děje. Ale to teď nechme stranou. Zpráva je založena na neúplných a neúplných údajích. Úplně ignorovali všechny informace, které jim poskytla COGAD, což je izraelská vládní vojenská koordinace s palestinskou správou. A k tomu všemu úplně ignorovali čísla Gazské humanitární nadace, která v posledních několika měsících rozdala 150 milionů jídel. Pokud tedy použijete pouze údaje, které slouží vašim politickým cílům, nejde o příliš důvěryhodnou zprávu. Víme, že to není to, co se děje v terénu. Stačí se podívat na internet a vidět videa lidí, kteří hodují v restauracích. Neříkám, že v některých oblastech neexistuje nedostatek potravin, ale už dva roky slýcháme varování před hladomorem.“
Toto je mezinárodně uznávaná metoda měření nedostatku potravin již desítky let.
„Neberou data, která jim poskytujeme. Neberou data, která jim poskytuje zcela neutrální orgán (!!), Gaza Humanitarian Foundation. Nemůžete tedy tvrdit něco, když používáte pouze částečná data. To je...
A k jejímu tvrzení, že v Jemenu byl hladomor...
Musíte vrátit 50 rukojmí a je po všem. Tlak by měl být vyvíjen na ně. (...)
Pozn. red. (Hamás nabízí vrácení rukojmí od 7. řína 2023)
To byla izraelská obchodní vyslankyně Fleur Hassan Nahum. Slyšeli jste ji hovořit o kvalitě údajů použitých v této zprávě IPC. BBC Verify se tím zabývala. Konstatuje, že proces a prahové hodnoty pro měření hladomoru se v průběhu času nezměnily. IPC žádá Izrael od prosince 2023 o povolení provádět lepší průzkumy, ale Izrael nesouhlasí se sběrem humanitárních údajů. A k jejímu tvrzení, že v Jemenu byl hladomor, podle mezinárodně uznávané iniciativy z roku 2004 došlo od té doby pouze ke čtyřem hladomorům. V Somálsku, Súdánu a naposledy v Súdánu. Jemen na tomto seznamu nyní není.
Je nyní 13 hodin 26 minut. (…)
