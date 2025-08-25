Ruský výrobce dronů najal dívky v Jižní Africe pod zástěrkou BRICS
25. 8. 2025
Jihoafrické úřady zahájily vyšetřování aktivit ruských společností a jejich záměrů, řekla agentuře Bloomberg osoba obeznámená se situací. Podle ní mohou být ruští diplomatičtí zástupci předvoláni k vysvětlení. "Jihoafrická vláda aktivně vyšetřuje zprávy o zahraničních programech, které rekrutují Jihoafričany pod falešnými záminkami," uvedlo ministerstvo mezinárodních vztahů a spolupráce. – Jihoafrická vláda dosud nenašla spolehlivé důkazy o tom, že nabídky práce v Rusku nesplňují stanovený cíl. Vláda však upozornila na údajný nábor mladých lidí společností Alabuga."
V květnu podepsala místní pobočka Ženské obchodní aliance BRICS dohodu, podle které by měla v příštím roce najít celkem 5 600 pracovníků pro společnost Alabuga a společnost Etalonstroj, která se zabývá výstavbou domů. A v lednu zveřejnila jihoafrická studentská komise BRICS nabídky práce ve stavebnictví a pohostinství v Alabuze pro ženy ve věku 18-22 let. Populární jihoafričtí blogeři na Instagramu a TikToku také začali tuto práci propagovat.
Rusko zažívá akutní nedostatek pracovních sil kvůli zhoršující se demografické situaci, posílá do války velký počet mužů (z nichž asi milion již zemřel nebo byl zraněn), zpřísňuje přístup k tradičním migrantům ze středoasijských zemí a zažilo odchod odpůrců války a Putinovy diktatury. V Jihoafrické republice nemůže najít práci asi třetina populace v produktivním věku.
Hledání nových zaměstnanců v Africe, Asii a Latinské Americe provádí Alabuga Start, "mezinárodní program pro mladé ambiciózní dívky ve věku 16 až 22 let, který vám umožní přestěhovat se do Ruska a vybudovat si zde úspěšnou kariéru," jak je uvedeno na webových stránkách. Ale "více než 90 % personálu programu Start bylo vysláno na montáž bezpilotních letounů s cílem vyrobit 6 000 dronů" ročně, zjistili experti z washingtonského Institutu pro vědu a mezinárodní bezpečnost. Její vedoucí výzkumný pracovník, Spencer Faragasso, řekl Bloombergu:
"Vyrábějí zbraně a ocitají se v palebné linii, protože nyní jsou účastníky války."
Podle nedávné zprávy institutu se v současné době v Alabuze staví bydlení pro asi 41 000 lidí, což naznačuje plány na výrazné rozšíření výroby dronů. Zvláštní ekonomická zóna vyrábí šestou modifikaci bezpilotních letounů Šáhid od doby, kdy se začaly dovážet z Íránu a organizovaly výrobu v Alabuze.
V roce 2024 se agentuře Associated Press podařilo hovořit se šesti mladými africkými ženami, které byly podvedeny při montáži dronů. Byla jim slíbena bezplatná letenka do Ruska a dobře placená stáž v oblastech, jako je pohostinství a stravování, ale po příjezdu do Tatarstánu se dívky dozvěděly, že budou muset pracovat na výrobě útočných dronů íránské konstrukce. Musely pracovat za méně peněz ve vyčerpávajících podmínkách, s toxickými látkami bez ochranných pomůcek.
Podobné výsledky přineslo i vyšetřování deníku The Wall Street Journal.
V letošním roce zahájil Interpol v Botswaně vyšetřování zapojení Alabuga Start do obchodování s lidmi. A v Argentině byla podána žaloba s podobným obviněním proti dvěma bývalým účastníkům televizního pořadu, kteří natočili reklamu na "Alabuga Start".
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse