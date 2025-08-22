Brněnská mikroskopie: Od trojnožky po laboratoře NASA
22. 8. 2025 / Fabiano Golgo
čas čtení 3 minuty
Foto: Jiří Kala, III. strojírenská výstava, 1957
Na nedávném festivalu popularizace vědy byly špičkové cleanroomy CEITEC Nano plné života. Děti žasly nad fyzikálními experimenty, studenti nahlíželi do pokročilých mikroskopů a vědci vysvětlovali, jak bojují s mikroskopickými „padouchy“, jako je prach, aby vynikli hrdinové jejich výzkumu. Mezi davem byl tišší, skromný muž, pro kterého to byla víc než výstava – byla to procházka jeho vlastním životním dílem. Jiří Kala, čilý jednadevadesátiletý pán, je živou kronikou elektronové mikroskopie. Jeho kariéra, která začala v 50. letech, odráží mimořádnou cestu samotného Brna, města, které nyní vyrábí každý třetí elektronový mikroskop na světě a zásobuje prestižní instituce jako NASA nebo Harvardskou univerzitu.
Příležitostí byly každoroční Dny elektronové mikroskopie (DEM), týdenní festival, který otevírá brněnské laboratoře jinak nepřístupné veřejnosti. Letošní téma „Padouch, nebo hrdina?“ poukázalo na neustálý boj, který vědci vedou proti kontaminaci a technickým výzvám.
Příběh pana Kaly začíná v roce 1957. Čerstvě po studiích elektrotechniky byl přidělen do Tesly Brno, kde pracoval na typu BS 242, prvním sériově vyráběném transmisním elektronovém mikroskopu v Československu. Jeho role nebyla jen technická; byl velvyslancem technologie, které málokdo rozuměl. Jeho snahy o popularizaci byly přelomové. Ten samý rok se objevil v první přímém televizním přenosu o elektronové mikroskopii z III. strojírenské výstavy v Brně – zásadní okamžik, který zasadil semínko pro akce zapojující veřejnost, jako jsou DEM, o více než šest desetiletí později.
Deset let cestoval po Evropě, předváděl a prodával mikroskopy Tesly. Vrcholem kariéry byla konference v Praze v roce 1964, kde představoval nový model BS 413 profesorovi Ernstu Ruskovi – tomu samému, který později za vynález elektronového mikroskopu získal Nobelovu cenu.
Kariéru pana Kaly formovaly velikáni české vědy. S vděčností hovoří o studijním pobytu u prof. Vladimíra Drahoše a s úctou vzpomíná na prof. Armina Delonga, jednoho ze zakladatelů oboru v Československu. Jeho posledním profesním domovem se stal Výzkumný ústav materiálů a technologií (VÚMT), kde až do odchodu do důchodu v roce 1996 pracoval s mikroskopem japonské společnosti JEOL JEM 200A – tehdy jediným mikroskopem svého výkonu v zemi.
Kontrast mezi stolním BS 242 a zařízeními v CEITEC Nano je ohromující. Dnes centrum funguje jako nonstop otevřený hub, který pod jednou střechou hostí soubor nejpokročilejších přístrojů na světě, dostupných po náročném zaškolení jak akademickým, tak i komerčním uživatelům.
Příběh Jiřího Kaly a Dnů elektronové mikroskopie ilustruje, že věda je víc než jen soubor faktů a strojů. Je to lidské úsilí, budované generacemi zvídavých myslí. V Brně unikátní ekosystém akademické sféry, průmyslu a veřejné podpory zajišťuje, že toto dědictví je nejen zachováno, ale aktivně oslavováno a inspiruje tak k dalších devadesáti letům objevů.
873
Diskuse