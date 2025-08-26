Neuvěřitelné pokrytectví Petra Fialy

26. 8. 2025 / Jan Čulík

Je opravdu takový rozdíl mezi Babišem a Fialou? Zde se Fiala rozplývá nad tím, jak musíme jednat morálně. Je to neuvěřitelné pokrytectví, protože Fialovy kecy o morálním chování zakrývají jeho podporu - a podporu skoro celé oligarchické České republiky - izraelským válečným zločinům. Katolík. Křesťan! Jak si to dokáže srovnat se svým svědomím?

Pozoruhodné je, že světová média jsou dnes absolutně plná rozhořčení nad cíleným izraelským vyvražděním dalších pěti novinářů, včetně těch, kteří pracovali pro renomovaná západní média. Světová média i sociální sítě jsou plná tohoto rozhořčení - česká ne. Jako by se to Čechů netýkalo. 

Je to vážný morální problém České republiky. 



 

