Průzkum veřejného mínění: 41 % Američanů soudí, že Izrael páchá v Gaze genocidu
28. 8. 2025
Poprvé více respondentů sympatizuje s Palestinci, zatímco pouze 22 % z nich tvrdí, že válka v Gaze je oprávněná „na základě práva na sebeobranu“.
Podle nového průzkumu zveřejněného v pondělí v rámci série Critical Issues Univerzity v Marylandu se 41% Američanů, včetně 67 % demokratů a 14 % republikánů, domnívá, že izraelské vojenské akce v Gaze představují buď „genocidu“ (19 %), nebo jsou „podobné genocidě“ (19 %).
Potvrzuje se rostoucí trend, že mladší respondenti z obou stran jsou spíše nakloněni tvrzení, že izraelské akce v Gaze představují genocidu nebo něco podobného, uvádí na webu Responsible Statecraft (RS) Jim Lobe.
Průzkum, který se uskutečnil mezi 29. červencem a 7. srpnem a který zahrnoval více než 1 500 dospělých ve věku 18 a více let, zjistil, že pouze 22 % respondentů uvedlo, že izraelská válka v Gaze představuje „oprávněné akce v rámci práva na sebeobranu“, což je veřejné vysvětlení izraelské vlády v čele s premiérem Benjaminem Netanjahuem. Mezi nimi bylo pouhých 7 % demokratů a 46 % republikánů. Celkem 23 % respondentů uvedlo, že neví.
Navíc více než šest z deseti (61 %) dotázaných uvedlo, že vojenská, ekonomická a diplomatická podpora USA pro Izrael umožnila vojenské akce této země, zatímco 12 % sdělilo, že taková pomoc nemá žádný vliv (12 %) nebo má pouze marginální vliv (10 %), a zbývajících 26 % uvedlo, že neví.
Názor, že podpora Washingtonu umožnila izraelské akce v Gaze, byl nadstranický. Téměř tři ze čtyř demokratů (72 %) s tímto tvrzením souhlasili, stejně jako 57 % republikánů a 63 % osob, které se označily za nezávislé.
Průzkum byl zveřejněn uprostřed rostoucí mezinárodní kritiky izraelské války, která se pravděpodobně ještě zintenzivní po pondělním izraelském útoku na nemocnici v jižní Gaze, při kterém údajně zahynulo 20 lidí, včetně pěti novinářů, čímž se podle newyorského Výboru na ochranu novinářů zvýšil celkový počet palestinských novinářů zabitých za posledních 22 měsíců na 189.
Průzkum, který je nejnovějším z řady průzkumů prováděných již více než deset let Univerzitou v Marylandu, zjistil, že více Američanů vyjadřuje sympatie k Palestincům (28 %) než k Izraelcům (22 %), zatímco 26 % respondentů uvedlo, že sympatizuje s oběma stranami stejně, a zbývajících 25 % uvedlo, že nesympatizuje s žádnou ze stran (12 %) nebo neví (13 %).
Podpora Palestinců byla vyšší mezi respondenty ve věku 18 až 34 let; 37 % této demografické skupiny uvedlo, že více sympatizuje s Palestinci, zatímco 11 % sdělilo, že více sympatizuje s Izraelem. Rozdíl mezi staršími a mladšími republikány byl podle Shibley Telhamiho, předsedy Anwar Sadat Chair for Peace and Development na Univerzitě v Marylandu, který dohlížel na program Critical Issues, obzvláště velký.
„Změna, ke které dochází mezi mladými republikány, je ohromující,“ řekl RS v e-mailu. „Zatímco 52 % starších republikánů (35+) více sympatizuje s Izraelem, pouze 24 % mladších republikánů (18–34) říká totéž – méně než polovina.“
Zdůraznil také, že zatímco nedávné průzkumy, včetně průzkumů Gallup a Pew Research Center, ukázaly rostoucí sympatie k Palestincům, „je to poprvé, co se zjistilo, že více Američanů celkově více sympatizuje s Palestinci než s Izraelci.“
Čtyři z deseti respondentů, včetně 63 % demokratů a 45 % nezávislých, uvedli, že politika Trumpovy administrativy vůči Izraeli a Palestině je „příliš proizraelská“, zatímco pouze 3 % řekla, že je „příliš propalestinská“. Dalších 27 % uvedlo, že je „přibližně správná“, a 30 % sdělilo, že „neví“. Zatímco většina (57 %) republikánů řekla, že je „přiměřená“, více než jeden z pěti republikánů (21 %) ji označil za „příliš proizraelskou“.
V otázce genocidy/sebeobrany průzkum odhalil velký rozdíl mezi mladšími a staršími republikány, přičemž 52 % starších republikánů uvedlo, že izraelské akce jsou oprávněné, ale pouze 22 % republikánů mladších 35 let s tímto hodnocením souhlasilo.
Výrazně více respondentů než před rokem, kdy Univerzita Maryland poprvé položila tuto otázku, uvedlo, že izraelské akce představují genocidu nebo jsou „podobné genocidě“. Procento těch, kteří souhlasili s tvrzením o genocidě, vzrostlo z 23 % na 41 %. Zvláště významný byl posun mezi demokraty – z 38 %, kteří s tvrzením souhlasili před rokem, na 67 % v posledním průzkumu.
Na otázku, zda současná politika USA v regionu „prosazuje americké zájmy“, odpověděla kladně pouze třetina všech respondentů, zatímco 25 % respondentů uvedlo, že „prosazuje především izraelské zájmy“, a 6 % řeklo, že „prosazuje především zájmy arabských států“.
Je pozoruhodné, že více mladších republikánů (26 %) uvedlo, že politika USA podporuje především izraelské zájmy, než že podporuje především zájmy USA (24 %).
Celý článek v anglickém originále ZDE
