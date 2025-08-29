Haaretz: IDF nařizuje Palestincům, aby se přestěhovali do oblastí, které sama považuje za nebezpečné
Mapy neukazují žádné skutečné „bezpečné zóny“
Před plánovaným útokem IDF na město Gaza bylo 1,2 milionu obyvatel nařízeno přestěhovat se do jižních bloků, z nichž některé jsou nebezpečné, přeplněné nebo nevhodné pro stany. Humanitární organizace varují, že to povede k humanitární katastrofě, protože Izrael plánuje soustředit veškeré obyvatelstvo Gazy na méně než pětinu území pásma.
Izraelské obranné síly ve středu vydaly varování obyvatelům města Gaza na sociální síti X před plánovanou izraelskou operací, jejímž cílem je převzít kontrolu nad městem.
Arabsky mluvící mluvčí plukovník Avichay Adraee uvedl, že evakuace je „nevyhnutelná“, a vyzval obyvatele, aby město opustili před zahájením vojenské operace.
„Na rozdíl od falešných pověstí,“ řekl, „je dále na jihu dostatek místa, kde je lze ubytovat.“ Zveřejnil mapu s 19 modře vyznačenými zónami, kam mají lidé z města Gaza odejít, v blízkosti uprchlických táborů ve střední části pásma a v oblasti dun Muwasi na jihu.
Při bližším prozkoumání mapy s pomocí dvou specialistů na mapování, Adiho Ben-Nuna z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě a profesora Yaakova Garba z Ben-Gurionovy univerzity v Negevu, však vyplývá, že několik z těchto oblastí bylo IDF označeno jako místa, kde by civilisté byli v nebezpečí.
Ve středu byly na mapě arabské verze webových stránek IDF označeny červeně, což znamená, že podle pokynů armády je civilistům zakázáno se v nich zdržovat nebo jimi procházet z důvodu operací IDF. Garb uvedl, že se nejedná pouze o jednu nebo dvě zóny z 19 „bloků“, jak se jim říká. Šest z bloků se zcela nebo zčásti nachází v červených zónách, které jsou pro civilisty nepřístupné, uvedl Garb.
V mnoha ohledech Adraeeho prohlášení ponechává obyvatele Gazy v nejistotě, protože jim nebylo sděleno, že dříve vyhlášené červené zóny již nejsou nepřístupné. A je tu ještě jeden problém. Obecně jsou oblasti, do kterých se mají lidé z města Gaza přestěhovat, příliš malé na to, aby uspokojily potřeby obyvatelstva.
Analýza ukazuje, že se jedná o oblast o rozloze pouhých 7 kilometrů čtverečních, přičemž ani celá tato plocha není k dispozici, protože část z ní není vhodná pro stavění stanů a v jiných částech již stany stojí.
„V Deir al-Balah není žádné místo, kde by bylo možné postavit stany pro nové vysídlené osoby,“ řekl Nizar Ayash, starosta Deir al-Balah v centrální části pásma Gazy. „To, co se děje v Deir al-Balah, platí pro všechny oblasti v centrální části [pásma], a situace je předzvěstí humanitární katastrofy.“
A jsou tu i další problémy. Podle odhadů OSN žije v městě Gaza a jeho okolí asi milion lidí. Jednoduchým výpočtem lze zjistit, že pokud by se přestěhovali do určených oblastí, měli by v průměru k dispozici asi 7 metrů čtverečních obytného prostoru na osobu. Kromě místa na spaní by tyto oblasti musely pojmout také veřejná zařízení a infrastrukturu.
Pokud by se izraelský plán uskutečnil, celé obyvatelstvo pásma Gazy by bylo natlačeno na asi 19 % jeho území.
Ben-Nun i Garb poskytli deníku Haaretz aktuální satelitní snímky. Kromě oblastí, kde již stojí velké množství stanů, v nichž bydlí vysídlení lidé, se na snímcích objevují i jiné oblasti, které vypadají jako duny, na nichž se zdá nemožné postavit stany, nebo kde by to bylo přinejmenším velmi obtížné a kde by bylo velmi těžké udržet si přiměřený životní standard. Jiné oblasti mají silnice nebo se nacházejí v lokalitách, které by při dešti zaplavila voda.
Humanitární organizace tvrdí, že pokud by došlo k evakuaci města Gaza, způsobilo by to humanitární katastrofu, protože podmínky obyvatel jsou velmi obtížné již nyní, před evakuací. Většina z nich byla již několikrát vykořeněna a nemá finanční, fyzické ani emocionální kapacity k dalšímu stěhování.
Ale ještě než se dostanou do nových útočišť, musí opustit své současné domovy, nebo to, co z nich zbylo. Podle svědectví očitých svědků čelí mnoho obyvatel města Gaza skutečné výzvě pro své přežití, a to jak kvůli vysokým nákladům na opuštění města, tak kvůli logistickým obtížím při stěhování.
Obyvatelé uvádějí, že náklady na základní služby, které by potřebovali, jsou velmi vysoké. Náklady na dopravu se údajně pohybují minimálně kolem 2 000 šekelů (600 dolarů) na rodinu a mohou dosáhnout až 3 500 šekelů.
„Získání vozu s oslem nebo tuk-tukem [tříkolovým vozidlem] vyžaduje nejméně 1 000 dolarů,“ řekla žena jménem Mushira Tawfiq izraelské arabské rozhlasové stanici Al-Shams.
Kromě toho se náklady na mobilní služby odhadují na 1 500 šekelů (450 dolarů) a cena stanu také není zanedbatelná. Základní stan stojí 4 500 až 5 000 šekelů (1 300 až 1 500 dolarů). Celkově by rodina musela utratit asi 12 500 šekelů (3 700 dolarů), aby se mohla evakuovat z města na jih.
