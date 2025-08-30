Je Trump v pořádku?
30. 8. 2025
Na sociálních sítích se šíří - nepodložené? - spekulace, zda je Trump nemocen, anebo možná dokonce mrtvý. Nevystoupil totiž veřejně od úterý a i když údajně vydal v sobotu zuřivý blábol na svém účtu na Truth Social proti soudnímu rozhodnutí označujícímu jeho cla za ilegální, komentátoři poukázali na to, že tento blábol obsahuje slova jako "literally" ("doslova"), která Trump nepoužívá. Jiný rys toho blábolu prý naznačuje, že ho vytvořila AI. Koncem týdne prý také byla zrušena Trumpova letecká cesta mimo Washington.
Před Trumpovým zmizením vyvolala pozornost a znepokojení velká modřina na Trumpově pravé ruce, kterou se Trump občas pokoušel zamaskovat tlustou vrstvou make-upu. Vymlouval se, že je to z toho, že podává velmi často ruku mnoha lidem, jenže pak se ukázalo, že má tutéž modřinu i na levé ruce, kterou lidem nepodává,. Komentátoři také poukazují na to, že má Trump napuchlé kotníky.
Ve čtvrtek Karoline Leavitt, tisková mluvčí Bílého domu, oznámila, že Trumpovi byla po vyšetřeních lékařským týmem Bílého domu diagnostikována chronická žilní nedostatečnost.
Tento stav nastává, když krev neproudí efektivně zpět do srdce a hromadí se v nohou, což je často důsledkem poškození žilních chlopní.
„Prezident podstoupil komplexní vyšetření, které odhalilo chronickou žilní nedostatečnost, což je benigní běžný stav, zejména u osob starších 70 let,“ řekla novinářům Karoline Leavitt. Toto onemocnění se vyvíjí, když krev neproudí efektivně zpět do srdce a místo toho se hromadí v nohou, k čemuž často dochází v důsledku poškození žilních chlopní. Že prý to podle Leavittové není vážná nemoc.
