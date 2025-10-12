Macinka nadiktoval Babišovi Turka a Vondráček se málem rozesmál štěstím
12. 10. 2025 / Boris Cvek

Macinka také neopomněl zdůraznit, že oni, motoristé, mají velmi blízko k Trumpovi. Možná by jej měli požádat o dopis na podporu Turka. Nicméně museli by americkému prezidentovi vysvětlit, že nemá hájit Turkovo právo na schvalování pokusu o upálení romské holčičky, protože Macinka podobně jako Turek odmítá, že by šlo o autentické Turkovy postoje. Prý v té věci bude podána žaloba na noviny a novináře.
Ve studiu byli také, pokud jde o hosty, Jurečka (lidovci), Vondráček (ANO) a Richterová (piráti). Vondráček v souvislosti se zmíněným tématem těžko ovládal nutkání ke smíchu. Ale s vážností řekl, že Turek by měl vážný problém, asi stát se ministrem, kdyby se ukázalo, že je opravdu autorem těch neonacistických výroků. Jen vážný problém, který by jistě byl překonán, kdyby nastal. Ale nenastane, protože bude probíhat vyšetřování, soudy atd. Třeba se za dvacet let něco dozvíme.
Rád bych zdůraznil, že představy o tom, že Babiš ve skutečnosti touží po vládě s demokraty, ale z nouze musí jít s Macinkou, Okamurou, Turkem atd., jsou zcela mimo realitu. Macinka ví, že Babiš po Turkovi a krajní pravici prahne. A Jurečka na přímou otázku moderátora, zda lidovci nechtějí Babiše osvobodit z jeho zajetí krajní pravicí, řekl, že do vlády s Babišem nepůjdou. Ono i kdyby chtěli, Babiš o ně zjevně nemá nejmenší zájem. A je to logické. On chce následovat Orbána. Pro tento směr je hajlující Turek ideální scénář. Samozřejmě jde o prozápadní orientaci, pro NATO, pro EU… tedy pro Trumpa, AfD atd. Kdo má tak blízko k Trumpovi jako motoristé? Třeba se ANO a SPD s nimi pohádají o to, kdo Trumpovi vleze hlouběji až do střev. Možná udělají soutěž v hajlování.
Richterová se snažila poukázat na to, že Turek je dlouhodobě a stále neonacista. Mluvila o vládě čapího a orlího (Hitlerovo sídlo v Alpách) hnízda. Podle Macinky nemá Richterová smysl pro černý humor a piráti jsou spojeni prý s teroristickou organizací Antifa (teroristickou podle Trumpa). Vondráček pobaveně podotkl, že existují dobří a špatní extrémisti, ale ANO je podle něj zárukou, že extrémisti nebudou ve vládě. Proto je Macinka s Turkem na koni. Jurečka mluvil o tom – v druhé hodině pořadu – že celá situace je na zbláznění. Vondráček mu do toho, opět s pobavením, vstoupil s kauzou dozimetr.
Ještě jedna poznámka k druhé hodině pořadu, kterou normálně nesleduji, tedy ani nekomentuji, Macinka prohlásil, že amnestie – abolice – z ledna 2013 je dílem Václava Klause, nikoho jiného, a říkal to s hrdostí jako jeho tehdejší spolupracovník. V té době znamenala abolice sjednocení národa proti Nečasově vládě (premiér Nečas ji podepsal), dnes se tím chlubí šéf strany, jejíž prezident je podle všeho neonacista. Nemáte smysl pro černý humor? Původně kontextem byla ovšem otázka jmenování údajného autora abolice Koudelky náměstkem ministra spravedlnosti. Vondráček, budoucí ministr spravedlnosti, se nechtěl jasně vyjádřit, ale ujistil nás o vysoké odborné úrovni Koudelky: byl to jeho, Vondráčkův, učitel.
Ale vraťme se k první hodině pořadu. Otázce, zda bude nacista ve vládě, byla věnována jen první polovina. Macinka to Babišovi nadiktoval: bude. Druhou půlhodinu zabralo handrkování o ministerstvu sportu. Opravdu. To je úžasné téma, že? Drží se ANO svého programu redukce počtu ministerstev (Vondráček neopomně připomenout zrušení ministerstva pro unijní záležitosti a ministerstva pro vědu), budou tvrdě zdaněny energetické nápoje? Macinka snahu o vyšší zdanění energetických nápojů prohlásil za extrémně levicový postoj. Ujistil nás ovšem, že pan Šťastný jako budoucí ministr bude bojovat proti obezitě a civilizačním nemocem obecně. O třeba zřídit nějaké Kuratorium pro mládež?
