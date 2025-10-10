Jak hloupá Británie za labouristické (!) vlády likviduje svou budoucnost

10. 10. 2025

Většina anglických univerzit krachuje. To proto, že konzervativní vláda předchozích 14 let je přestala řádně financovat a nechala je, aby svůj provoz financovaly z horentního školného pro zahraniční studenty. Pak zahájila xenofobní boj proti "imigrantům", včetně zahraničních studentů, takže univerzity přišly o tento příjem. Současná labouristická vláda v této politice pokračuje. Na právě proběhlém sjezdu rozpadající se Konzervativní strany argumentovala její šéfka Kemi Badenoch, že studovat anglickou literaturu je zbytečný nesmysl. Útoky na nejvzdělanější občany v zemi (jak to dělá i Trump) jsou fašismus. (JČ)

S prohlubující se finanční krizí dochází k dalšímu propouštění tisíců zaměstnanců na univerzitách


Podle nové analýzy odborové organizace University and College Union (UCU) univerzity v Británii vloňském roce oznámily celkem více než 12 000 propuštěných zaměstnanců.


Členové UCU budou koncem tohoto měsíce hlasovat o možné celostátní stávce v souvislosti s nabídkou 1,4% zvýšení platů, která byla učiněna v létě.

Podle Úřadu pro studenty se nyní předpokládá, že čtyři z deseti anglických univerzit jsou ve finančním deficitu.

Jo Grady, generální tajemnice UCU,   označila škrty za „brutální“ a dodala, že zaměstnanci jsou „demoralizovaní, vyčerpaní a rozzuření“ a že dopad pocítili i „podceňovaní a špatně obsluhovaní“ studenti.

V britském rozhlase uvedla, že „nic nemůže nahradit stabilní financování ze strany vlády“ k řešení finančních problémů a že současný model „ničí vysokoškolské vzdělávání“.

„Budu muset ve čtyřiceti letech bydlet u své matky“


 
Dr. Zak Hughes musel během léta předložit svůj zájem o zachování své pozice spolu s předložením zkoušek za své moduly

Dr. Zak Hughes, přednášející chemii na Univerzitě v Bradfordu, je ohrožen propuštěním.

„Je tu spousta stresovaných a rozrušených lidí, kteří se s tím snaží vyrovnat, a to jak ve škole, tak i v širším měřítku v rámci instituce,“ říká.

Zak, který na univerzitě pracuje od roku 2018, říká, že pokud přijde o práci, bude se muset přestěhovat zpět domů k mamince.

„Nebudu schopen platit nájem, bude mi čtyřicet a budu bydlet doma,“ říká.

I když si 44letý muž udrží svou práci, chemický obor na univerzitě se postupně ruší a podobné škrty se dějí po celé zemi.

Zak říká, že to omezuje možnosti pro něj a jeho kolegy.

„Lidé mohli, i když přišli o práci, najít si práci v jiné instituci. To se teď neděje,“ říká.

„Pravděpodobně se dívají nejen na konec zaměstnání, ale opravdu na konec své akademické kariéry.“

Sanskrity Baraili, sabbatical officer ve studentské unii v Bradfordu, říká, že již viděla dopad škrtů na studenty, zejména v podpůrných službách, jako jsou úklidové týmy a služby pro zdravotně postižené.

I když se domnívá, že škrty vyplývají z širšího problému v rámci vysokoškolského vzdělávání, říká, že „studenti se obávají, co bude dál“.

Sanskrity se domnívá, že jako studentka měla snazší život než ti, kteří v současné době studují na univerzitě.

Univerzita v Edinburghu oznámila, že plánuje škrty ve výši 140 milionů liber, což podle UCU odpovídá asi 1 800 pracovním místům.

Caspar Cubitt, který studuje teologii, říká, že nejistota „nás všechny znervóznila“.

„Kolem vás se šíří spousta drbů,“ říká.

„Když píšete rodičům a oni se vás ptají, jak vám jde studium, odpovíte: ‚No, moje studium je v ohrožení.‘“

Ačkoli 22letý student tvrdí, že od svého katedry stále dostává stejnou podporu, zjistil, že přístup ke studijním prostorům a výběr modulů byly ovlivněny.

Caspar se obává, že omezený přístup ke studijním prostorům by mohl mít vliv na jeho výsledky.

Zbývají mu ještě dva roky na univerzitě a nyní se obává, co další škrty mohou znamenat.

„Kdybych věděl, že takto řeší rozpočtovou krizi a takto spravují finance, rozmyslel bych si [studium v Edinburghu],“ říká.

Zdroj v angličtině ZDE

