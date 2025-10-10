Jak hloupá Británie za labouristické (!) vlády likviduje svou budoucnost
10. 10. 2025
Podle nové analýzy odborové organizace University and College Union (UCU) univerzity v Británii vloňském roce oznámily celkem více než 12 000 propuštěných zaměstnanců.
Členové UCU budou koncem tohoto měsíce hlasovat o možné celostátní stávce v souvislosti s nabídkou 1,4% zvýšení platů, která byla učiněna v létě.
Podle Úřadu pro studenty se nyní předpokládá, že čtyři z deseti anglických univerzit jsou ve finančním deficitu.
Jo Grady, generální tajemnice UCU, označila škrty za „brutální“ a dodala, že zaměstnanci jsou „demoralizovaní, vyčerpaní a rozzuření“ a že dopad pocítili i „podceňovaní a špatně obsluhovaní“ studenti.
V britském rozhlase uvedla, že „nic nemůže nahradit stabilní financování ze strany vlády“ k řešení finančních problémů a že současný model „ničí vysokoškolské vzdělávání“.
„Budu muset ve čtyřiceti letech bydlet u své matky“
Dr. Zak Hughes musel během léta předložit svůj zájem o zachování své pozice spolu s předložením zkoušek za své moduly
Dr. Zak Hughes, přednášející chemii na Univerzitě v Bradfordu, je ohrožen propuštěním.
„Je tu spousta stresovaných a rozrušených lidí, kteří se s tím snaží vyrovnat, a to jak ve škole, tak i v širším měřítku v rámci instituce,“ říká.
Zak, který na univerzitě pracuje od roku 2018, říká, že pokud přijde o práci, bude se muset přestěhovat zpět domů k mamince.
„Nebudu schopen platit nájem, bude mi čtyřicet a budu bydlet doma,“ říká.
I když si 44letý muž udrží svou práci, chemický obor na univerzitě se postupně ruší a podobné škrty se dějí po celé zemi.
Zak říká, že to omezuje možnosti pro něj a jeho kolegy.
„Lidé mohli, i když přišli o práci, najít si práci v jiné instituci. To se teď neděje,“ říká.
„Pravděpodobně se dívají nejen na konec zaměstnání, ale opravdu na konec své akademické kariéry.“
Sanskrity Baraili, sabbatical officer ve studentské unii v Bradfordu, říká, že již viděla dopad škrtů na studenty, zejména v podpůrných službách, jako jsou úklidové týmy a služby pro zdravotně postižené.
Sanskrity se domnívá, že jako studentka měla snazší život než ti, kteří v současné době studují na univerzitě.
Univerzita v Edinburghu oznámila, že plánuje škrty ve výši 140 milionů liber, což podle UCU odpovídá asi 1 800 pracovním místům.
Caspar Cubitt, který studuje teologii, říká, že nejistota „nás všechny znervóznila“.
„Kolem vás se šíří spousta drbů,“ říká.
„Když píšete rodičům a oni se vás ptají, jak vám jde studium, odpovíte: ‚No, moje studium je v ohrožení.‘“
Ačkoli 22letý student tvrdí, že od svého katedry stále dostává stejnou podporu, zjistil, že přístup ke studijním prostorům a výběr modulů byly ovlivněny.
Caspar se obává, že omezený přístup ke studijním prostorům by mohl mít vliv na jeho výsledky.
Zbývají mu ještě dva roky na univerzitě a nyní se obává, co další škrty mohou znamenat.
Diskuse