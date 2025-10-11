Prahou prošel feministický "Pochod pro život"
11. 10. 2025
V
sobotu prošel Prahou feministický pochod, který převzal od antiženského
hnutí název Pochod pro život. Více než tisíc zúčastněných pochodovalo
za reprodukční práva, rovnost a právo na tělesnou autonomii. Účastnictvo
i organizátorstvo hodlá v nově nastavené podobě Pochodu pro život v
budoucnu pokračovat, svými počty totiž ultrakonzervativní, na jaře
zablokovaný pochod předčilx feministé a feministky několikanásobně.
Pochod pro život až do letoška každoročně pořádalo protipotratové Hnutí pro život. Uskupení Praha je feministická se ale spolu s organizacemi a kolektivy zasazujícími se o ženská a queer práva rozhodlo uspořádat vlastní "Pochod pro život". Mluvčí pochodu Ivana Kaprová řekla: „Chceme ukázat, že to my jsme ve skutečnosti pro život. Protože být pro život znamená znamená bojovat za svobodu zvolit si svou budoucnost a rozhodovat o svém těle.“
Na pochodu promluvily organizace jako Amnesty International, která vede kampaň za zakotvení práva na interrupci v ústavě, Sola pomáhá, jež usiluje o ukončení menstruační chudoby, nebo Jako doma, organizace podporující ženy bez domova. Vystoupily i kolektivy bojující za queer práva Dekonstrukce a Alt*Prajd a další kolektivy.
„Pochodujeme, protože nechceme, aby nám někdo říkal, co máme dělat se svým tělem, svým životem, aby nám diktovalx, koho a jak máme milovat,“ vyjádřil se právě kolektiv Alt*Prajd.
Pochod pokojně prošel Prahou. Proslovy a skandování pochodujících volaly po kvalitní a dostupné zdravotní péči, ochraně reprodukčních svobod, ale i po dostupném bydlení či podpoře znevýhodněných žen a queer lidí. Ke skandování „my body, my choice“ nebo „siamo tutti antifascisti“ se přidávali i turisté, pochodu mávali místní z oken.
"Cílem pochodu bylo ukázat, že v České republice máme spoustu uskupení, která už pro život jsou, a to pro život v jeho pestrosti a různorodosti. Například Ciocia Czesia - organizace, která pomáhá ženám z Polska v přístupu k bezpečným interrupcím. Každý rok na světě zemře 23 000 žen kvůli tomu, že jim jsou odpírány bezpečné interrupce. Uskupení, která chtějí omezit přístup k nim v českém kontextu jako Hnutí pro život, tedy rozhodně nejsou pro život," doplnila Kaprová.
V proslovech zaznívalo, že ženy, queer lidé a další skupiny, jejichž práva ultrakonzervativní uskupení jako Hnutí pro život chtějí omezovat, čelí řadě strukturálních problémů a rozhodně si nezaslouží být manipulovánx či očerňovánx. „Hnutí pro život každoročně na pochodu předstíralo, že chce ženám pomáhat, to ale není pravda, jde jim jen o omezování práv. My ženy potřebujeme dostupné bydlení, zdravotní péči, tělesnou autonomii - je super, že se tu můžu seznámit s kolektivy, které tohle skutečně řeší,“ hodnotila účastnice pochodu Hana T.
Mluvčí i účastnictvo se často nechávali slyšet, že Pochod pro život už musí nadále zůstat feministický a z proslovů, ohlasů i transparentů byla znát frustrace a naštvání z výsledků voleb – mnoho transparentů se vyjařovalo proti SPD či Motoristům. Praha rozhodně ukázala, že ve městě mnoho aktivních lidí s jejich politkou nesouhlasí a je připraveno hájit svá práva.
