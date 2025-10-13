Tisková zpráva: Petice proti jmenování Filipa Turka ministrem zahraničí získala za víkend přes 36 000 podpisů
13. 10. 2025
„Tyto projevy nejsou nevinné provokace ani humor, ale jasné projevy nenávisti, netolerance a pohrdání lidskou důstojností. Česká republika, se svou historickou zkušeností s totalitními režimy, musí podobné postoje jednoznačně odmítnout,“ uvádí autoři petice.
Deník N ve svém článku „Popálit cikáně je polehčující okolnost. Obama je negr.“ Odhalujeme smazaný svět Filipa Turka” zveřejnil archiv Turkových příspěvků a komentářů na sociálních sítítch, které po vstupu do politiky smazal.
Autoři petice zdůrazňují, že takové postoje jsou neslučitelné s výkonem funkce ministra zahraničních věcí, který má reprezentovat Českou republiku v zahraničí, hájit principy demokracie, lidských práv a rovnosti.
„Jako organizaci, jejímž cílem je hájit ženská a lidská práva a pomáhat šířit respekt a princip souhlasu, pro nás byla odhalená vyjádření Filipa Turka naprosto šokující. V médiích více rezonovala jeho rasistická prohlášení, která jsou pro zemi, jež prošla hrůzami druhé světové války a která má stát na principu respektu k lidským právům zcela nepřijatelná. Neměla by ale zapadnout ani jeho slova o tom, že zavedení volebního práva pro ženy byla největší chyba 20. století. Cítily jsme potřebu reagovat a těší nás, že veřejnost to vidí stejně a že se k petici okamžitě připojilo tolik lidí,“ uvedla Johanna Nejedlová za organizaci Konsent. „Pozitivní zprávou je, že dle medií Andrej babiš už od nominace Filipa Turka ustoupil,” dodává Nejedlová.
Pod petici se do nedělní půlnoci připojilo více než 36 000 signatářů a signatářek a jejich počet dál roste.
