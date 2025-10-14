Už třetí rozhovor Jana Čulíka za poslední tři dny pro polskou televizi TVP World o Babišově problému Filip Turek
14. 10. 2025
čas čtení 8 minut
Vysílalo se v úterý dopoledne:
Moderátorka: Dobrý den, vítejte u dalšího vydání pořadu World Talks na TVP World. Jsem vaše moderátorka Marie Kato. V České republice panuje napjatá atmosféra, kde snahy o sestavení nové vlády ohrožuje politická bouře kolem Filipa Turka, představitele krajně pravicové strany motoristů, který byl nominován na post ministra zahraničí. Navzdory jasnému vítězství Andreje Babiše a jeho strany ANO v letošních volbách se koaliční jednání zastavila kvůli negativní reakci na Turkovu nominaci poté, co vyšly najevo jeho rasistické a homofobní příspěvky na sociálních sítích. To je však jen část složité situace. Abychom se dozvěděli více o tom, jak daleko nebo blízko jsou Češi k sestavení nové vlády, přivítáme Jana Čulíka , docenta bohmistiky na Univerzitě v Glasgow. Dobrý den, děkujeme, že jste přišel. Začněme s Filipem Turkem. Nominace Filipa Turka na ministra zahraničí vyvolala v Praze pobouření. Myslíte si, že tato kontroverze může zmařit snahy Andreje Babiše o sestavení nové vlády?
Jan Čulík: Zajímalo by mě, zda se to v jistém smyslu odsunulo do pozadí, protože Andrej Babiš se včera ve tři hodiny odpoledne setkal s lídry této šílené strany motoristů. Před tímto setkáním Babiš řekl, že samozřejmě prošetří tato obvinění, a zda pan Turek skutečně zveřejnil všechny ty hrubé rasistické komentáře. A v podstatě po tom setkání, jak říkám, byla tato kauza odsunuta na vedlejší kolej. Babiš zakázal komukoli ze své strany Ano o tom mluvit. A je docela zajímavé, že šéf motoristů, pan Macinka, původně v neděli říkal, že se Turka nikdy nevzdáme. Turek musí být ministrem zahraničí a tak dále. A teď vlastně mění názor a možná není nutné, aby byl ministrem zahraničí. A vlastně podle nejnovějších zpráv, které přišly včera večer, o tom, kdo bude ministrem, vlastně nikdo mluvit nebude. Budou mluvit o politickém programu, řekli Babišovi lidé.A jmenování ministrů odkládají až na začátek listopadu.
Objevily se také některé komentáře českého prezidenta Petra Pavla, který v podstatě řekl, že pokud se ukáže, že je pravda, že zveřejnil tyto rasistické komentáře, "samozřejmě ho nemohu jmenovat do žádné funkce". Je to tedy velmi trapné, ale jedna věc je vlastně zcela jasná. Zatímco tyto dvě malé, šílené strany, na které se pan Babiě spoléhá, aby získal více než 100 křesel ve 200členném českém parlamentu, původně mluvily o tom, že chtějí prosadit svůj šílený program. Nyní v podstatě chtějí jen zůstat v parlamentu. Vypadá to tedy, že když je Babiš nutí změnit nebo dokonce vzdát se svého programu, pravděpodobně s tím budou souhlasit. Existuje i ta druhá bláznivá strana, SPD, která chtěla opustit Evropskou unii a NATO. A samozřejmě Babišovi lidé řekli, že za žádných okolností Česká republika Evropskou unii ani NATO neopustí. Pro Babiše je to tedy velmi trapné. A jak jsem řekl, ani o tom nechce mluvit. Je to tak trochu, jak říkám, odsunuto na vedlejší kolej a situace je zcela nejistá. Nikdo neví, co se stane dál. No, prezident...
Moderátorka: Pokud mohu, pokud mohu přerušit, prezident Pavel řekl, že nechce dělat žádné předčasné závěry, ale také varoval, že pokud jsou obvinění pravdivá, bude to zásadní problém. A teď bych se chtěla zeptat, jakou moc má prezident reálně k zablokování Turkovy nominace? A také, v souvislosti s tím, jaké závěry můžeme vyvodit z toho, že Babiš se nyní opravdu chce zdržet jakýchkoli komentářů v médiích? Pokud jde o možné nominace.
Jan Čulík: No, myslím, že v první řadě, abych odpověděl na vaši otázku ohledně prezidenta, je to vlastně velmi nejasné, protože na jedné straně musí tyto nominace určitě schválit. Je to velmi zajímavá teoretická otázka. Co se stane, když obyvatelstvo hlasuje proti demokracii? Měl by mít prezident pravomoc to zablokovat? A on samozřejmě říká, že pokud chtějí jmenovat antidemokratické ministry, "určitě zasáhnu". Ale zároveň samozřejmě tito příznivci motoristů nebo Turek říkají, ano, křičí: "Prezident se snaží zmařit naše demokratické rozhodnutí!“ Je to tedy zajímavá kontroverze. Myslím, že prezident by zvítězil. Ale samozřejmě nemohu předvídat budoucnost. A jaká byla ta druhá otázka? Ano zda Babiš... Jaký je Babišův postoj, když o tom nechce mluvit? No, myslím, že je v podstatě úplně v rozpacích. Je škoda, že Babiš, jak říkají různí komentátoři, se vlastně nepokusil vyjednávat s některými jinými stranami v českém parlamentu, těmi normálnějšími, řekněme jako Piráti, protože s nimi mohl vytvořit koalici. Ale existuje tu určitá blokáda. Někteří komentátoři říkají, že mezi různými členy parlamentu panuje velká zloba a že neexistuje žádná šance na řádnou a rozumnou spolupráci mezi bývalou vládou Petra Fialy a touto novou šílenou sestavou. Situace je tedy velmi nejistá a poněkud děsivá. A rád bych řekl, že Filip Turek vymýšlí různé směšné výmluvy, které jsou také předmětem mnoha komických komentářů na sociálních sítích. Víte, že říkal, že když jde do hospody, často nechává svůj mobilní telefon jiným lidem. A možná mu tam napsali ty rasistické komentáře. Já to nebyl. Situace je tedy... Co je to za člověka, který bude ministrem zahraničí? To je k nepochopení.
Moedrátorka: No, já bych se chtěla trochu vzdálit a podívat se na to z širšího pohledu. Předpokládejme, že tato koaliční vláda bude pokračovat. Jaký to bude mít dopad na region, střední a východní Evropu a potenciálně i na širší EU?
Jan Čulík: No, to je docela zajímavá otázka. Normálně by samozřejmě spousta komentátorů byla naprosto šokována. Chtěl bych poukázat na to, že je to opravdu vina předchozí vlády, protože asi 20 až 30 procent českého obyvatelstva se nachází ve velmi obtížné ekonomické situaci. Je tu ještě jedna věc, o které se moc často nemluví, a to, že mnoho lidí trpí kvůli činnosti exekutorů. V podstatě to znamená, že když nemůžete splácet své dluhy, zabaví vám dům nebo tak. Existují tedy regiony, což je opravdu velmi zajímavé, jak poukazují ekonomové, zatímco města v České republice jsou ekonomicky velmi bohatá, na venkově existují regiony, které jsou opravdu chudé, a proto právě padla vláda profesora Fialy. Ale samozřejmě, představa, že Babiš pomůže těmto chudým lidem, je to oligarcha, proboha. To je šílené. Na jedné straně tedy mnoho centristických nebo pravicových lidí v České republice šokovala skutečnost, že Babiš, který byl spojován s tím, že je možná proruský nebo tk, skutečně vyvede Českou republiku ze západní koalice, z Evropské unie, ale Babiš je pragmatik. Už vlastně řekl, že za žádných okolností neopustíme NATO ani Evropskou unii. Je to oligarcha. Zajímá ho, stejně jako Trumpa, to, co je pro něj výhodné. Myslím si, že bude prosazovat své podnikání. A to neznamená, že by ohrozil své podnikání, pokud by byl nepřátelský vůči Bruselu, protože od Bruselu dostává značné dotace. Můj komentář tedy zní, že může učinit některá šílená rozhodnutí, jako když říká, že je proti Zelené dohodě. Nechce dělat nic proti globálnímu oteplování. Možná se vydá touto cestou. Ale myslím si, že je docela nepravděpodobné, že by skutečně opustil Evropskou unii a byl pro-ruský. Ve skutečnosti po svém zvolení řekl, že za žádných okolností nebude podporovat Putina. I když z Moskvy zazněly různé komentáře, že pro Rusko je velmi dobré, že Babiš byl zvolen v České republice, nebyl bych si tím tak jistý.
Moderátorka: Dobře, Jane Čulíku, docente bohemistiky na Univerzitě v Glasgow, děkujeme, že jste dnes byl s námi.
Jan Čulík: Děkuji. Nashledanou.
Moderátorka: A tím končíme dnešní vydání World Talk. Mockrát děkujeme.
198
Diskuse