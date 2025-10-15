V Německu byly nad základnou NATO s letouny včasného varování před jaderným útokem spatřeny bezpilotní letouny
15. 10. 2025
K incidentu došlo večer 8. října. Podle zprávy dron letěl v nízké výšce nad přistávací dráhou základny po dobu jedné minuty. Byl vyhlášen poplach, na místo dorazila policie a armáda. Policisté dosud nebyli schopni určit, kdo bezpilotní letoun vypustil.
V zařízení jsou umístěny letouny NATO AWACS pro detekci radary dlouhého dosahu, které monitorují vzdušný prostor na hranicích zemí NATO a Ruska za účelem včasné detekce možných hrozeb, včetně zaznamenávání letu nosičů jaderných zbraní. Hrají klíčovou roli při monitorování východního křídla aliance. Mluvíme o přestavěných Boeinzích-707.
V srpnu loňského roku informoval deník Süddeutsche Zeitung o pokusu o sabotáž na základně v Geilenkirchenu. Neznámý útočník přelezl plot a vstoupil na území zařízení, ukázaly záznamy z CCTV kamer. O několik dní později byla úroveň bezpečnosti na letišti zvýšena na druhou pozici "Charlie". Německá rozvědka pak informovala armádu o možné hrozbě pro základnu v podobě ruských bezpilotních letounů.
Od začátku války na Ukrajině je Německo pravidelně vystavováno hybridním útokům, z nichž je podezřelá Moskva. Jen během prvního čtvrtletí roku 2025 bylo podle interní zprávy Spolkového kriminálního úřadu (BKA) nad strategicky důležitými zařízeními v Německu zaznamenáno 536 dronů. Neznámé drony se objevily nad vojenskými a průmyslovými objekty, energetickými a dopravními uzly.
Takové incidenty jsou letos na podzim častější. Na konci září ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko v severním Německu podle Spiegelu několik bezpilotních letounů přeletělo nad strategickými zařízeními, včetně loděnice v Kielu nebo univerzitní nemocnice. Podobné incidenty se odehrály v sousedním regionu Meklenbursko-Přední Pomořansko. Na začátku října se nad mnichovským letištěm několik dní po sobě objevily bezpilotní letouny, což vedlo k masivním zpožděním a rušením letů, jež ovlivnily desítky tisíc cestujících.
Německý kancléř Friedrich Merz 5. října řekl, že Rusko by mohlo stát za většinou startů bezpilotních letounů nad německými městy a Dánskem (stejně jako v Litvě, Dánsku, Norsku). Podle něj je účelem těchto akcí špionáž a šíření paniky mezi obyvateli.
