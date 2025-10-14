Netanjahu zuří, protože Hamas propustil rukojmí a zbavil ho tak záminky pro genocidu
14. 10. 2025
(Ironický komentář britské autorky Laury K. který je jako obvykle až děsivě blízko faktům)
Benjamin Netanjahu prý zuří, protože Hamás mu vzal záminku pro genocidu tím, že propustil všechny rukojmí. Podivíni jako já už nemohou pokaždé, když někdo fňuká nad bombardováním uprchlických stanů izraelskou armádou, křičet „propusťte rukojmí“. Naše falešná morální převaha nám byla odebrána.
Zatímco osvobození Izraelci objímali své příbuzné před kamerami IDF, Netanjahu se snažil skrýt své znechucení za falešným úsměvem. Představte si, jaké by to bylo, kdyby se konečně stalo to, co jste nejméně chtěli, a vy byste museli předstírat, že jste z toho šťastní. Rozzuřený není to správné slovo...
Jak si dokážete představit, Netanjahu není jediný, kdo je rozčilený propuštěním rukojmích. Bezalel Smotrich se včera v noci vyplakal do spánku poté, co byly jeho plány na nemovitosti v Gaze rozmetány na kusy. Itamar Ben-Gvir se opil a vyhrožoval, že zastřelí každého, koho uvidí, ale abych byla spravedlivá, to dělá každý víkend.
A to ani není to nejhorší...
V možná nejbolestivějším okamžiku této genocidy jsme museli poslouchat Trumpa, jak mluví v Knesetu celou zatracenou hodinu. Americký prezident sklidil bouřlivý potlesk za to, že udělal právě tolik, aby Izrael nezveřejnil Epsteinovy spisy... alespoň prozatím...
Nebudu lhát, nasadila jsem si sluchátka a poslouchala K-pop, dokud to neskončilo, ale hádám, že Trump si připsal zásluhy za příměří a připravil si půdu pro získání Nobelovy ceny míru příští rok, hned poté, co vybombarduje Venezuelu a Írán. Opravdu dokazuje, že je mužem míru.
Izraelské zničení Gazy bylo tak úspěšné, že sice nevyřadilo Hamás, ale o dva roky oddálilo propuštění rukojmí. Hamás již rozmístil ozbrojenou policii po celé Gaze, aby znovu upevnil svou kontrolu, ale kdokoli si myslí, že tato genocida byla zbytečná, se hluboce mýlí. Netanjahuovi to alespoň prozatím zabránilo skončit ve vězení...
Hamás předal všechny izraelské rukojmí, ale Izrael nepředal všechny palestinské rukojmí, protože Izraelci jsou ti hodní a proto si mohou rukojmí nechat. Kdyby si rukojmí nenechali, izraelští vojáci by neměli koho znásilňovat, kromě izraelských vojaček, ale o tom raději nemluvit...
Netanjahu se rozumně drží cenných rukojmích, jako je Dr. Hossam Abu Safiya, protože malicherná krutost je jeho nejlepší nadějí, jak zmařit příměří. Nicméně neochotně souhlasil, že již nebude pronásledovat své hlavní cíle: Gretu Thunbergovou a Rachel. Vražda Charlieho Kirka se opravdu obrátila proti němu, takže Netanjahu plánuje získat si vás cenzurou internetu a placením influencerům 7 000 dolarů za příspěvek.
Zatímco vás, prosťáčci, by mělo být snadné manipulovat, Izraelci jsou jiná věc. Netanjahu už nemůže dál odvádět pozornost svého lidu předstíráním, že pracuje na propuštění rukojmí. To znamená, že může být hnán k odpovědnosti za své četné zločiny... mezi které patří vydání rozkazu k ústupu 7. října, zabití skupiny Izraelců na základě Hannibalovy směrnice a zabití další skupiny Izraelců, kteří byli drženi Hamásem.
Jak si dokážete představit, Netanjahu se děsí, že Izraelci konečně zjistí, že největší hrozbou pro rukojmí byl... Netanjahu. K tomu se přidává malý problém korupce, do které byl Netanjahu zapleten. Zatímco pro kohokoli mimo Izrael je antisemitské o tom diskutovat, podivně takové obvinění nefunguje tak dobře uvnitř Izraele. To nutí Netanjahua čelit kritice přímo.
Za normálních okolností by Netanjahu zahájil masivní zabíjení, aby všichni přestali o něm mluvit. Izraelci milují zabíjení natolik, že mají tendenci na chvíli zmlknout a pořádat pikniky na kopci holocaustu u hraniční zdi. Netanjahu se však ocitl v situaci, kdy pokud bude pokračovat ve své genocidě, jeho spojenci mimo Izrael by ho mohli opustit, a pokud genocidu ukončí, jeho vláda se zhroutí.
Pokud izraelská vláda padne, čelíme velmi reálné perspektivě, že Netanjahu skončí za mřížemi. Nejlepším PR tahem pro příštího izraelského vůdce by bylo obětovat toho předchozího. Mohu proto jen předpokládat, že jste stejně znepokojeni osudem Netanjahua jako já.
