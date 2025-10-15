Ruská ponorka se vynořila u francouzského pobřeží
15. 10. 2025
Lodě NATO sledují ruskou ponorku, která se vynořila u pobřeží Bretaně.
"NATO je připraveno bránit naši Alianci tím, že bude prokazovat neustálou ostražitost a povědomí o situaci na moři na obou stranách Atlantiku," uvádí se v prohlášení.
Aliance poznamenala, že pozorování bylo provedeno francouzskou fregatou.
Telegramový kanál "VChK-OGPU", který je v Rusku spojen s bývalým novinářem zpravodajské agentury Rosbalt Alexandrem Šavarevem, uvádí, že kvůli poškození palivového systému ponorky Novorossijsk proniká palivo přímo do nákladového prostoru. Na lodi nejsou žádné díly k opravě ani kvalifikovaní odborníci, personál není schopen odstraňovat závady. Kvůli vážné nehodě začaly další problémy.
Palivo, které se nahromadilo v nákladovém prostoru, je výbušným faktorem. Zdroj se domnívá, že posádka nemá jinou možnost, než vypustit palivo přímo do moře.
Podle kanálu došlo k utajované mimořádné události 7. srpna. Při plnění "bojových misí" v zátoce Temrjuk v Azovském moři jako součást skupiny se loď srazila s civilním tankerem a byla vážně poškozena.
