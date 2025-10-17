USA vyzvaly Evropu, aby nakoupila více amerických zbraní pro Ukrajinu
17. 10. 2025
Podle zprávy Institutu pro světovou ekonomiku v Kielu se výše podpory Ukrajině ve srovnání s první polovinou roku snížila o 43 %. Nyní většina pomoci přichází prostřednictvím programu Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). K iniciativě se již připojily Belgie, Kanada, Dánsko, Německo, Nizozemsko, Norsko a Švédsko.
"Míru je dosaženo, když jste silní – ne hlasitými slovy nebo hrozbami, ale skutečnými schopnostmi, které nepřítel respektuje," řekl Hegseth před začátkem setkání ministrů obrany NATO v Bruselu. Šéf Pentagonu zdůraznil, že spojenci by měli aktivněji investovat do programu PURL, který nahradil předchozí schéma přímých dodávek zbraní ze Spojených států. Nyní musí každá země samostatně získat americké zbraně a předat je Ukrajině. "Očekáváme, že dnes více partnerů zvýší svůj příspěvek, aby Ukrajina dostala vše, co potřebuje, a tento konflikt se přiblížil ke svému konci," dodal.
Generální tajemník NATO Mark Rutte uvedl, že prostřednictvím mechanismu PURL již byly vyčleněny asi dvě miliardy dolarů. Tato částka je však stále pod třemi a půl miliardami, se kterými ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj do října počítal. Ve středu oznámily nové příspěvky Švédsko, Estonsko a Finsko, zatímco Španělsko, Itálie, Francie a Spojené království byly kritizovány za neúčast v programu.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse