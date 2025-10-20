Zelenskyj vyzývá spojence, aby se nesnažili ustupovat Rusku poté, co se mu nepodařilo zajistit americké střely
Ukrajinský prezident po návratu z jednání s Trumpem vyzývá k setkání „koalice ochotných“ vedené Evropou
Ukrajinský prezident po návratu z cesty do USA, kde se mu nepodařilo zajistit dálkové řízené střely Tomahawk, vyzývá spojence, aby nesnažili ustupovat Rusku.
Volodymyr Zelenskyj odletěl do Washingtonu po týdnech žádostí o dodání zbraní, kdy doufal, že využije rostoucí frustrace Donalda Trumpa vůči Vladimiru Putinovi poté, co summit na Aljašce nepřinesl žádný průlom ve válce.
Ukrajinský lídr však odjel s prázdnýma rukama.
„Ukrajina nikdy neposkytne teroristům odměnu za jejich zločiny a počítáme s tím, že naši partneři budou tento postoj podporovat,“ napsal Zelenskyj na sociálních sítích.
Vyzval evropské a americké spojence k rozhodným krokům a dodal, že je čas na další setkání „koalice ochotných“ vedené Evropou.
Trump se od čtvrtečního dlouhého telefonátu s Putinem, během kterého se dohodli na brzkém setkání v Budapešti, jeví mnohem optimističtější ohledně vyhlídek na dohodu.
Po setkání se Zelenským v Bílém domě Trump na sociálních sítích uvedl, že rozhovory byly „velmi zajímavé a srdečné, ale řekl jsem mu, stejně jako jsem důrazně navrhl prezidentu Putinovi, že je čas zastavit zabíjení a uzavřít DOHODU“.
V neděli večer Financial Times informoval, že Trump varoval Zelenského, že Putin „zničí“ Ukrajinu, pokud nebude uzavřena mírová dohoda.
„Pokud [Putin] bude chtít, zničí vás,“ řekl Trump podle evropských úředníků, kteří byli o schůzce informováni.
Mezitím Moskva v posledních týdnech zintenzivnila útoky na civilní infrastrukturu Ukrajiny, což v období blížící se zimy připravilo tisíce lidí o vytápění a osvětlení.
„Jen za tento týden Rusko použilo proti Ukrajině více než 3 270 útočných dronů, 1 370 řízených leteckých bomb a téměř 50 raket různých typů,“ uvedl Zelenskyj.
V neděli byly podle Kyjeva na východě Ukrajiny zabity dvě osoby a více než tucet jich bylo zraněno.
Ukrajina zintenzivnila své útoky na ruské západní pohraniční oblasti a také na ruské ropné a plynové zařízení.
V neděli donutil útok dronů závod Gazpromu v Orenburgské oblasti zastavit rafinování dodávek z ropného a plynového pole v sousedním Kazachstánu, uvedly kazašské úřady.
Západní ropné a plynárenské společnosti jako Shell, Eni a Chevron vlastní většinový podíl v poli Karachaganak, jehož plyn se většinou rafinuje v závodě v Orenburgu.
