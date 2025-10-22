Putin bude muset bojovat dalších pět let, než dojde k úplnému obsazení Donbasu a dvou okupovaných oblastí Ukrajiny
22. 10. 2025
Pokud bude zachováno současné tempo ofenzivy, bude muset ruská armáda pokračovat v nepřátelských akcích až do června 2030, aby plně obsadila Luhanskou, Doněckou, Chersonskou a Záporožskou oblast, a bude trvat dalších 103 let, než dobude celou Ukrajinu, vypočítal The Economist.
Podle publikace Rusko od května letošního roku, kdy zahájilo rozsáhlou ofenzívu na frontě, dobylo pouze 0,4 % ukrajinského území a nedosáhlo žádných vážných cílů. Zároveň byla za tak malý pokrok zaplacena vysoká cena. Podle publikace ztratila ruská armáda od začátku totální invaze do ledna letošního roku 640-877 tisíc vojáků, z nichž 137-228 tisíc zemřelo. Do 13. října se čísla zvýšila o téměř 60 % na 0,984-1,438 milionu, včetně 190-480 tisíc zabitých.
Obecně platí, že se frontová linie po skončení první ukrajinské protiofenzívy v říjnu 2022 příliš nezměnila a náhlé prolomení ukrajinských obranných linií je nepravděpodobné kvůli neschopnosti soustředit velké množství vojáků na jednom místě. S takovou taktikou může Rusko obsadit ukrajinské území jen malým tempem a poslat malé skupiny bojovníků do "zóny smrti", aby se zmocnily předsunutých pozic. "Po třech letech neúspěšných útočných operací může být náhlý kolaps pravděpodobnější pro ruskou vojenskou ekonomiku než pro ukrajinské obranné linie," uzavřel The Economist.
Náčelník generálního štábu Ruské federace Valerij Gerasimov na konci srpna uvedl, že ruská armáda dobyla 99,7 % území Luhanské oblasti, 79 % Doněcké oblasti, 74 % Záporožské oblasti a 76 % Chersonské oblasti. Celkem ruská armáda kontroluje asi 20 % území Ukrajiny. Ruský prezident Vladimir Putin veřejně požadoval, aby byly ukrajinské jednotky staženy z neokupovaných částí Donbasu, stejně jako ze Záporožské a Chersonské oblasti, aby byla válka na Ukrajině ukončena. Později, během jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, souhlasil se zmrazením frontové linie v Záporožské a Chersonské oblasti výměnou za úplné předání Donbasu Rusku. Podle zdrojů Washington Post Putin stále požaduje od Kyjeva celý Donbas, ale nyní je připraven se na oplátku vzdát částí Záporožské a Chersonské oblasti.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že nedojde k žádnému ústupu ukrajinských jednotek z Donbasu. Takové rozhodnutí označil za "nepřijatelné" a také poznamenal, že Ukrajina a Rusko jsou blízko ukončení války. "To neznamená, že to definitivně skončí, ale Trump toho na Blízkém východě zvládl hodně a na této vlně chce ukončit ruskou válku proti Ukrajině," řekl Zelenskyj.
Trump po rozhovorech s ukrajinským prezidentem ve Washingtonu navrhl zastavit nepřátelské akce na současné frontové linii a vyjednat mír později. Kreml však odmítl konflikt zmrazit. "Toto téma bylo opakovaně nastolováno, nastolováno s různými nuancemi během rusko-amerických kontaktů a ruská strana pokaždé dala odpověď - a tato odpověď je dobře známá: konzistence postoje Ruské federace se nemění," řekl tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov.
