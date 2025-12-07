Evropa bije na poplach, zatímco Spojené státy se stavějí na Putinovu stranu
7. 12. 2025
Zatímco ruské drony útočí na spojence NATO a ukrajinského prezidenta, Trumpova Amerika opouští své závazky a otevřeně přijímá strategii, která oslabuje Evropu a posiluje Kreml, píše Ben Meiselas
V týdnu, kdy francouzský prezident Emmanuel Macron sklidil hrdinské ovace na Sichuanské univerzitě v Číně, byla Francie sama ohrožena. Zatímco se Macron setkal s Si Ťin-pchingem, neidentifikované drony kroužily nad jedním z nejcitlivějších vojenských objektů Francie: její nejvýznamnější základnou jaderných ponorek. Francouzská armáda zahájila palbu, není však jasné, zda byly drony sestřeleny. Jasný je však jejich pravděpodobný původ. Evropští zpravodajští důstojníci tvrdí, že drony mohou být ruské, což je další zkouška odhodlání NATO v době, kdy se Spojené státy vzdaly svých nejzákladnějších závazků.
Nejednalo se o ojedinělý incident. V Irsku pokus o atentát na prezidenta Volodymyra Zelenského zůstal americkými médii téměř bez povšimnutí. Několik ruských dronů se rozmístilo podél přibližovací dráhy Zelenského letadla, když přiletěl, aby promluvil před irským parlamentem. Jeho letadlo přistálo před plánovaným časem, čímž pravděpodobně zabránilo katastrofickému úderu. Evropští lídři přesně chápou, čemu čelí. Jediné, co jim chybí, je podpora, která kdysi definovala transatlantickou alianci.
Za této vlády se tato podpora vypařila. Letos nebyla Ukrajině poskytnuta žádná vojenská pomoc ze strany USA. Žádná. Místo toho, aby Spojené státy posílily Ukrajinu v době eskalace napětí s Ruskem, nyní ruší sankce proti ruským energetickým gigantům, jako je Lukoil, a umožňují jim tak volně pokračovat v globálních operacích až do roku 2026. Současně američtí představitelé lobují u evropských vlád, aby zablokovaly snahy EU využít zmrazená ruská aktiva na podporu obrany a rekonstrukce Ukrajiny. Nové stanovisko USA je nezaměnitelné: oslabit Ukrajinu, aby se posílil Putin.
Evropští lídři si toho všimli. Der Spiegel získal uniklé výroky z telefonického rozhovoru na vysoké úrovni mezi Macronem, německým kancléřem Friedrichem Merzem, finským prezidentem Alexandrem Stubbem, generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a Zelenským. Jejich varování byla přímá. Macron údajně použil slovo „zrada“ a varoval, že Washington se může pokusit přimět Ukrajinu k odevzdání území, aniž by jí nabídl jakékoli bezpečnostní záruky. Merz varoval Zelenského, že „Spojené státy si s vámi a s námi hrají“. Stubb řekl, že Zelenský by neměl být ponechán o samotě v žádné místnosti s Jaredem Kushnerem nebo Richardem Grenellem, neoficiálními vyslanci prosazujícími Trumpovu agendu v Evropě. Rutte souhlasil a zdůraznil, že Zelenského osobní bezpečnost je ohrožena.
Tyto obavy nejsou spekulacemi. Přesně odpovídají tomu, co Spojené státy nyní veřejně prohlásily za svou politiku. V pátek Trumpova administrativa zveřejnila svou strategii národní bezpečnosti. Domnívám se, že této strategii není věnována dostatečná pozornost. Dokument jasně uvádí, že hlavní strategickou prioritou Ameriky je „pěstovat odpor vůči současné trajektorii Evropy v evropských zemích“. Evropskou unii popisuje jako protivníka, jehož jednotu je třeba podkopat. Oslavuje vzestup „vlasteneckých evropských stran“, což je eufemismus používaný pro krajně pravicová, protiimigrační hnutí spojená s Putinem a prosazovaná osobnostmi jako Marine Le Pen.
Tento plán je již v praxi realizován. Zatímco Trumpova administrativa ruší sankce vůči Rusku, nyní prosazuje sankce vůči EU. EU nedávno uložila pokutu platformě X Elona Muska za porušení zákona o digitálních službách, který upravuje moderování obsahu v rámci bloku. Musk označil tento orgán za „EU levcovou Stasi“ a slíbil odplatu. „EU by měla být zrušena a suverenita vrácena jednotlivým zemím, aby vlády mohly lépe zastupovat své občany,“ napsal Musk dříve na X a dodal: „AbolishTheEU“ (Zrušte EU). To se nyní jeví jako oficiální politika vlády Spojených států.
Strategie jde ještě dál. Vyzývá Spojené státy, aby vyjednaly „rychlé ukončení nepřátelských akcí na Ukrajině“ s cílem stabilizovat evropské ekonomiky a obnovit „strategickou stabilitu s Ruskem“. To není jazyk národa, který podporuje demokratického spojence pod útokem. Je to jazyk vlády, která touží rehabilitovat agresivní autokracii, která napadla svého souseda, dopustila se zvěrstev a pokračuje ve své genocidní kampani.
Světoví lídři se tomu přizpůsobují. Indie rozvinula červený koberec pro Vladimira Putina při státní návštěvě, která by byla ještě před několika lety nemyslitelná. Čína přivítala Macrona s výjimečnou vřelostí. Národy po celém světě revidují své geopolitické kalkulace, protože čelí nevyhnutelné realitě: Spojené státy, kdysi kotva demokratických aliancí, se izolují a přijímají světový názor Kremlu.
Mezitím Trump veřejně přijímá „mírovou cenu“ od šéfa FIFA, falešnou cenu vytvořenou proto, aby se cítil výjimečný poté, co nedostal Nobelovu cenu. Zatímco se Trump vyžívá v okázalosti, tradiční partneři Ameriky se zapojují do naléhavých diplomatických snah o stabilizaci Evropy bez vedení USA. Evropská komise pokračuje v plánech na využití zmrazených ruských aktiv na podporu Ukrajiny, a to navzdory aktivnímu americkému lobování proti tomu. „Finanční podpora Ukrajiny má zásadní význam pro evropskou bezpečnost,“ uvedla tento týden předsedkyně EU Ursula von der Leyenová.
Zelenskyj se také přizpůsobuje. V prohlášení oznámil, že ukrajinští zástupci vedou jednání s Trumpovým týmem, aby získali „úplné informace o tom, co bylo řečeno v Moskvě“ mezi Putinem a neoficiálními americkými vyslanci. Jeho tón odráží střízlivé pochopení, že priority Washingtonu se změnily, a to ne k lepšímu.
Důsledky této změny nelze podceňovat. Ruské drony létají nad základnami jaderných ponorek ve Francii. Téměř zasáhly Zelenského letadlo v Irsku. Evropští lídři se navzájem soukromě varují, že Spojeným státům již nelze důvěřovat. Spojenci se bez nás přeorientovávají. Vzniká nový světový řád, ve kterém se Amerika rozhodla oslabit sama sebe a pokusit se při tom strhnout celý svobodný svět.
