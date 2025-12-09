Odsouzení izraelského útoku na sídlo UNRWA ve východním Jeruzalémě a odstranění vlajky OSN
Generální komisař agentury UNRWA odsoudil útok jako přímé porušení mezinárodního práva.
Izraelské síly zaútočily na sídlo Agentury OSN pro pomoc a práci pro palestinské uprchlíky (UNRWA) v okupovaném východním Jeruzalémě, zabavily předměty a nahradily vlajku OSN izraelskou vlajkou.
V prohlášení na Twitteru generální komisař agentury Philippe Lazzarini uvedl, že izraelská policie v doprovodu městských úředníků v pondělí ráno násilně vnikla do areálu agentury v Sheikh Jarrah.
„Byly přivezeny policejní motocykly, nákladní automobily a vysokozdvižné vozíky a byla přerušena veškerá komunikace. Byl zabaven nábytek, IT vybavení a další majetek,“ uvedl. „Vlajka OSN byla stržena a nahrazena izraelskou vlajkou.“
UNRWA budovu od začátku roku nepoužívá, poté co izraelské úřady nařídily agentuře vyklidit všechny její prostory a zastavit činnost na území Izraele.
Lazzarini uvedl, že k tomu došlo po „měsících obtěžování, které zahrnovalo žhářské útoky v roce 2024, nenávistné demonstrace a zastrašování, podporované rozsáhlou dezinformační kampaní, jakož i protizákonnou legislativu proti UNRWA, kterou izraelský parlament přijal v rozporu se svými mezinárodními závazky“.
Izrael zakázal UNRWA působit na svém území poté, co tvrdil, že někteří zaměstnanci se 7. října 2023 zúčastnili útoku Hamásu na jižní Izrael. UNRWA tato obvinění popřela a v říjnu Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) shledal, že izraelská obvinění proti UNRWA jsou neopodstatněná.
Přesto izraelská tvrzení vedla Spojené státy, historicky největšího dárce UNRWA, k pozastavení financování.
UNRWA byla nucena repatriovat své mezinárodní zaměstnance z Gazy a okupovaného Západního břehu, což výrazně omezilo distribuci pomoci v době, kdy Palestinci čelí extrémnímu nedostatku potravin a přístřeší uprostřed genocidní války Izraele proti pásmu Gazy.
V říjnu vydal ICJ poradní stanovisko, v němž potvrdil právní povinnost Izraele podporovat humanitární pomoc OSN v Gaze, včetně pomoci poskytované UNRWA, a spolupracovat s agenturami OSN působícími na okupovaných územích.
„Nebezpečný precedens“
Lazzarini odsoudil nejnovější útok Izraele na UNRWA jako přímé porušení mezinárodního práva a uvedl, že jde o „flagrantní porušení povinnosti Izraele jako členského státu OSN chránit a respektovat nedotknutelnost prostor OSN“.
Izrael se sice pokusil zbavit komplexu jeho statusu OSN, ale Lazzarini uvedl, že jeho kroky nemají žádný právní účinek.
„Bez ohledu na to, jaká opatření jsou přijímána na vnitrostátní úrovni, komplex si zachovává svůj status jako prostory OSN, které jsou chráněny před jakoukoli formou zásahu,“ uvedl a dodal, že Izrael je signatářem Úmluvy o výsadách a imunitách OSN.
UNRWA je největší humanitární organizací působící v Gaze a na Západním břehu Jordánu a poskytuje také školní vzdělání, zdravotní péči, sociální služby a přístřeší milionům palestinských uprchlíků na Blízkém východě.
Pro Palestince je existence této agentury spojena s jejich mezinárodně uznávaným právem na návrat do domovů, ze kterých byli oni nebo jejich rodiny vyhnáni během vzniku Izraele v roce 1948.
