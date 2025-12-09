Nezpochybnění a nejlepší na celé planetě, Andrej Babiš premiérem
9. 12. 2025 / Boris Cvek
Naději nám místo pana prezidenta ale poskytl nový pan premiér. Chce, aby Česko bylo nejlepší místo k životu na celé planetě. Čekal jsem trochu vyšší ambice a zmínku minimálně o galaxii, když ne přímo vesmíru. Přes toto jemné zklamání, protože planeta je přece jen na génia pana Babiše titěrné místo, musím ocenit, že chce, aby se u nás žilo jako ve Vídni, Mnichovu, Skandinávii. Ty vzory jsou jednoznačně tam.
A samozřejmě začala běžet třicetidenní lhůta pro to, aby pan premiér vyřešil svůj střet zájmů. Co když to nestihne? Povedou se soudní procesy. Takže může být klidný. Větší znepokojení by u nové vlády mohl vyvolat prezidentův apel na to, aby se pomohlo chudým regionům. Co by ti lidi asi dělali a volili, kdyby se jim vedlo lépe? Třeba by byli jako ve Vídni (většina lidí tam žije v dotovaných bytech za směšně nízké nájmy) nebo Skandinávii. Počkat? Fakt? V té Vídni plné migrantů vyhrála se 40 procenty volby progresivistická sociální demokracie. Tož to ne! To nemůžeme dovolit. Pozor na to. Maďarsko je lepší vzor.
Tak jako tak nám asi konečně začne politická soutěž a demokraté budou moci ukázat, jak chtějí získat voliče na svou stranu v konfrontaci s novou vládou. A co Turek? Bude ministrem? Motoristé na něm stále trvají, ale asi dojde k nějakému plotýnkovému odkladu a pan Macinka bude řídit dvě ministerstva. Tedy pardon: fakticky asi ani jedno, protože faktickou moc budou mít jiní. Na ministerstvu zahraničí bude vládnout pan Zahradil, na životním prostředí jistě někdo podobný.
