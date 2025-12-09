Jak to bylo s odbory a dělníky za vlády komunistů
9. 12. 2025 / Boris Cvek
Chtěl bych jen připomenout, že nic jako samostatné odbory za vlády komunistů neexistovalo. Komunisté nedovolili dělníkům o ničem rozhodovat, samostatně a svobodně se organizovat, stávkovat proti straně a vládě. Nic takového nebylo za komunistů legální. Komunisté vládli ve jménu dělníků, aniž by jim umožnili svobodné volby nebo svobodné odbory.
Je pravda, že v Polsku v době, kdy patřilo ke komunistickému bloku (komunistickému = řízenému KSSS z Moskvy), navzdory tomu dělníci dokázali proti komunistům vytvořit silné odborové hnutí a stávkovali. Jak na to zareagovalo vedení tzv. dělnického režimu pod vedením Komunistické strany Sovětského svazu? Vojenským pučem a výjimečným stavem. Když pak došlo po nástupu Gorbačova k moci k jednání u kulatého stolu mezi „dělnickým“ režimem a dělnickými odbory, Solidaritou, prostředníkem mezi nimi byla katolická církev. Co by na to asi řekl Marx nebo Lenin, že dělníci věřili více církvi než nenáviděným, zločineckým marx-leninistům?
Mimochodem: při vzpomínání na události Listopadu 1989 by se mělo na prvním místě vzpomínat na generální stávku 27. listopadu 1989. Účastnila se jí naprostá většina zaměstnanců. Dělníci stávkovali proti komunistům. Ostatně vzpomínáte na to, jak dělníci vypískali Štěpána, ne? Tady to je:
