TZ: 160 000 podpisů. A teď pozor....
9. 12. 2025
Spojujeme lidi, kterým na demokracii záleží
Milí a vzácní přátelé,
stalo se něco neuvěřitelného.
Naši výzvu Stojíme za prezidentem podepsalo za jediný týden 160 000 lidí!
Mezi nimi i jistý Mirek Záveský z Vodňan, který chtěl výzvu podepsat tak moc, že si kvůli tomu poprvé v životě – ve svých 70 letech – zřídil e-mailovou schránku.
Mirku, děkujeme! ;-)
A děkujeme i Vám! ❤️
👉 Podívejte se, kdo z Vašich známých či z Vaší obce již podepsal. Nebo jaké máte číslo podpisu. Stačí vyhledat v tabulce.
Na konci mailu se dozvíte, jak je nyní možné výzvu šířit dál (plakáty ke stažení) - a co s ní máme dál v plánu.
Nyní ale pojďme na události posledních dní.
Prezident donutil Babiše couvnout! Přesto teď musíme být opatrní.
Před pár dny se stalo něco nečekaného. Andrej Babiš prohlásil, že se pokusí dodržet zákon – a odstřihne se od Agrofertu!
Nenechme se zmást tím, že tohle prohlášení zabalil do pozlaceného papíru o velikosti vlastní oběti, ani tím, že mu mnozí na oplátku málem začali stavět pozlacené sochy.
Realita je prostá: Babiš poprvé v politické kariéře narazil na tvrdého a pevného soupeře: prezidenta Petra Pavla, který ho donutil couvnout a slíbit, že se pokusí dodržet zákon.
Víme, že Babišovi se do toho opravdu nechtělo. Až 12. listopadu mu na schůzce s prezidentem došlo, že to prezident myslí vážně – a že bude muset veřejnosti vysvětlit, jak plánuje střet zájmů řešit.
Jsme velmi skeptičtí k tomu, co Babiš oznámil. Přesto je to důležitý posun v politické kultuře. Je to aspoň něco.
Srovnejte to s rokem 2017, kdy za podpory a přihlížení Miloše Zemana i velké části státního aparátu Babišovi prošlo tvářit se, že se Agrofertu zbavil, ačkoliv se tak prokazatelně nestalo – a pak vesele čerpal miliardy, které nyní odmítá vrátit do státního rozpočtu.
Nyní musel od počátku čelit tlaku prezidenta, veřejnosti i médií.
Nyní musel přestat předstírat, že střet zájmů neexistuje – a slíbit, že ho vyřeší.
Nyní už to bude mít mnohem těžší.
ALE POZOR
Všichni známe Andreje Babiše a víme, co pro něj znamenají sliby.
Jediné, co zatím máme, je vzletné prohlášení na Youtube.
Nevíme ani jaký bude statut fondu (trustu), ani kdy se to dozvíme, ani jak budou ve fondu nastavené vztahy a kdo bude mít skutečnou kontrolu. Stručně řečeno: zatím není jasné, zda jde o krok, který má reálný obsah – nebo jen o marketingový manévr.
Andrej Babiš na mnoho otázek neodpověděl – třeba proč se zmínil jen o Agrofertu a nikoli o své druhém holdingu SynBiol, který podniká mj. ve zdravotnictví, kam tečou velké veřejné peníze, takže střet zájmů je tady úplně stejně hmatatelný jako u Agrofertu.
Proto budeme situaci dál bedlivě kontrolovat a chybějící odpovědi vyžadovat.
Jednu věc je však třeba si vyjasnit.
PREZIDENT NENÍ SPASITEL
Na sítích jsme zaznamenali vyjádření, že prezident zklamal, že prezident má „zařídit“, aby Babiš odešel z politiky, že má „zastavit extremisty“, „vyřešit“ celou krizi, nebo ho vůbec nejmenovat premiérem.
Je důležité říct to jasně:
Prezident nemůže a nesmí suplovat vládu, policii ani soudy.
Jeho rolí je držet hodnotový rámec a bránit zákony, Ústavu a důstojnost republiky.
Je třeba říct, že nežijeme v prezidentském systému. Prezident nemá silné pravomoci - a už vůbec nemá žádné páky, jak zařídit nemožné. Karty rozdali voliči. To je třeba respektovat.
A právě proto je překvapivé, co všechno Petr Pavel vahou své osobnosti v povolebním vyjednávání dokázal.
Jasně stojí za naším ukotvení v EU a NATO - i za tím, že Rusko je hrozba
Donutil Babiše řešit střet zájmů
Trvá na tom, že kdo hajluje, schvaluje masové vraždy a opakovaně porušuje pravidla, nepatří do vlády.
Bez Pavla by na tom ČR byla mnohem hůř. V době šířícího se extremismu a lží zůstává klidný, věcný a rozvážný. To je přesně to, co má dělat – a proč za ním stojíme.
Neopakujme slovenskou chybu
Ze Slovenska nám přišla zpráva, která mrazí:
„Máte dobrého prezidenta. Zásadového, pevného v postoji a pritom ľudského. Vážte si ho. My sme, žiaľ, nechali našu prezidentku opustenú — a lúza ju oplúvala (poplivala). Nedopustite sa rovnakej chyby.“
Pokud dnes prezident Pavel odvážně hájí demokratické hodnoty, nesmí v tom zůstat sám. Nesmíme dopustit, aby byl ve veřejném prostoru bez jakéhokoli zastání smýkán a dehonestován lidmi, kteří nemají žádné skrupule.
Prosím, pomozte nám s dalším šířením výzvy STOJÍME ZA PREZIDENTEM.
🎯 Máme cíl: 200 000 podpisů
Tempo růstu teď přirozeně zpomalí – a to je úplně normální. My ale pokračujeme vytrvale dál.
Každý podpis má smysl. Každý je signálem: nejsme lhostejní, jsme tu, stojíme za prezidentem i za demokracií.
👉 Prosíme: pošlete teď výzvu třem lidem, kterým věříte a kteří ještě nepodepsali.
Odkaz: https://stojimezaprezidentem.cz
📣 Je načase jít i do fyzického prostoru
1) PLAKÁTY A LETÁKY
Chcete udělat víc? Stáhněte si plakáty či letáky, nechte si vytisknout v nejbližší tiskárně pár desítek kusů a rozmístěte je na nástěnkách, v obchodech, kavárnách či knihovnách.
Pozor: Vytisknout si můžete i sami na domácí tiskárně:
2) Pochod na Hrad 18/12
Na čtvrtek 18. 12. v 18:00 chystáme v Praze krátký a nadějný pochod se světly.
Půjdeme společně na Hradčanské náměstí, kde proběhne pár krátkých
projevů - a následně symbolicky předáme nasbírané podpisy na podporu
prezidenta do podatelny Hradní kanceláře.
Předáním podpisů naše podpisová výzva neskončí. Vnímáme však, že teď je ten správný čas dát prezidentovi najevou naši podporu. Čím více podpisů do té doby pod výzvou bude, tím víc jich na Hrad předáme.
Zároveň jde o výročí úmrtí Václava Havla a tedy o příležitost uctít jeho odkaz a zamyslet nad tím, co dělá prezidenta (i člověka obecně) dobrým. Akce je svou povahou velmi vhodná i pro rodiny s dětmi. Po akci se můžete stavit na svařák a prohlídnout si nádvoří Pražského Hradu.
Podrobnosti akce dolaďujeme Vám dáme ještě vědět příští týden.
Milí přátelé, díky, že nejste lhostejní.
Je povznášející být součástí komunity, kde každý dělá pro naši zemi to, na co právě stačí.
A to stačí.
Moc Vás zdravíme a je nám ctí, že v tom můžeme být společně s Vámi! ;-)
S úctou a vděčností,
Mikuláš Minář
Předseda Milionu chvilek pro demokracii
P. S. Pokud byste chtěli šíření výzvy podpořit finančně, můžete tak jednoduše učinit zde. Váš dar nám umožní oslovit mnoho dalších lidí, ke kterým by se výzva jinak nedostala
P. P. S. Tuhle úžasnou grafiku pro nás namaloval přední český ilustrátor a komiksový autor Marek Berger! Neváhejte si ji stáhnout, vytisknout na domácí tiskárně a šířit dál! ;-)
Diskuse