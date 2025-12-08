Izraelská armáda zastřelila tříletou holčičku, označila ji za "teroristku"
8. 12. 2025
"IZRAELSKÁ ARMÁDA: PORUŠENÍ PŘÍMĚŘÍ: Izraelská armáda IDF operující v jižní Gaze dnes identifikovala teroristku, která překročila žlutou čáru a přiblížila se k vojákům, čímž se stala pro ně bezprostřední hrozbou. Po jejím zjištění vojáci teroristku eliminovali."
„Teroristkou, která překročila žlutou čáru“ a kterou dnes izraelská armáda zastřelila, byla tříletá holčička Ahd Tareq Al-Buyuk Jakou hrozbu představuje toto DÍTĚ pro armádu?!
Ruitelé této SMĚŠNÉ dohody o příměří musí promluvit. Je na čase, aby prezident Trump vzal Netanjahua na vodítko.
The “terrorist who crossed the yellow line” that the IDF shot today was 3-year-old girl Ahd Tareq Al-Buyuk— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) December 7, 2025
What threat does this BABY pose to an army?!
The guarantors of this PATHETIC ceasefire deal need to speak out. It is time for President Trump to get Netanyahu on a leash. pic.twitter.com/eK4IsY4F8j
