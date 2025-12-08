Izraelská armáda zastřelila tříletou holčičku, označila ji za "teroristku"

8. 12. 2025

"IZRAELSKÁ ARMÁDA: PORUŠENÍ PŘÍMĚŘÍ: Izraelská armáda IDF operující v jižní Gaze dnes identifikovala teroristku, která překročila žlutou čáru a přiblížila se k vojákům, čímž se stala pro ně bezprostřední hrozbou. Po jejím zjištění vojáci teroristku eliminovali."


„Teroristkou, která překročila žlutou čáru“ a kterou dnes izraelská armáda zastřelila, byla tříletá holčička Ahd Tareq Al-Buyuk Jakou hrozbu představuje toto DÍTĚ pro armádu?! 

Ruitelé této SMĚŠNÉ dohody o příměří musí promluvit. Je na čase, aby prezident Trump vzal Netanjahua na vodítko.



