Bombardovaný černobylský kryt již neblokuje radiaci a vyžaduje rozsáhlou opravu
6. 12. 2025
Útok dronem, z kterého Ukrajina viní Rusko, vytvořil díru v pečlivě vybudovaném štítu v hodnotě 1,5 miliardy eur, který měl umožnit konečné vyčištění místa havárie z roku 1986
Ochranný štít nad jaderným reaktorem v Černobylu na Ukrajině, který byl v únoru zasažen dronem, již nemůže plnit svou hlavní funkci, kterou je blokování radiace, oznámila Mezinárodní agentura pro atomovou energii.
V únoru útok dronu prorazil díru do „nového bezpečného krytu“, který byl pečlivě postaven za 1,5 miliardy eur vedle zničeného reaktoru a poté dopraven na místo po kolejích. Práce byly dokončeny v roce 2019 v rámci iniciativy vedené Evropou. IAEA uvedla, že při inspekci ocelové konstrukce krytu minulý týden bylo zjištěno, že náraz dronu poškodil konstrukci.
Výbuch v Černobylu v roce 1986, k němuž došlo, když byla Ukrajina pod vládou Moskvy jako součást Sovětského svazu, způsobil šíření radiace po celé Evropě. Ve snaze zabránit roztavení reaktoru Sověti postavili nad reaktorem betonový „sarkofág“ s životností pouze 30 let. Nové ochranné krytí bylo postaveno, aby zadrželo radiaci během několik desetiletí trvajícího konečného odstranění sarkofágu, zničené budovy reaktoru pod ním a samotného roztaveného jaderného paliva.
Generální ředitel MAAE Rafael Grossi uvedl, že inspekční mise „potvrdila, že [ochranná konstrukce] ztratila své primární bezpečnostní funkce, včetně schopnosti zadržovat radiaci, ale také zjistila, že nedošlo k trvalému poškození jejích nosných konstrukcí ani monitorovacích systémů“.
Grossi uvedl, že byly provedeny některé opravy, „ale komplexní obnova zůstává nezbytná, aby se zabránilo dalšímu zhoršování stavu a zajistila dlouhodobá jaderná bezpečnost“.
OSN 14. února informovala, že ukrajinské úřady uvedly, že na elektrárnu zaútočil dron s vysoce výbušnou hlavicí, který způsobil požár a poškodil ochranný plášť kolem reaktoru. Ukrajinské úřady uvedly, že dron byl ruský. Moskva popřela, že by na elektrárnu zaútočila.
Úroveň radiace zůstala normální a stabilní a nebyly hlášeny žádné úniky radiace, uvedla OSN v únoru.
Rusko okupovalo elektrárnu a její okolí po dobu více než měsíce v prvních týdnech své invaze na Ukrajinu v únoru 2022, kdy se jeho síly nejprve pokoušely postoupit na ukrajinské hlavní město Kyjev.
