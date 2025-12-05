Když Agrofert jednou připadne Babišovým dětem, Babišovi na něm určitě nebude záležet

5. 12. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta
30750
Jak říkala Jana Klímová v Radiožurnálu, prezident Spojených států Trump svůj střet zájmů neřeší vůbec, tak v porovnání s ním můžeme našemu Babišovi jen zatleskat. Klímová ale zmínila, že je otázka, kdo má vlastně garantovat tu nezávislost budoucího Agrofertu na Babišovi. Změní se vedení firmy? Stane se to vůbec?

Ano, jde o standardní západní řešení, protože ani na Západě si s tím moc nevědí rady, jak ukázala v úterý pořad téže novinářky Českého rozhlasu Peníze a vliv. A samozřejmě: pokud Agrofert připadne po Babišově smrti jeho dětem, pak je jasné, že Babišovi na tom, aby ta firma dostávala státní dotace, vůbec nezáleží, že? Komu by přece záleželo na dětech?

Čili shrňme to: je-li pro mnoho českých politiků vzorem Trump, nebo Berlusconi, dokonce Sunak (bývalý britský premiér), nevede si Babiš špatně. V případě Trumpa by ve srovnání obstál dokonce i v případě, že by všechny své sliby o řešení střetu zájmů ignoroval. A co přece může být více západní než Spojené státy americké?




0
Vytisknout
643

Diskuse

Obsah vydání | 5. 12. 2025