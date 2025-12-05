Když Agrofert jednou připadne Babišovým dětem, Babišovi na něm určitě nebude záležet
5. 12. 2025 / Boris Cvek
Ano, jde o standardní západní řešení, protože ani na Západě si s tím moc nevědí rady, jak ukázala v úterý pořad téže novinářky Českého rozhlasu Peníze a vliv. A samozřejmě: pokud Agrofert připadne po Babišově smrti jeho dětem, pak je jasné, že Babišovi na tom, aby ta firma dostávala státní dotace, vůbec nezáleží, že? Komu by přece záleželo na dětech?
Čili shrňme to: je-li pro mnoho českých politiků vzorem Trump, nebo Berlusconi, dokonce Sunak (bývalý britský premiér), nevede si Babiš špatně. V případě Trumpa by ve srovnání obstál dokonce i v případě, že by všechny své sliby o řešení střetu zájmů ignoroval. A co přece může být více západní než Spojené státy americké?
