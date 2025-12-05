Izrael zabíjí palestinské civilisty v Gaze a bombarduje Libanon
Pět mrtvých při izraelském útoku na tábor v Gaze
Rodina z Gazy uhořela při izraelském leteckém útoku na „bezpečnou zónu“
Izrael ubil palestinskou rodinu v jejich stanu při bombardování uprchlického tábora a nedaleké nemocnice v jižní Gaze.
Mezi oběťmi byl otec a jeho dvě děti ve věku osm a deset let.
Yasser Abu Shabab, který se v Gaze proslavil jako vůdce gangu obviněného ze spolupráce s Izraelem a krádeží humanitární pomoci, byl zabit za dosud nejasných okolností.
Hamas uvedl, že Abu Shabab potkal „nevyhnutelný osud“ těch, kteří zradili svůj lid a své území.
Izrael provedl letecké údery v Gaze, při nichž zabil nejméně šest lidí – včetně dětí a žen – a dalších 16 zranil, čímž pokračuje v porušování příměří zprostředkovaného USA z 10. října.
Izraelská armáda zaútočila na čtyři města v jižním Libanonu, zatímco prezident Joseph Aoun oznámil, že 19. prosince se uskuteční druhé kolo civilních rozhovorů s Izraelem, aby se zabránilo „druhé válce“.
Pěvecká soutěž Eurovision oznámila, že nebude hlasovat o tom, zda zakázat Izraeli účast kvůli genocidě v Gaze, což vedlo řadu zemí k odmítnutí účasti.
Dvanáctiletý palestinský chlapec byl postřelen do hlavy během izraelského vojenského útoku na město Kalkílja na okupovaném Západním břehu Jordánu, což je nejnovější případ vojenského násilí v této oblasti.
Skupina na ochranu svobody tisku odsuzuje izraelský zákaz vstupu médií do Gazy
Asociace zahraničního tisku vydala prohlášení, ve kterém vyjadřuje nesouhlas s rozhodnutím izraelského Nejvyššího soudu odložit rozhodnutí o přístupu tisku do Gazy.
Od 7. října 2023 Izrael zakazuje zahraničním novinářům reportovat z pásma Gazy, protože jeho armáda tam pravidelně útočí na palestinské novináře a zabíjí je.
„Toto je naléhavá výzva. Neustálé bránění reportážím – každou minutu, každou hodinu, každý den – vážně podkopává schopnost mezinárodních médií plnit svou misi a porušuje základní práva miliard uživatelů,“ uvedla asociace ve svém prohlášení.
V mírovém procesu v Gaze „Izrael ztratil manévrovací prostor“
Někteří fundamentalističtí ministři ve vládě premiéra Netanjahua – jedné z nejvíce pravicových v historii Izraele – odmítají mírový plán prezidenta Trumpa pro Gazu a nadále veřejně prosazují zabrání území a „dobrovolnou migraci“ palestinského obyvatelstva.
Michael Milshtein, vedoucí Palestinského studijního fóra na Telavivské univerzitě, však varoval před tím, aby se „všechny tyto dramatické výbuchy ministrů braly příliš vážně“.
„Izrael ztratil manévrovací prostor, ztratil vliv,“ uvedl Milshtein a poukázal na to, jak se situace liší od situace před dvěma měsíci, kdy premiér Netanjahu ještě kladl „maximalistické“ požadavky.
Rezoluce Rady bezpečnosti OSN, která v listopadu podpořila Trumpův mírový plán, schvaluje vytvoření „Rady míru“, přechodného správního orgánu pro Gazu, a vytvoření mezinárodních stabilizačních sil, které pomohou demilitarizovat toto území.
Bylo navrženo, aby mírové síly tvořily indonéské, pákistánské a turecké jednotky, přičemž Izrael účast Turecka kategoricky odmítl.
Milshtein však uvedl, že dny, kdy Izrael rozhodoval o všem, jsou pryč. „Pokud Trump rozhodne, že Turecko je dobrým partnerem pro mezinárodní síly, pak se tak stane.“
Amputovaní z války v Gaze si připomínají Mezinárodní den osob se zdravotním postižením
Palestinci s různými druhy zdravotního postižení se na začátku tohoto týdne sešli v Gaze, aby si připomněli Mezinárodní den osob se zdravotním postižením, přičemž aktivisté volali po větším uznání lidí žijících se zdravotním postižením.
Každé dítě v Gaze je postiženo smrtícím izraelským násilím: UNICEF
Agentura OSN pro práva dětí (UNICEF) uvádí, že jeden milion palestinských dětí v pásmu Gazy „denně snáší hrůzy, jen aby přežily“.
„Každé dítě v Gaze zažilo ztrátu – rodiny a přátel, domovů a škol, života, jaký kdysi znalo,“ uvedla organizace ve svém prohlášení.
UNICEF uvedl, že se snaží poskytovat psychosociální a psychologickou podporu dětem postiženým dvouletým vojenským útokem Izraele, „aby pomohl zmírnit dlouhodobé psychické a fyzické následky“, které násilí mělo na rodiny.
Co se stane dál v rámci mírového plánu pro Gazu zprostředkovaného USA?
Jednání o další fázi příměří v Gaze pokračují bez významného pokroku.
Plán prezidenta Donalda Trumpa má několik fází: příměří, stažení izraelských sil, zřízení nové správy Gazy a nakonec rekonstrukce území zničené izraelskou genocidní válkou.
Izraelská vláda zatím požaduje, aby byly před zahájením jakýchkoli jednání o druhé fázi prostřednictvím zprostředkujících zemí – Spojených států, Egypta, Kataru a Turecka – vráceny ostatky posledního zajatce.
Egypt také uspořádá konferenci o rekonstrukci Gazy, která se zaměří na humanitární potřeby území, ale datum konání zatím nebylo stanoveno.
„Izrael se zdá, že se příliš nezabývá tím, jak by měla vypadat poválečná fáze,“ řekl Michael Milshtein, výzkumník z Telavivské univerzity.
„Nápis na zdi“ pro vůdce milice proti Hamásu
Politika Izraele podporovat ozbrojené skupiny proti Hamásu se zformovala poté, co v říjnu 2023 zahájil ničivou válku proti Gaze.
V článku zveřejněném v červenci ve Wall Street Journal Yasser Abu Shabab, člen beduínského kmene Tarabin, uvedl, že jeho Lidové síly zřídily vlastní správu v oblasti Rafah a vyzval USA a arabské národy, aby ji uznali a podpořili.
Skupina Abu Shababa popřela, že by byla podporována Izraelem. Premiér Netanjahu v červnu uvedl, že podpora Izraele pro klany v Gaze zachránila životy izraelských vojáků.
Tato politika však vyvolala kritiku ze strany některých izraelských občanů, kteří tvrdí, že tyto skupiny nemohou představovat skutečnou alternativu k Hamásu, který ovládá Gazu od roku 2007.
„Bylo to předem jasné – ať už byl zabit Hamásem nebo při nějakém klanovém sporu, bylo zřejmé, že to takhle skončí,“ uvedl Michael Milshtein, bývalý důstojník izraelské vojenské rozvědky v Moshe Dayan Center v Tel Avivu.
V oblastech Gazy ovládaných Izraelem se objevilo několik dalších skupin bojujících proti Hamásu. Palestinský politický analytik Reham Owda uvedl, že smrt Abu Shababa podnítí mezi nimi pochybnosti o jejich „schopnosti čelit Hamásu“.
Hamas tvrdí, že zabitý vůdce gangu v Gaze Abu Shabab potkal „nevyhnutelný osud“
Palestinská skupina tvrdí, že zabití Yassera Abu Shababa v Gaze je „nevyhnutelným osudem všech, kteří zradili svůj lid a vlast a spokojili se s rolí nástrojů v rukou [izraelské] okupace“.
„Zločinné činy spáchané takzvaným Yasserem Abu Shababem a jeho gangem představují zjevné porušení národního a společenského konsensu,“ uvedl Hamás v prohlášení na Telegramu.
„Potvrzujeme, že okupace, která nedokázala ochránit své vlastní agenty, nebude schopna ochránit žádné ze svých přisluhovačů a osudem všech, kteří narušují bezpečnost svého lidu a slouží svému nepříteli, je skončit v popelnici dějin a ztratit veškerý respekt a postavení ve své společnosti.“
Izraelské dělostřelectvo ostřeluje syrskou provincii Kuneitra
Syrská státní tisková agentura SANA informuje, že izraelská armáda vystřelila několik dělostřeleckých granátů na jižní oblast Kuneitra a na západní venkovské oblasti Deraa.
S odvoláním na reportéra v Kuneitře tisková agentura uvedla, že izraelské síly zaútočily na předměstí města Kuwaya na západě Deraa a na Tal Ahmar Sharqi v Kuneitře.
Izraelská armáda také zřídila kontrolní stanoviště na silnici spojující dvě vesnice v Kuneitře, uvádí zpráva.
