Putin prohlásil, že Donbas obsadí "v každém případě"
5. 12. 2025
"Všechno se to zvrhne na tomhle. Buď tato území osvobodíme ozbrojenými prostředky. Nebo ukrajinské jednotky tato území opustí a přestanou tam bojovat," řekl Putin v rozhovoru pro India Today. Podle něj Moskva ještě před začátkem plnohodnotné války nabídla Kyjevu stažení vojsk z Donbasu, ale Ukrajina "dávala přednost boji".
Současně Putin tvrdil, že už osm let neuznával samozvané "DPR" a "LPR" [tj. pseudostáty, které vznikly jen a jen v důsledku ruské podvratné operace a skryté vojenské intervence, jak otevřeně tvrdí její bývalý velitel Girkin-Strelkov - pozn. KD]. "Snažili jsme se navázat vztahy mezi zbytkem Ukrajiny a těmito republikami," řekl Putin. Když však Moskva viděla, že "republiky jsou jednoduše ničeny", rozhodla se je uznat a učinila tak v rámci administrativních hranic, v nichž existovaly jako součást Ukrajiny, uvedl Putin.
Předtím administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zahrnula předání Donbasu Rusku do svého mírového plánu pro Ukrajinu. Kyjev však odmítl učinit územní ústupky. Upravený plán předložil Putinovi zvláštní prezidentský vyslanec USA Steve Witkoff a zeť amerického vůdce Jareda Kushnera. Jednání v Moskvě 2. prosince skončila bez jakýchkoli dohod. Podle Putina "musel projít" každý z 28 bodů mírového plánu. S některými z nich nesouhlasil.
Podle zdrojů NBC News Putin odmítl ustoupit v otázkách Donbasu, omezení velikosti Ozbrojených sil Ukrajiny (AFU) a mezinárodního uznání okupovaných území. Poté americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že hlavním předmětem sporu je zbývajících 20 % území Donbasu pod kontrolou Kyjeva. "Tento prostor je asi 30–50 kilometrů," řekl Rubio.
Podle odhadů NATO bude ruská armáda muset na Ukrajině bojovat ještě rok, aby dosáhla administrativních hranic Doněcké oblasti, kterou ovládá asi z 80 %. Současně Rusko nadále utrpí těžké ztráty na bojišti – asi 1,1 tisíce lidí je denně mimo akci a celkový počet mrtvých a raněných se v současnosti blíží 1,15 milionu vojáků.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse