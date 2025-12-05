Trumpisté překonali sovětské poskoky
5. 12. 2025
Rozhodnutím ministerstva zahraničí byl Institut míru Spojených států (USIP) oficiálně přejmenován na Institut míru Donalda J. Trumpa.
Lidé mé generace a ti starší si dobře pamatují, jak Sověti během kuchyňských setkání zesměšňovali Brežněvovu senilní marnivost, nekonečné chvály na jeho jméno, přímo poskoky z jeho okolí. Takže, přátelé, rád bych se doslova omluvil "drahému Leonidu Iljiči" – jeho triky působí jako nevinná senilní výstřednost ve srovnání s tím, co teď dělají Trump a jeho doprovod.
Trumpisté překonali sovětské poskoky, oživili naše vtipy. Pamatujte: "Jaro už pominulo, přišlo léto – díky straně za to." Takto jsme si dělali legraci ze sovětské propagandy. Ale Trumpovi poskoci svému pánovi velmi vážně děkují za to, že "drží hurikány dál". No, na co potřebuje hurikány: plivl si na ruce a vyhnal je pryč od hranic Spojených států. Podle mého názoru byla taková šílenost dříve dosažena pouze v KLDR.
Na stejném zasedání americké vlády, zatímco se Trump šťoural v nose a občas usínal, jeho podřízení soutěžili v zahálce a vyzdvihovali svého šéfa. Dokonce i sovětští "tenkokožní vůdci" se styděli tak hrubě lichotit, tak bezostyšně se veřejně ponižovat.
Trumpovi podřízení přejmenovávají Institut míru na jeho počest. Ani v pozdním Sovětském svazu to nebylo představitelné: pouze za Stalina nebo Kima.
Není to Trump, co mě překvapuje – v historii se narcističtí manipulátoři opakovaně dostávali k moci. Je překvapivé, že mnoho Američanů, kteří si "vytahovali kalhoty", běželi k novému majiteli; je pozoruhodné, že vedení prvního státu svobodného světa překonalo i poststalinistický SSSR v úrovni bezostyšné zahálky a podřízenosti.
A nejhorší je, že významná část Američanů to všechno má ráda. Je jasné, že novináři z Brighton Beach si pamatovali své "zlaté dětství", našli v Trumpovi "kapitalistického Stalina" a zvykli se před ním ohýbat záda. Ale jak to může být nejen tolerováno – podporováno – přibližně 40 % (stále) svobodomilných, jak jsme si dříve mysleli, Američanů? Jsou opravdu jen hloupí?
