Kolumbijský prezident varuje Trumpa: „Nevzbuďte jaguára“ hrozbami vojenských úderů
4. 12. 2025
Gustavo Petro reagoval na výhrůžky amerického prezidenta o vojenských úderech na kolumbijském území v boji proti obchodu s drogami
Kolumbijský prezident varoval Donalda Trumpa, že riskuje „probuzení jaguára“, poté co Trump naznačil, že jakákoli země, o které se domnívá, že vyrábí nelegální drogy určené pro USA, může být vystavena vojenskému útoku.
Během úterního zasedání vlády americký prezident řekl, že vojenské údery na pozemní cíle ve Venezuele „začnou velmi brzy“. Trump také varoval, že jakákoli země produkující narkotika je potenciálním cílem, a vyzdvihl Kolumbii, která je již dlouho blízkým spojencem Washingtonu v „boji proti drogám“.
Krátce nato kolumbijský prezident Gustavo Petro reagoval v příspěvku na sociálních médiích slovy: „Ohrožovat naši suverenitu znamená vyhlásit válku; nepoškozujte dvě století diplomatických vztahů.“
Petro také pozval Trumpa k návštěvě Kolumbie – největšího producenta kokainu na světě – aby se podíval na úsilí jeho vlády o zničení laboratoří vyrábějících drogy. „Pojďte se mnou a ukážu vám, jak jsou ničeny, jedna laboratoř každých 40 minut,“ napsal.
Od srpna Trumpova administrativa pod záminkou protidrogových operací eskalovala napětí v Latinské Americe na úroveň, jaká tu nebyla od invaze do Panamy v roce 1989. Pentagon nasadil do Karibiku, na hranici Venezuely, značné námořní síly s téměř 15 000 vojáky a při útocích na malé čluny, které údajně převážely drogy, zabil více než 80 lidí.
„Začneme provádět tyto útoky i na souši,“ řekl Trump v úterý.
„Víte, na souši je to mnohem jednodušší, mnohem jednodušší. A my známe trasy, kterými se pohybují. Víme o nich všechno. Víme, kde žijí. Víme, kde žijí ti zlí, a brzy s tím také začneme.
Na otázku, zda se tyto snahy omezí pouze na Venezuelu, americký prezident odpověděl, že ne.
„Slyšel jsem, že Kolumbie, kolumbijská země, vyrábí kokain. Mají továrny na výrobu kokainu, ano? A pak nám ten kokain prodávají. To velmi oceňujeme. Ale ano, kdokoli, kdo to dělá a prodává to do naší země, bude terčem útoku,“ řekl.
USA a Kolumbie, dlouholetí spojenci v „válce proti drogám“, zjistily, že jejich vztah se rozpadl téměř od okamžiku, kdy Trump nastoupil do svého druhého funkčního období.
K prvnímu střetu došlo již v lednu, kdy Petro – bývalý partyzán a první levicový prezident Kolumbie – odmítl vpustit americká letadla přepravující deportované Kolumbijce a trval na tom, aby s nimi bylo zacházeno důstojně.
Později toto rozhodnutí zrušil, ale vztahy se dále zhoršily v září, kdy se Petro po účasti na valném shromáždění OSN připojil k pro-palestinské demonstraci v New Yorku a vyzval americké vojáky, aby neuposlechli Trumpovy rozkazy „zaútočit na lidstvo“. Byl také ostrým kritikem leteckých útoků na údajné lodě s drogami.
V reakci na to americké ministerstvo zahraničí zrušilo kolumbijskému prezidentovi vízum. Trump od té doby bez důkazů obviňuje Petra, že je „nelegálním obchodníkem s drogami“ a podporuje masivní produkci narkotik, která se podle něj stala „hlavním obchodem Kolumbie“.
Trumpova hrozba Kolumbii přišla jen několik hodin poté, co bývalý honduraský prezident odsouzený za obchod s drogami a korupci opustil americké vězení poté, co mu Trump udělil milost.
Juan Orlando Hernández byl odsouzen k 45 letům vězení za údajné vytvoření „kokainové dálnice“ do USA. Během jeho působení ve funkci se Honduras stal významným tranzitním bodem pro kokain z Jižní Ameriky směřující na sever a také centrem produkce kokainu.
Na zasedání vlády Trump popsal vyšetřování Hernándeze, které bylo zahájeno ještě před jeho prvním funkčním obdobím, jako „hrozný Bidenův hon na čarodějnice“.
