Izrael porušuje "příměří" zabíjením uvězněných palestinských bojovníků
4. 12. 2025
Jeremy Scahill uvedl, že Izrael se snaží vytvořit „ moment vítězství“ tím, že nutí bojovníky ke kapitulaci, aby je mohl ponížit a vzít jako válečné zajatce. Mezitím izraelská armáda provádí mimosoudní popravy v podzemních tunelech. Izraelské zdroje uvádějí, že izraelská armáda zabila více než 40 mužů.
Scahill poznamenal, že tyto praktiky porušují rámec příměří dohodnutý s Hamásem a širším hnutím odporu: „Nemůžete podepsat příměří s ozbrojeným hnutím a pak říkat, že stále máte právo zabíjet jeho bojovníky.“ Dodal, že mezi nedávno zabitými bojovníky byl i syn vysoce postaveného vyjednavače Hamásu Ghaziho Hamada.
Když se americký prezident Donald Trump otázal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, proč odmítá, aby uvěznění bojovníci přijali kapitulaci, Netanjahu mu odpověděl, že jsou „ozbrojení a nebezpeční“, jak informoval web Axios..
Celý text v angličtině ZDE
