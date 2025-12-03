NATO, Evropská unie, Ukrajina a Rusko
3. 12. 2025
"Jsme připraveni a ochotni udělat vše, co je třeba, abychom ochránili náš lid a zajistili naše území."
Moderátor, Channel 4 News, středa 3. prosince 2025, 19 hodin: Šéf NATO to dnes prohlásil poté, co Vladimir Putin včera varoval, že je připraven na válku s Evropou. Ukrajina a její evropští spojenci uvedli, že to dokazuje, že Moskva nemá vážný zájem o mírové řešení. Ukrajinští představitelé byli pozváni do USA k dalším rozhovorům poté, co dlouhé jednání mezi Putinem a americkým vyslancem Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem skončilo bez významného průlomu.
Ruské vlajky vlály nad troskami další ukrajinské vesnice. Rusko zveřejnilo záběry, které mají údajně ukazovat poslední obsazenou osadu na frontě v oblasti Záporoží. Den předtím to bylo město Pokrovsk. Ukrajina tvrdí, že zde stále bojuje. Ale tato země je postupně rozebírána, což je drsná realita, která nejeví žádné známky zlepšení. Naděje, že včerejší velkolepé setkání v Moskvě přinese průlom, byla rychle zmařena představiteli Kremlu, kteří mají pocit, že vyhrávají na bojišti i u jednacího stolu.Zatím nebylo dosaženo kompromisu.
Ruský mluvčí: Některé americké návrhy se zdají být víceméně přijatelné, ale je třeba je prodiskutovat. Některá navrhovaná formulace nám nevyhovuje, takže práce bude pokračovat.
Moderátor: Dnes měla NATO šanci pokusit se posunout věci kupředu. Ministři zahraničí bloku se sešli v Bruselu, ale všimli jste si, kdo chybí? Americký ministr zahraničí Marco Rubio, nejmocnější člen, nejmocnější diplomat, nikde není vidět. Evropa se obává, že Trump by mohl kontinent zcela opustit, což znamená, že Mark Rutte, šéf geopolitického dětského stolu, musí chválit bilaterální diplomacii velkého muže, kterého kdysi nazýval tátou, a zároveň najít způsob, jak udržet Ukrajinu v boji.
Rutte: Mírová jednání pokračují. To je dobře. Zároveň ale musíme zajistit, aby Ukrajina byla v co nejsilnější pozici, zatímco jednání probíhají a my nevíme, kdy skončí.
Moderátor: Aby mohla pokračovat v boji, bránit se Rusům, ale také aby byla v co nejsilnější pozici při mírových jednáních. Dostat Ukrajinu do této silné pozice by bylo mnohem snazší, kdybychom do jejího válečného úsilí vložili 200 miliard eur z ruských aktiv, která jsou v současné době zmrazena v Evropě. Ale je to ožehavá otázka. Belgie, kde je většina peněz uložena, se obává, že by se dostala do potíží, pokud by Rusko tento plán napadlo u soudu.
Belgie: Nesnažíme se znepřátelit si naše partnery nebo Ukrajinu. Snažíme se pouze zabránit potenciálně katastrofálním důsledkům pro členský stát, který je žádán o solidaritu. Aniž by mu byla nabídnuta stejná solidarita. Na oplátku.
Moderátor: Belgická nepřátelská nálada by však mohla být zmírněna plány, které předložila předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová a které by zaručily spravedlivé rozložení rizika, pokud by Rusko začalo vyvíjet tlak.
"Velmi pozorně jsme vyslechli obavy Belgie a téměř všechny jsme zohlednili v našem návrhu, který je dnes na stole a týká se reparací. Musíme zvýšit náklady války za Putinovu agresi a dnešní návrh nám k tomu dává prostředky."
Moderátor: Ano, i prezident Putin zdobí vánoční stromeček před kamerami. Je obklopen dobrovolníky, kteří se obětovali pro válečné úsilí na Ukrajině. Po téměř čtyřech letech a více než milionu obětí možná tuto válku nerozhodujícím způsobem nevyhraje, ale ani neprohrává. A pravděpodobně věří, že má na své straně dvě věci: čas a Trumpa.
Nyní se ke mně připojil Tobias Billström, bývalý švédský premiér, který nastupuje do funkce ředitele pro strategii a vládní záležitosti ve startupu Nordic Air Defence zabývajícím se obrannými technologiemi. Tobias Billströme, děkuji, že jste přišel do našeho pořadu. Mark Rutter dnes řekl, že NATO udělá vše, co je třeba, aby ochránilo Evropu, ale udělat vše, co je třeba, může vyžadovat mnohem více, pokud se Amerika nezapojí.
Tobias Billström: No, přesně proto se všichni musíme soustředit na nutnost posílit naše vlastní obranné schopnosti. Jedním z důvodů, proč jsem se připojil k Nordic Air Defence, je mimochodem to, že chci přispět k tomuto velkému plánu, abychom byli schopni se lépe bránit a nebyli v tom závislí pouze na Američanech. A ve skutečnosti bychom k tomu měli být upřímní. Americká kritika Evropy, že v průběhu let, možná dokonce desetiletí, nedělá dost pro posílení obranných schopností, má určitou opodstatněnost. Měli bychom to brát vážně. Za současných okolností je to ještě naléhavější, abychom se ujistili, že jsme schopni čelit asymetrickým hrozbám, které na nás může Rusko vrhnout. I když válka skončí úspěchem Ukrajiny, Rusko tu bude jako revanšistický, nepřátelský stát, a to musíme vzít v úvahu.
Moderátor: Je ale také na čase přestat Trumpa nazývat „tatínkem“, jak to říkal Mark Rutte, nebo se snažit líbat mu prsteny, když ve skutečnosti se zdá, že váhá, jak moc je připraven bránit Evropu, která je popisována jako jeden z nepřátel Ameriky a strategický konkurent.
Tobias Billström: No, já už nejsem ministr zahraničí a není na mně, abych hodnotil výroky amerického prezidenta. Rád bych se zaměřil na praktické aspekty. Myslím, že je důležité si uvědomit, že bez ohledu na to, kdo sedí v Bílém domě, po ruské plné agresi na Ukrajinu v roce 2022 se sebevědomí Evropy změnilo. A je dobře, že se změnilo, protože nám to pomohlo uvědomit si naši vlastní odpovědnost. A tu musíme brát vážně. USA jsou stále partnerem, a to jak v globálním měřítku, tak i v NATO. To je samozřejmě pravda. Moje země vstoupila do NATO teprve v roce 2024. A považujeme se za loajálního spojence. Ale aby byla loajalita cítit, musíte být také praktičtí. A praktičnost spočívá v tom, že berete obranné schopnosti vážně.
Moderátor: Litujete, že jste vstoupili do NATO? Myslím tím, že jste ukončili dlouhá léta, kdy jste nebyli členy NATO. Prošli jste si tímto obtížným obdobím. Nyní jste členy NATO. Litujete toho?
Tobias Billström: Ne, naopak, myslím si, že to byla nutnost. Samozřejmě bych byl rád, kdybychom se připojili mnohem dříve, ale tak jsem to vnímal po mnoho let. Ale když jsme to udělali, udělali jsme to z nutnosti. A udělali jsme to tak, že jsme zaplnili mezeru v vojenské geografii severní Evropy. A nyní budeme schopni poskytovat solidaritu a obranu NATO a našim spojencům.
Moderátor: Ale v této otázce, jak víte, existují desítky obranných společností rozdělených a roztříštěných po celé Evropě. Francouzi požadují, aby Británie zaplatila zhruba miliardu eur do obranného fondu, aby mohla prodávat své zbraně v rámci evropské iniciativy. Vše je příliš roztříštěné a Evropa nemluví jedním hlasem, pokud jde o věci, které navrhujete.
Tobias Billström: To je pravda. Myslím, že to je jádro problému. Moje země je podle aktuálních údajů pátým největším dodavatelem obranného vybavení v Unii. To znamená, že musíme brát svou roli vážně. Místo vnitřních sporů, o kterých mluvíte, bychom se ale podle mě měli soustředit na to, aby bylo zadávání veřejných zakázek lépe organizované, a vynakládat větší úsilí na posílení inovativních, agilních domácích společností, aby mohly co nejlépe využít svých schopností, protože nyní čelíme válce s drony. A válka s drony znamená, že musíme být lepší, musíme být rychlejší, musíme poskytnout stíhačky, které budou schopny čelit asymetrickým hrozbám, které budou pocházet ze stínových flotil a z dalších pokusů Ruska narušit naše fungování.
