Jihoafrická rozhlasová moderátorka obviněna z náboru pro Rusko
3. 12. 2025
U soudu se objevila rozhlasová moderátorka obviněná z náboru mužů k boji za Rusko na Ukrajině. Dcera bývalého prezidenta Jacoba Zumy čelí podobným obviněním v samostatné kauze, píše Rana Taha
Jihoafrická rozhlasová moderátorka se v pondělí objevila u soudu obviněná z verbování mužů, kteří bojovali za Rusko na Ukrajině.
Policie uvedla, že Nonkululeko Mantula byla zatčena po varování.
Je obviněna z verbování čtyř mužů, kteří byli spolu s ní zatčeni, a z toho, že zařídila jejich vstup do ruské armády, která je v současnosti zapojena do plnohodnotné invaze na Ukrajinu.
Policie uvedla, že záležitost byla odložena na 8. prosince kvůli formální žádosti o kauci a že pět obviněných bylo ponecháno ve vazbě.
Co dalšího víme o případu?
Tři z mužů byli zadrženi, když se pokoušeli odletět do Ruska přes Spojené arabské emiráty, uvedla policie a dodala, že věří, že Mantula již uspěla v náboru alespoň další osoby, která se nyní nachází v Rusku.
Mantula je moderátorkou na rozhlasové stanici SAFM veřejnoprávního vysílatele. Její proces přichází krátce po vyšetřování dcery bývalého jihoafrického prezidenta Jacoba Zumy, která čelí podobným obviněním.
Duduzile Zuma-Sambudla je spolu s dalšími dvěma lidmi obviněna z toho, že podvedla 17 mužů, aby bojovali za Rusko na Ukrajině.
Zuma-Sambudla po těchto obviněních minulý týden rezignovala na post poslankyně za opoziční stranu MK svého otce.
Jihoafrická politika ohledně boje v zahraničních silách
V Jihoafrické republice je nezákonné bojovat za armádu jiné země bez vládního povolení.
Moskva byla opakovaně obviňována z náboru cizinců, kteří za ni bojovali na Ukrajině, často je lákala nabídkami práce.
Čelí také obviněním z podvádění afrických žen, včetně těch z Jižní Afriky, prostřednictvím pracovních nabídek v pohostinství a z jejich klamání, aby místo toho pracovaly v ruských továrnách na drony.
Jihoafrická vláda varovala před kampaněmi na sociálních sítích, které slibovaly pracovní příležitosti a studijní příležitosti v Rusku, a varovala, že by mohly být zástěrkou pro válečný nábor.
Zdroj v angličtině: ZDE
