Dcera bývalého prezidenta JAR se podílí na náboru Afričanů pro válku proti Ukrajině
21. 11. 2025
Agentura Bloomberg zjistila, že v červenci odjela skupina asi 20 mladých mužů do Ruské federace. Bylo jim slíbeno, že budou vycvičeni jako osobní strážci pro práci ve straně bývalého prezidenta Zumy. Později příbuzní těchto lidí uvedli, že podepsali smlouvy sepsané v ruštině na službu v ruské armádě.
S některými Afričany vyslanými Rusy bojovat proti Ukrajině již rodiny ztratily kontakt, uvádějí média.
Bloomberg získal přístup ke korespondenci na WhatsAppu, kde Duduzile Zuma osobně ujistil rodiče mužů, že jejich děti nebudou poslány na frontu. Psala samotným rekrutům, že "toto není frontová linie", Rusové je údajně "jen děsí" a dokonce slíbila, že je přijede vyzvednout, pokud budou stále na frontě.
Novináři připomněli, že začátkem listopadu jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa nařídil vyšetřování náboru občanů země k účasti ve válce na straně Ruské federace.
Duduzile Zuma byla dříve spojena s ruskými kampaněmi, psala příspěvky na sociálních sítích na podporu Vladimira Putina a ukazovala fotografie svého otce s Putinem, stejně jako "znevažovala" Ramaphosu.
Dcera bývalého prezidenta je nyní v Jihoafrické republice obviněna z velezrady v případu podněcování k násilí v roce 2021, kdy byl Jacob Zuma zadržen a v důsledku nepokojů zemřelo asi 350 lidí.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse