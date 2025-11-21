Kongres kritizuje Trumpův nový "mírový plán"

21. 11. 2025

Nový plán administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončit ruskou válku proti Ukrajině, který podle amerických médií obsahuje 28 bodů, překvapil americký Kongres, zejména republikány.

Republikánský senátor Lindsey Graham uvedl, že o dokumentu neví, ale je "rád, že vůbec pracujeme na nějakém plánu". Zároveň dodal, že jakýkoli plán by měl být založen na silných vojenských závazcích Spojených států vůči Ukrajině a na opatřeních zaměřených na odebrání možnosti financovat válku prezidentovi Ruské federace Vladimiru Putinovi.

Někteří zákonodárci se seznámili s detaily osmadvacetibodového plánu, převážně z médií.

Republikánský senátor Mike Rounds zdůraznil, že "o tom jen slyšel, ale neviděl žádné podrobnosti". Republikánský senátor Pete Ricketts také poznamenal, že nebyl informován o podrobnostech.

Republikánský poslanec Don Bacon, který končí své funkční období, kritizoval administrativu za to, že údajně jednala s Rusy bez účasti Ukrajinců a dokonce vyvíjela tlak na Kyjev.

"Zní to jako Mnichov v roce 1938," napsal Bacon na sociální síti X s odkazem na dohodu, která uspokojila územní požadavky nacistického Německa a inspirovala nacistického vůdce Adolfa Hitlera k další agresi v Evropě.

Rusko podle novinářů doufá, že jeho vojenský postup a korupční skandál v ukrajinském energetickém sektoru oslabí pozici ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v jednáních.

"Ironie: odhalená korupce Zelenského týmu činí mír na Ukrajině mnohem pravděpodobnějším," napsal 18. listopadu v X zvláštní zástupce Putina Kirill Dmitrijev.

Republikán Joe Wilson označil Trumpův mírový plán za "spekulaci" a zdůraznil, že americký prezident "skutečně usiluje o mír, ale silou". Současně Wilson připomněl, že Putin "nedodržuje žádné dohody" a kritizoval pravděpodobné podmínky plánu, včetně odmítnutí Donbasu a Krymu ze strany Ukrajiny.

"To bude odměna za agresi. Je to jako v září 1939: "Vzdej se území a všechno bude v pořádku." Ne! Tohle je pozvání do nové války," zdůraznil.

Demokrat Herb Conaway také potvrdil, že se nedokázal seznámit s detaily konečné verze "osmadvacetibodového plánu". Podle něj by mírová dohoda měla být vypracována výhradně ve spolupráci s ukrajinskou vládou a Zelenským.

"Na podzim 2024 jsem byl na Ukrajině a viděl rozsah ruské agrese. Mír je možný pouze s účastí a souhlasem Ukrajiny," řekl Conavey.

Zdroj v angličtině: ZDE

