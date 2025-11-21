Kongres kritizuje Trumpův nový "mírový plán"
21. 11. 2025
Republikánský senátor Lindsey Graham uvedl, že o dokumentu neví, ale je "rád, že vůbec pracujeme na nějakém plánu". Zároveň dodal, že jakýkoli plán by měl být založen na silných vojenských závazcích Spojených států vůči Ukrajině a na opatřeních zaměřených na odebrání možnosti financovat válku prezidentovi Ruské federace Vladimiru Putinovi.
Někteří zákonodárci se seznámili s detaily osmadvacetibodového plánu, převážně z médií.
Republikánský senátor Mike Rounds zdůraznil, že "o tom jen slyšel, ale neviděl žádné podrobnosti". Republikánský senátor Pete Ricketts také poznamenal, že nebyl informován o podrobnostech.
Republikánský poslanec Don Bacon, který končí své funkční období, kritizoval administrativu za to, že údajně jednala s Rusy bez účasti Ukrajinců a dokonce vyvíjela tlak na Kyjev.
"Zní to jako Mnichov v roce 1938," napsal Bacon na sociální síti X s odkazem na dohodu, která uspokojila územní požadavky nacistického Německa a inspirovala nacistického vůdce Adolfa Hitlera k další agresi v Evropě.
Rusko podle novinářů doufá, že jeho vojenský postup a korupční skandál v ukrajinském energetickém sektoru oslabí pozici ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v jednáních.
"Ironie: odhalená korupce Zelenského týmu činí mír na Ukrajině mnohem pravděpodobnějším," napsal 18. listopadu v X zvláštní zástupce Putina Kirill Dmitrijev.
Republikán Joe Wilson označil Trumpův mírový plán za "spekulaci" a zdůraznil, že americký prezident "skutečně usiluje o mír, ale silou". Současně Wilson připomněl, že Putin "nedodržuje žádné dohody" a kritizoval pravděpodobné podmínky plánu, včetně odmítnutí Donbasu a Krymu ze strany Ukrajiny.
"To bude odměna za agresi. Je to jako v září 1939: "Vzdej se území a všechno bude v pořádku." Ne! Tohle je pozvání do nové války," zdůraznil.
Demokrat Herb Conaway také potvrdil, že se nedokázal seznámit s detaily konečné verze "osmadvacetibodového plánu". Podle něj by mírová dohoda měla být vypracována výhradně ve spolupráci s ukrajinskou vládou a Zelenským.
"Na podzim 2024 jsem byl na Ukrajině a viděl rozsah ruské agrese. Mír je možný pouze s účastí a souhlasem Ukrajiny," řekl Conavey.
Zdroj v angličtině: ZDE
