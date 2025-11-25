Městská část Praha 1: Napište ombudsmanovi o sociálních problémech, které zasahují váš život a lidská práva
25. 11. 2025
Veřejný ochránce práv vyzývá veřejnost k zasílání podnětů týkajících se sociálních problémů, které mají dopad na kvalitu života a dotýkají se základních lidských práv. Radní pro sociální věci a bezbariérovost MČ Praha 1 Ivana Antalová upozorňuje, že podněty lze zasílat do 15. prosince 2025.
„Sociální oblast zasahuje do každodenního života – ať už jde o přístupnost domů, možnost vyjít ven, v klidu se vyspat, nebát se dopravního provozu, nebo žít v prostředí, které člověku neubírá zdraví a síly,“ říká Ivana Antalová. „Patří sem i témata, která mohou působit technicky, ale ve skutečnosti rozhodují o tom, zda lidé mohou žít důstojně, bezpečně a bez překážek.“
Jedním z problémů, který Antalová označuje za jeden z nejvážnějších, je nedostatečná bezbariérovost: „V Praze 1 jsou lidé, kteří kvůli schodům, chybějícím rampám nebo výtahům a strachu z provozu nevycházejí ze svých bytů i několik let. To není jen technická překážka. Je to zásah do základních práv na svobodu pohybu, sociální kontakt i důstojný život.“
Dalším tématem je nadměrný hluk – jak z venkovních provozů, tak z krátkodobého ubytování, na které podle Antalové stávající hygienické normy nestačí: „Hluk, který trvá dlouhodobě a přes noc, ovlivňuje zdraví, psychiku, spánek i celkovou pohodu. V kombinaci s chybějícími nástroji městské části je pro mnoho lidí situace neúnosná.“
Tranzitní doprava a z ní plynoucí znečištění ovzduší zůstávají dalším z významných témat: „Dopady prašnosti, emisí nebo bezpečnosti pohybu po ulicích dopadají na zdraví a kvalitu života všech, zejména však seniorů, rodin s dětmi a lidí se zdravotním omezením.“
Podle Antalové není možné tato témata vnímat jako abstraktní: „Sociální problémy nejsou něco vzdáleného. Jsou to konkrétní situace, které každý den ovlivňují život lidí – jejich zdraví, svobodu pohybu, možnost odpočívat nebo vůbec vyjít z domu. Pokud nenastanou jasné legislativní změny, zůstanou obyvatelé Prahy 1 bez účinné ochrany. Proto je důležité, aby veřejný ochránce práv stál i na straně občanů Prahy 1.“
Podněty, zkušenosti nebo návrhy témat, kterým by se měl veřejný ochránce práv věnovat, mohou občané zasílat do 15. prosince 2025 prostřednictvím formuláře dostupného na stránkách ochrance.cz:
Výzva veřejného ochránce práv – sběr podnětů
Diskuse