Macron Spojeným státům odepřel právo určit osud ruských rezerv v Evropě
26. 11. 2025
Klauzule o rezervách je zahrnuta v americkém plánu, ale "Evropané jsou jediní, kdo mohou rozhodnout, co udělat se zmrazenými ruskými aktivy, která jsou ve vlastnictví Evropy," řekl Macron v éteru francouzské rozhlasové stanice RTL. EU diskutuje o přidělení 140 miliard eur hotovostních zůstatků, které jsou na účtu Bank of Russia v belgickém depozitním Euroclearu, jako reparační půjčky Ukrajině. Americká varianta tento plán ohrožuje.
Po jednáních mezi delegacemi USA a Ukrajiny v Ženevě v neděli a pondělí však byla podle The Washington Post vyloučena klauzule o použití ruských rezerv ve výši 100 miliard eur.
Den předtím Mark Champion, sloupkař Bloombergu pro Evropu, Rusko a Blízký východ, označil osmadvacetibodový plán vypracovaný Spojenými státy za "návrh moderního paktu Molotov-Ribbentrop, v němž jedna strana má zájem na územním rozdělení Ukrajiny a druhá na komerčním", což mimo jiné odkazovalo na touhu Washingtonu vydělat na obnově ukrajinské ekonomiky prostřednictvím ruských rezerv.
Macron označil přístup USA za "kroky správným směrem", ale poznamenal, že plán, který Evropa vnímá především jako odrážející zájmy Ruska, obsahuje "prvky, které je třeba zlepšit". "Chceme mír, ale ne 'kapitulaci'," řekl prezident. Vyzval Evropany, aby neprojevovali "známky slabosti", které by mohly povzbudit Rusko v jeho "strategickém střetu" s Evropou.
