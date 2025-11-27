Západ „opomíjí důležité sankce, které by mohly zpomalit ruskou válečnou mašinerii“
27. 11. 2025
Americká skupina Dekleptocracy identifikovala chemikálie používané v mazivech a pneumatikách vojenských vozidel jako potenciální slabá místa
Americká skupina identifikovala několik potenciálně klíčových sankcí, které by podle ní mohly vážně narušit ruské válečné úsilí na Ukrajině poté, co se minulý měsíc zaměřily na největší ropné společnosti Kremlu.
Předchozí kola sankcí se týkala ruských energetických společností, bank, vojenských dodavatelů a „stínové flotily“ lodí přepravujících ruskou ropu.
Dekleptocracy, občanská skupina zabývající se výzkumem ruské válečné ekonomiky, však tvrdí, že chemikálie používané k výrobě mechanických maziv a vojenských pneumatik představují zranitelné místo, které by mohli politici v USA, Velké Británii a EU využít.
Kristofer Harrison, předseda skupiny a bývalý expert ministerstva zahraničí USA na Rusko, popsal tyto cíle jako „nepatrné a specifické“, na rozdíl od mikročipů a ropných společností, které obecně přitahují pozornost vlád a agentur. Jsou však těžko nahraditelné a nezbytné pro schopnost Moskvy nasadit tanky a bojovat. Tvrdí Dekleptocracy.
„Nedostatek maziv by vážně poškodil ruskou válečnou mašinerii,“ napsala ve své poslední zprávě.
Pouze několik firem na světě vyrábí chemické přísady do mechanických maziv – motorových olejů pro tanky a automobily. Téměř všechny z nich přestaly prodávat tyto chemikálie Rusku na začátku jeho plnohodnotné invaze, což vedlo k rozsáhlému nedostatku a stížnostem motoristů.
Dekleptocracy zjistila, že jedna čínská společnost, Xinxiang Richful, nyní uspokojuje velkou část ruské poptávky a dodává až osm milionů kilogramů ročně. Richful nedávno založila pobočku ve Virginii. Blokování této společnosti, stejně jako několika menších dodavatelů, by podle skupiny vedlo k nedostatku mechanických maziv v Rusku.
Společnost Xinxiang Richful na žádost o komentář nereagovala.
DeKleptocracy také zjistila, že Rusko má jen malou domácí kapacitu na výrobu vulkanizačních urychlovačů a dalších látek potřebných k výrobě vojenských pneumatik.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio na zasedání G7 minulý týden uvedl, že většina významných sankčních opatření již byla přijata. „Z naší strany už není moc co sankcionovat, zasáhli jsme jejich velké ropné společnosti, což všichni požadovali,“ řekl.
Tom Keatinge, ředitel centra pro finance a bezpečnost v Royal United Services Institute, předním britském think tanku zabývajícím se obranou, uvedl, že zjištění Dekleptocracy jsou cennou prací a důkazem, že cíle sankcí zůstávají.
„Dokud Rusko úspěšně nakupuje komponenty, které potřebuje pro svou armádu, a dokud Rusko úspěšně prodává svou ropu, zůstává prostředí bohaté na cíle,“ řekl.
Rusko má silný ropný průmysl, ale postrádá domácí výrobce mnoha méně známých, ale důležitých chemikálií, včetně potravinářských přídatných látek a látek používaných k výrobě pneumatik, léčiv a šamponů. Moskva na začátku tohoto roku zahájila iniciativu na domácí výrobu stovek chemikálií – což je podle Dekleptocracy dalším důkazem, že tento sektor je slabým místem.
„Podívali jsme se na ruskou ekonomiku, na některé věci, které Rusko absolutně potřebuje k udržení své válečné mašinérie v chodu,“ řekl Harrison. „Podívali jsme se na jejich výrobní základnu, jejich chemickou základnu, abychom našli kritické problémy, věci, které Rusové nemohou vyrábět sami.“
Rubio se tak vyjádřil poté, co USA v říjnu uvalily sankce na ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil ve snaze „oslabit“ ruskou válečnou mašinérii.
Keatinge uvedl, že je příliš brzy na to, aby se dalo rozhodnout, zda byly sankce proti Rosněftu a Lukoilu účinné, protože se udělalo jen málo pro prosazení sekundárních sankcí proti společnostem, které pokračovaly v nákupu jejich ropy.
„Úspěšný sankční režim se opírá nejen o identifikaci nových cílů, ale také o zajištění implementace vůči již identifikovaným cílům,“ řekl. „Spojenci Ukrajiny musí pokračovat v implementaci stávajících sankcí a přijímat opatření proti těm, kteří napomáhají jejich obcházení.“
Dekleptocracy se podílela na předchozích snahách o uvalení sankcí na plynový terminál Arctic LNG 2. Spolupracovala s Bidenovou administrativou na identifikaci prvků projektu – jako jsou konkrétní tankery ledové třídy – které jsou nezbytné pro jeho provoz a citlivé na tlak ze strany USA.
„Myslím, že odvedli neuvěřitelnou práci, když poukázali na potenciální slabiny, které by mohly být přinejmenším rušivé,“ řekla Cara Abercrombie, bývalá náměstkyně ministra obrany USA za vlády Joea Bidena. „Možná ne trvale škodlivé, ale rozhodně rušivé.“
Dekleptocracy je součástí širšího úsilí občanské společnosti – které zahrnuje ukrajinské skupiny jako Razom We Stand a B4Ukraine a Centrum pro pokročilá obranná studia v USA – prohledávat obrovské množství obchodních dat, aby našlo slabiny v ruské válečné ekonomice a určilo cíle sankcí pro vlády. Keatinge uvedl, že tyto skupiny často nacházejí cíle, které politikům unikají.
