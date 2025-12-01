Rekordní vlny veder se očekávají ještě tisíc let po dosažení uhlíkové neutrality
1. 12. 2025
Pomocí klimatických modelů a superpočítačů tým simuloval, jak vlny veder budou reagovat více než tisíc let po dosažení globálního milníku uhlíkové neutrality, a analyzoval scénáře, kdy je uhlíková nula mezi lety 2030 a 2060 posouvána v pětiletých intervalech.
Simulace ukázaly, že vlny veder se systematicky zvyšují, prodlužují a častěji zpožďují, jak se globální uhlíková nula zpožďuje. Další oteplování Jižního oceánu by mohlo zhoršit vlny veder i po dosažení nulové hodnoty.
Většina simulačních scénářů ukázala jen malé nebo žádné snížení závažnosti vlny veder během celého tisíciletého okna a v některých případech regiony vykazovaly pokračující nárůst intenzity vlny veder, pokud po roce 2050 nastane čistá nula.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse