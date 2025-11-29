Channel 4 News: Voda na Trumpův mlýn. Zase lže
29. 11. 2025
Donald Trump chce zakázat imigraci do USA, poté, co Afghánec, vycvičený CIA, střílel ve Washingtonu na členy americké Národní gardy
Moderátor, Channel 4 News, pátek 28. listopadu 2025, 19 hodin: Prezident Trump prohlásil, že po smrti jednoho ze dvou vojáků Národní gardy, kteří byli ve středu večer zastřeleni ve Washingtonu, D.C., trvale pozastaví migraci z takzvaných zemí třetího světa. Afghánský muž podezřelý ze střelby byl obviněn z vraždy prvního stupně. Prezident Trump popsal střelbu jako teroristický čin a zaútočil na rozhodnutí prezidenta Bidena povolit Afgháncům, kteří spolupracovali s americkými agenturami, vstup do země poté, co se k moci dostali Tálibánci. Kemi Dzerim informuje:
Reportér: Vojákyně Národní gardy Sarah Beckstromová byla ve středu odpoledne zastřelena v hlavním městě USA za bílého dne. Když byla včera večer potvrzena zpráva o její smrti a její tělo bylo odvezeno k pitvě, vynořily se obavy mnoha Američanů. Kolemjdoucí natočili okamžiky po středečním útoku. Prezident Trump argumentoval, že povolání vojáků do ulic měst spravovaných demokraty má za cíl snížit kriminalitu, ale jiní to vnímali jako politickou provokaci, která by mohla skončit špatně. Trump popsal paní Beckstromovou jako národní hrdinku.
Trump: Vynikající v každém ohledu. Právě zemřela. Už není mezi námi. Právě teď se na nás dívá shora.
Reportér: Jako podezřelý byl rychle označen 31letý Afghánec Rahmanullah Lakanwal. Nyní byl obviněn z vraždy prvního stupně. Advokátka z Washingtonu a Trumpova spojenkyně Jeanine Pirro slíbila, že se bude hlouběji zabývat jeho minulostí.
"Co se vlastně stalo, že se tento člověk vůbec ocitl v této zemi a byl v pozici, kdy mohl přepadnout a zastřelit nevinnou mladou ženu?"
Reportér: Lakanwal. uprchl z Afghánistánu během chaotického stažení amerických vojsk v roce 2021 za vlády Joea Bidena. Údajně bojoval proti Talibanu v afghánských polovojenských silách a byl vycvičen CIA. Azyl mu nakonec udělila Trumpova administrativa teprve před několika měsíci, poté, co zahájil své druhé funkční období. Prezident se pokusil svalit vinu na svého předchůdce v dalším nepovznášejícím výbuchu vůči reportérce.
Reportérka: Proč obviňujete Bidenovu administrativu?
Trump: Protože ho sem pustili. Jste hloupá? Jste hloupá osoba? Protože přiletěli letadlem spolu s tisíci dalších lidí, kteří by tu neměli být, a vy se jen ptáte, protože jste hloupá osoba.
Reportér: Na sociálních médiích Trump vyhrožoval, že zbaví občanství migranty, kteří narušují domácí klid, a deportuje všechny cizince, kteří jsou na veřejných výdajích, představují bezpečnostní riziko nebo nejsou kompatibilní se západní civilizací.
Migrantské komunity se obávají, že razie ICE nyní mohou eskalovat, několik federálních agentur oznámilo rozsáhlé přezkoumání imigrace. Americký úřad pro občanství a imigraci naznačil, že opatření se budou týkat zemí, které byly uvedeny v Trumpově zákazu cestování zavedeném v červnu tohoto roku. Patří mezi ně státy, s nimiž mají USA velmi složité vztahy, jako Afghánistán, Írán, Kuba a Venezuela, a několik států, u nichž má Trump méně zjevných důvodů k zásahu, jako Sierra Leone, Togo a Turkmenistán, což dává dohromady seznam 19 zemí považovaných za „znepokojivé“.
Afghánské organizace na ochranu lidských práv říkají, že nás nelze vinit za údajné zločiny jediného člověka.
Afghánský aktivista: Ve Spojených státech dochází velmi často ke střelbám ve školách. Často se jedná o politické násilí nebo násilí páchané bílými muži. A my neříkáme, že se jedná o rasový problém. Neříkáme, že bychom měli začít uvažovat o zákazu vstupu bílých Američanů nebo bílých mužů do škol.
Reportér: Dnes večer je druhá oběť, Andrew Wolf, stále v kritickém stavu. Útok na něj a Sarah Beckstromovou poukazuje na hluboké sociální a politické rozdělení Ameriky.
Moderátor: Nyní se ke mně připojuje právník a bývalý šéf organizace Human Rights Watch, Kenneth Roth. Pokud jste občanem USA nebo držitelem zelené karty pro mnoho z těchto 19 zemí, nebo pravděpodobně ještě pro několik dalších, pravděpodobně žijete ve strachu, že vás chytí jeden z těchto federálních agentů v kuklách. Jakou právní ochranu máte?
Kenneth Roth: Myslím, že docela dost. Jakmile se stanete občanem USA, i když naturalizací, nemůžete o toto občanství přijít, pokud nebylo ve vaší žádosti zjištěno podvodné jednání. To je velmi obtížné prokázat. Pokud se podíváte na tento konkrétní případ, Trump neustále opakuje, proč jeho administrativa udělila azyl tomuto Afghánci? Věděli o něm všechno. Byl důkladně prověřen. Byl to člen takzvané jednotky nula, která spolupracovala s CIA. V Afghánistánu to byla v podstatě smrtící jednotka. Trumpova administrativa to všechno věděla, a přesto ho přijala. Nyní se říká, že měl psychické problémy. To lze chápat jako reakci na to, že byl členem smrtícího komanda. Ale přejít od tohoto jediného člověka k Trumpovi a snažit se z toho udělat obecné odsouzení imigrace, obviňovat imigranty z trestné činnosti, když ve skutečnosti je pravděpodobnost, že budou uvězněni, o 60 % nižší než u rodilých Američanů. To je klasický Trump, který prosazuje svou rasistickou protiimigrační agendu.
Moderátor: Ano, ale jak velký zlom to podle vás je, když to spojíte se zákazem cestování do těchto 19 zemí a způsobem, jakým administrativa říká, že se to změní, že začne sledovat lidi z těchto zemí a jejich imigrační status.
Kenneth Roth: Jak již bylo zmíněno, tento zákaz cestování byl zaveden v červnu. V jistém smyslu Trump pouze říká, že tento zákaz cestování, který se týká především zemí v Africe, na Středním východě a ve Střední Asii, ještě zpřísní. Je to trochu nesourodá směsice zemí. Není v tom moc logiky. Pokud se podíváte na Trumpův příspěvek na sociálních médiích, kde to oznámil, bylo to klasické blábolení. Dlouze hovořil o Somálcích v Minnesotě a ke konci se dostal k tomuto konkrétnímu Afghánci. Myslím si ale, že bychom si měli uvědomit, co se zde děje. Trumpovy preference v průzkumech prudce klesají, z velké části proto, že neřeší problémy s životními náklady, které pociťuje mnoho Američanů. A on se vrací do své bezpečné zóny a útočí na imigranty za vlnu kriminality, kterou kromě něj nikdo nevidí.
Moderátor: Také tím fakticky znemožňuje lidem z těchto zemí žádat o azyl, že? Jak se to slučuje s povinnostmi Spojených států podle Úmluvy o uprchlících?
Kenneth Roth: Na to se dá dívat dvěma způsoby. Jedním z nich jsou lidé, kteří již jsou ve Spojených státech. Ti mají právo požádat o azyl. To je soudní rozhodnutí. Trump nemůže jen tak říct: „Ne, azyl nedostanete.“ Pokud mají skutečně důvod se obávat pronásledování v případě návratu, mají právo zůstat. Trump má mnohem větší volnost v případě uprchlíků mimo Spojené státy, kteří požádali o přijetí do Spojených států. Trump radikálně snížil počet přijatých uprchlíků ze 125 000, kteří obvykle přicházejí, na pouhých zhruba 7 000, což je radikální snížení. A chce si mnoho z nich rezervovat pro bílé Jihoafričany, kteří prchají před tím, co podle něj je obrovský problém rasového násilí v Jižní Africe. Ale opět, většina lidí to nevidí.
Moderátor: A je zřejmé, že ministr zahraničí Marco Rubio má sám imigrantské rodinné zázemí. Ale Kubánci jsou také na tomto seznamu, že?
Kenneth Roth: Myslím tím Kubánce, Venezuelany, a to je ta ironie. A Marco Rubio v jistém smyslu vzdal svou minulost. Jednou z vhodných reakcí na to by bylo říci: OK, tady byl člověk, který prováděl popravy bez soudu jménem vlády USA. Možná bychom měli přestat podporovat popravy bez soudu. Ale to Trump právě teď neřekne, protože Trump podporuje popravy bez soudu u venezuelského pobřeží v Karibiku proti takzvaným podezřelým z drog. Jde o zcela bezprávní vraždy, ale on tuto jasnou kriminalitu nezkoumá, zabývá se vymyšlenou kriminalitou ze strany imigrantů, kteří páchají trestné činy mnohem méně často než původní Američané.
Moderátor: Ale jak daleko se podle vás šíří Trumpův vliv? V posledních dnech se v tisku objevily zprávy, že Trumpova administrativa píše evropským vládám, že by také měly zastavit masovou migraci. Měly by také argumentovat proti zachování své suverenity. Je to filozofie, která se šíří z Washingtonu a Trumpovy administrativy sem?
Kenneth Roth: Trumpova administrativa záměrně prosazuje tuto bílou křesťanskou ideologii, myšlenku, že západní civilizace je založena na bílém křesťanství a že jakákoli imigrace, která je s tím v rozporu, nějak podkopává pilíře západní civilizace. Je to zjevně rasistický, často islamofobní přístup. To je to, co Trump reprezentuje ve Spojených státech, a snaží se prosazovat podobné politické a krajně pravicové politické strany v Evropě, aby to posílil.
