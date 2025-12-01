Merkel komentovala své prohlášení o "vině" Polska a pobaltských států za ruskou invazi na Ukrajinu
1. 12. 2025
Podle Merkel je to falešné, její komentáře byly údajně špatně pochopeny.
"Bylo to o dobových událostech, které jsou mimochodem zmíněny i v knize "Svoboda". A nikdo to rok nekritizoval. A přesně to dnes někdy vidíme: věci jsou vytrženy z kontextu a z toho vyvstává velká vlna rozhořčení, protože téměř nikdo nečte originál," dodala.
Bývalá politička také uvedla, že v roce 2021, několik dní předtím, než navrhla nový formát jednání s Ruskou federací během Evropské rady, se tehdejší americký prezident Joe Biden setkal s prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem.
"A myslela jsem si, že je špatné, že my Evropané jsme s Putinem nevedli rozhovor, a že to nechali zcela na americké administrativě. Proto jsem tuto novou iniciativu hájila, a pak se objevily námitky. Byla to moje poslední Evropská rada před volbami v Německu v září 2021 a právě jsem si na to vzpomněla. Ale to neobsahovalo žádné obvinění z odpovědnosti za zahájení války. Tato válka začala, změnila náš svět. To je agrese Ruské federace, ruského státu a Vladimira Putina a o tom není pochyb," řekla Merkel.
Na otázku, zda chce vinit Polsko nebo pobaltské země za plnohodnotnou invazi, bývalá kancléřka odpověděla, že nechce.
"Myslím: všichni jsme selhali – já, všichni ostatní – v zabránění této válce. Včetně rozhovorů se Spojenými státy. To je fakt. Kvůli tomu se naše životy radikálně změnily. Musíme se na budoucnost připravit jinak, a proto to byla zcela špatná interpretace mých slov," řekla.
Diskuse