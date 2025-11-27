Dva členové americké národní gardy jsou v kritickém stavu poté, co byli postřeleni ve Washingtonu
27. 11. 2025
Podezřelý je ve vazbě poté, co byli dva členové gardy ze Západní Virginie postřeleni při „cíleném“ incidentu
Dva členové americké národní gardy ze Západní Virginie, kteří byli ve středu postřeleni poblíž Bílého domu ve Washingtonu, jsou v kritickém stavu.
„Víme, že se jedná o cílenou střelbu,“ uvedla Bowserová. „Jeden člověk se zřejmě zaměřil na tyto příslušníky národní gardy,“ dodala.
Metropolitní policejní oddělení ve Washingtonu (MPD) krátce před 15:00 místního času napsalo na sociálních médiích, že jeden podezřelý byl zadržen. Jeffery Carroll, výkonný zástupce šéfa MPD, na tiskové konferenci řekl, že podezřelý „vyběhl zpoza rohu“ a „okamžitě začal střílet“ na vojáky. Podezřelý byl během incidentu také postřelen a převezen do nemocnice. Není jasné, kdo podezřelého postřelil.
Patelová uvedla, že incident bude považován za „útok na [federálního] úředníka“ a že FBI bude spolupracovat s Ministerstvem vnitřní bezpečnosti, Tajnou službou, Úřadem pro potírání drog, starostou a místní policií, „protože se jedná o záležitost národní bezpečnosti“.
Tisková konference se konala poté, co guvernér Západní Virginie Patrick Morrisey uvedl, že při střelbě byli zabiti oba vojáci, ale později zveřejnil aktualizaci, ve které upřesnil, že jsou potřebné další informace.
V současné době je ve Washingtonu aktivována pracovní skupina odhadovaná na 2 375 vojáků národní gardy, přičemž Západní Virginie tvoří druhý největší kontingent s 416 vojáky, hned za národní gardou DC s 949 vojáky.
Pete Hegseth, ministr obrany USA, ve středu uvedl, že Trump požádal o vyslání dalších 500 vojáků do Washingtonu. „Stalo se to jen pár kroků od Bílého domu a to nelze tolerovat, a proto mě prezident Trump požádal – a já požádám ministra armády a národní gardy –, abychom do Washingtonu DC vyslali dalších 500 vojáků národní gardy,“ řekl Hegseth.
Některé jednotky národní gardy ve Washingtonu jsou vyzbrojeny služebními pistolemi, jiné puškami, sdělil v srpnu představitel ministerstva obrany.
Trump ve svém příspěvku na Truth Social ve středu ráno uvedl, že oba příslušníci národní gardy byli „kriticky zraněni“ a střelec je „také těžce zraněn“ a „zaplatí za to velmi vysokou cenu“.
V oblasti byly spatřeny zásahové vozy. Dříve MPD uvedlo, že došlo k „kritickému incidentu“. „MPD je na místě střelby na 17. a I Street, NW. Vyhněte se prosím této oblasti. Další informace budou následovat,“ uvádí se v příspěvku.
Svědci uvedli, že viděli několik vojáků národní gardy běžet přes náměstí. Kancelářské budovy na náměstí byly uzavřeny a zaměstnancům bylo řečeno, aby opustili budovu zadním východem, pokud chtějí opustit areál. Policisté také nařídili zaměstnancům v budovách, aby se drželi dál od skleněných dveří sousedících s náměstím.
Bílý dům byl také uzavřen.
Vojáci Národní gardy jsou rozmístěni po celém Washingtonu od srpna, kdy Trumpova administrativa vyhlásila ve městě „krizový stav kvůli kriminalitě“ a nařídila jim, aby podporovali federální a místní policejní složky.
Mezi další státy, které vyslaly svou Národní gardu do Washingtonu, patří Jižní Karolína, Ohio, Georgie, Louisiana, Alabama a Mississippi, ačkoli několik státních úředníků v říjnu sdělilo agentuře Associated Press, že plánují ukončit jejich nasazení do 30. listopadu.
