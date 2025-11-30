Nedělní myšlenka: Fanatik v Oválné pracovně
30. 11. 2025
Střelba na dva členy Národní gardy, kterou tento týden spáchal muž identifikovaný úřady jako afghánský občan, byla strašná, píše Robert Reich.
Trumpova reakce však byla nepřiměřená a fanatická. Slibuje „trvalé pozastavení migrace ze všech zemí třetího světa“. Hodlá deportovat legální přistěhovalce narozené v zemích, které Bílý dům považuje za „vysoce rizikové“.
Hrozí, že odebere americké občanství naturalizovaným migrantům, „kteří narušují domácí klid“. Plánuje deportovat cizince, kteří jsou považováni za „neslučitelné se západní civilizací“. Chce zadržet ještě více migrantů ve vězení – v USA nebo v jiných zemích – bez řádného soudního řízení.
Kromě toho, že jsou takové kroky protiústavní, tyto hrozby vyvolávají nejhorší nativistické impulsy v Americe – obviňování a hledání obětních beránků v celých skupinách lidí za čin jednoho střelce.
Kromě původních Američanů jsme všichni imigranti – všichni pocházíme od „cizinců“. Někteří z našich předků sem přišli s nadšením, někteří přišli, protože ve svých domovských zemích již nebyli v bezpečí, někteří přišli jako otroci.
Téměř všichni jsme míšenci – smíšené národnosti, smíšené etnikum, smíšené rasy, smíšené vyznání. I když si zachováváme své vlastní tradice, přijímáme také ideály této země.
Takto to vyjádřil Ronald Reagan ve svém projevu z roku 1988, ve kterém vysvětlil:
„Nedávno jsem dostal dopis od muže, který napsal: ‚Můžete jít žít do Japonska, ale nemůžete se stát Japoncem. Můžeš jít žít do Francie a nestát se Francouzem. Můžeš jít žít do Německa nebo Turecka a nestaneš se Němcem nebo Turkem.‘ Ale pak dodal: ‚Kdokoli z jakéhokoli koutu světa může přijít žít do Ameriky a stát se Američanem.‘“
Člověk se stává Američanem tím, že přijme americké principy, zejména ty, které jsou shrnuty v „samozřejmých pravdách“ Deklarace nezávislosti, jako jsou „život, svoboda a hledání štěstí“. Carl Friedrich napsal: „Být Američanem je ideál, zatímco být Francouzem je fakt.“
Jak mi jednou řekl jeden přítel imigrant: „Vždycky jsem byl Američan, jen jsem se narodil ve špatné zemi.“
Myslím, že jsem Reagana nikdy předtím necitoval. V mnoha věcech se mýlil. Reagan však chápal něco zásadního pro tuto zemi, o čem Trump nemá ani ponětí: Amerika je idea – soubor aspirací a ideálů – více než národnost.
Jediná věc, kterou Trump ví, je, že musí podněcovat fanatismus. Jeho nacionalismus přímých bílých křesťanských mužů vyžaduje předsudky vůči komukoli, kdo není.
Stejně jako diktátoři před ním, i Trumpova cesta k tyranii je dlážděna kameny házenými na „ně“. Celý jeho projekt závisí na nenávisti.
Amerika je lepší než tohle. Nenecháme se zmanipulovat Trumpovou nenávistí. Naopak, budeme fanatiky veřejně pranýřovat. Nebudeme tolerovat netoleranci. Budeme chránit pracovitých členů naší komunity. Budeme je varovat, když se bude ICE přibližovat.
Nenecháme se zmanipulovat výlevy jedovatého prezidenta, který chce, abychom se navzájem nenáviděli.
