Válka mezi Ruskem a Ukrajinou v přímém přenosu: Americký vyslanec Witkoff navštíví Moskvu kvůli mírovým rozhovorům
26. 11. 2025
Trump tlačí na urgentní dohodu mezi Ukrajinou a Ruskem, zatímco jednání se vlečou
Probíhají jednání o možné mírové dohodě mezi Ruskem a Ukrajinou. Zde jsou nejnovější informace:
Ruské rakety a drony zasáhly 10 míst na Ukrajině, útok „pokračuje“
Ukrajinské letectvo uvádí, že jeho obrana sestřelila 72 z 90 ruských dronů vypálených v noci a dnes ráno.
Drony a rakety však zasáhly 10 míst po celé zemi, uvedlo letectvo a dodalo, že ruský útok „pokračuje“.
Kreml si stěžuje, že únik informací o telefonátu Witkoffa je snahou „bránit“ mírovému úsilí
Zvláštní vyslanec USA Witkoff měl v polovině října telefonický rozhovor s nejvyšším poradcem ruského prezidenta Putina pro zahraniční politiku Jurijem Ušakovem, během kterého radil Moskvě, jak přesvědčit prezidenta Trumpa o možné dohodě, která by ukončila válku na Ukrajině.
Během hovoru, jehož přepis zveřejnila agentura Bloomberg News, Witkoff říká, že on a Ušakov by měli společně pracovat na plánu příměří pro Ukrajinu a Putin by to měl nadnést Trumpovi. Řekl Ušakovovi, že Ukrajina musí Rusku postoupit území.
Na dotaz ohledně uniklého hovoru Ušakov ve středu ruské státní televizi řekl, že to bylo pravděpodobně učiněno s cílem „zabránit“ mírovým snahám. „Je nepravděpodobné, že by to bylo učiněno za účelem zlepšení vztahů,“ řekl.
„Pokud jde o Witkoffa, mohu říci, že bylo dosaženo předběžné dohody, že příští týden přijede do Moskvy,“ dodal Ušakov.
Útoky ruských dronů vyvolaly požáry v ukrajinské oblasti Dněpropetrovsk
Podle ukrajinské státní záchranné služby vzplanuly po ruských útocích dronů nejméně tři budovy v okrese Synelnyky v centrální oblasti Dněpropetrovsk.
Záchranné týmy pracují na uhašení požárů v bytovém domě, administrativní budově a finanční instituci, na které drony zaútočily, uvedla služba v příspěvku na Telegramu.
Zatím nejsou hlášeny žádné oběti ani zranění. Na začátku tohoto týdne bylo při více než 60 útocích na okres Nikopol v této oblasti zabito nejméně jedna osoba a pět dalších bylo zraněno.
Trumpův mírový plán pro Ukrajinu vychází z ruského návrhu
28bodový mírový plán prezidenta Donalda Trumpa vychází přímo z ruského návrhu předloženého Spojeným státům v říjnu.
Agentura Reuters s odvoláním na tři anonymní zdroje uvedla, že ruští představitelé po setkání Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským sdíleli návrh textu – známý jako „non-paper“ – s vysokými představiteli USA.
Plán vyvolal okamžitou negativní reakci, protože výrazně favorizuje Moskvu, mimo jiné tím, že nutí Kyjev postoupit více území a omezit svou armádu.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio také telefonicky hovořil s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem, aby plán prodiskutovali, uvádí zpráva.
Nebylo okamžitě jasné, proč se Trumpova administrativa tak silně opírala o ruský návrh, dodaly zdroje, protože jiní američtí představitelé, kteří jej posoudili, uvedli, že Ukrajina jej odmítne.
Trump říká, že pro mírovou dohodu mezi Ukrajinou a Ruskem není stanoven žádný pevný termín
Trump naznačil, že pro mírovou dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou neexistuje žádný jasný časový harmonogram, a řekl, že „termínem pro mě je konec [války]“.
Tyto komentáře pronesl v úterý cestou na Floridu, kde stráví svátek Díkůvzdání, a zdá se, že ustoupil od svých dřívějších prohlášení, že doufá, že dohoda bude uzavřena do čtvrtka.
Trump vysílá svého vyslance Steva Witkoffa na setkání s Putinem do Moskvy, aby vyřešil „několik“ zbývajících rozdílů ohledně mírové dohody, kterou prosazuje.
Rusko bude požadovat „kompenzaci“ za možné použití je zmrazených aktiv Evfropskou unií
Rusko připravilo „opatření“ v reakci na možné zabavení svých zmrazených aktiv Evropskou unií na pomoc Ukrajině, informuje státní agentura TASS.
Ministr spravedlnosti Konstantin Čuičenko podle agentury uvedl, že návrh byl „předložen“, aniž by poskytl další podrobnosti.
V říjnu navrhli lídři EU „plán reparací“, který by umožnil využít zmrazené ruské aktiva k poskytnutí půjčky Ukrajině ve výši přibližně 164 miliard dolarů na nákup evropských zbraní, ale rozhodnutí odložili kvůli obavám Belgie, která drží většinu těchto aktiv.
„Plánované zabavení ruských aktiv nepřátelskými zeměmi představuje flagrantní porušení základních norem mezinárodního práva a tyto země budou povinny nahradit vzniklou škodu,“ uvedl Chuichenko.
Dva zranění v ruském Čeboksary po velkém útoku ukrajinských dronů
Guvernér ruské Čuvašské republiky uvedl, že město Čeboksary bylo v noci terčem „masivního“ útoku dronů z Ukrajiny.
Útok zranil nejméně dvě osoby, včetně teenagera, uvedl guvernér Oleg Nikolajev.
Starosta Čeboksary uvedl, že obyvatelé budov v blízkosti útoku byli dočasně evakuováni do místní školy.
Rusko obviňuje Evropu z podkopávání mírové dohody
V komentáři pro státní rozhlasovou stanici Radio Sputnik mluvčí ministerstva zahraničí Maria Zakharová uvedla, že evropská média a politici narušují „možnost politického a diplomatického urovnání“ Ruska s Ukrajinou.
Zakharová také obvinila Evropany z prosazování protiruských „informačních útoků“.
Jakmile Evropané uslyší slova „mírový plán“, dodala, zatnou čelisti.
Rusko tvrdí, že sestřelilo 33 ukrajinských dronů
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho protivzdušná obrana během noci zachytila 33 ukrajinských dronů.
V prohlášení citovaném ruskou agenturou TASS ministerstvo uvedlo, že 13 dronů bylo sestřeleno nad regionem Belgorod, 10 nad Voroněží, čtyři nad Lipeckem, jeden nad Brjanskem a pět nad Černým mořem.
K nejnovějšímu útoku došlo poté, co ukrajinské útoky připravily asi 40 000 lidí o elektřinu v ruské okupované oblasti ukrajinského regionu Záporoží, uvedl Jevgenij Balitskij, úředník jmenovaný Moskvou.
Ruské útoky zranily 18 lidí v Záporoží
Rusko provedlo přes noc 11 leteckých útoků na ukrajinské město Záporoží, při nichž bylo poškozeno 31 výškových budov, 20 domů a další infrastruktura, informuje agentura Ukrinform.
Při útocích bylo zraněno nejméně 18 lidí, včetně 12 žen.
Podle regionálního guvernéra se tak počet ruských útoků v oblasti Záporoží za poslední den zvýšil na 771.
Zde jsou nejnovější události
Americký zvláštní vyslanec Steve Witkoff je na cestě do Moskvy, kde se setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, aby projednali nejnovější návrh na ukončení války na Ukrajině.
Ukrajinský web DeepState, který se zabývá analýzou bojiště, uvádí, že ruské síly postoupily poblíž města Siversk a vesnic Novoselivka, Zatyshya, Novoekonomichne a Myroliubivka na východě země.
