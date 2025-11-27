Investiční byty nám utřou zadky, až budeme staří
27. 11. 2025 / Boris Cvek
čas čtení 2 minuty
Ale zpět k článku na Seznamu: Loni se postavilo nejméně bytů za posledních deset let. Třicet tisíc, za normalizace to bylo 80 tisíc. K tomu můj komentář: Fialova vláda zjevně odevzdává zemi ve skvělé kondici. To by ani Husák tohle nezvládl. Ministr v demisi Kupka před pár dny ve Dvaceti minutách Radiožurnálu tvrdil, že ODS pod jeho vedením, pokud bude zvolen předsedou, bude mít byty jako prioritu. Moderátor nesměle připomněl, že to bylo prioritou přece té vlády, kde ODS měla premiéra. Kupka odpověděl, že za to mohou piráti.
A do třetice Seznam: Ekonom Zámečník radí, že trestat daněmi je třeba ty, kdo nestavějí. Mají pozemky a nestavějí. Můj komentář: daně se zvyšovat nebudou nikomu, to je naprosté tabu. I kdyby to tu Putin měl převálcovat. Raději Putin než daně, to je faktický konsensus napříč politickým spektrem. Přece nebudeme jako Skandinávie! Ale chápu, kam pan Zámečník míří: potřebujeme více prázdných investičních bytů. Problém přece není to, co se staví, jak je zajištěno, aby to sloužilo k bydlení, ale že se nestaví. Jen více a více stavět a více a více prázdných investičních bytů.
Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-ve-vate-cesta-k-levnejsim-bytum-zdante-ty-co-nestavi-radi-ekonom-292495
